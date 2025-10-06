Разделы

Слишком сильно закрутили. Операторы умоляют власти упростить процесс регистрации SIM-карт. Но не всем

Российские операторы связи направили властям просьбу об упрощении правил регистрации SIM-карт иностранным туристам. Гайки закрутили настолько сильно, что теперь некогда простой и быстрый процесс растягивается на несколько дней – многие туристы за это время успевают покинуть страну. Из-за сложностей в оформлении российский рынок связи получает ощутимо меньше денег, чем мог бы.

Раскрутить гайки

Новые требования к оформлению SIM-карт в России не нравятся отечественным операторам связи. Как пишет «Коммерсант», они направили коллективное письмо в Минцифры с просьбой пересмотреть действующее законодательство в сторону его упрощения.

Просьба касается в первую очередь иностранных туристов, которым так сильно усложнили процесс покупки российской SIM-карты, что далеко не все смогут пройти через этот квест. А некоторые, увидев список действий для подключения к российским сотовым сетям, вероятно, и вовсе не станут тратить на это свое время.

Согласно действующему законодательству, гражданин другой страны, прибывший в Россию с целью туризма и возжелавший стать абонентом российского оператора, должен сперва сдать свою биометрию (например, в отделении банка), после чего зарегистрироваться на «Госуслугах», а затем потратить время на получение СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Зачем СНИЛС иностранным туристам, которые приехали в Россию всего на несколько дней – вопрос открытый, так как в России он используется в первую очередь для учета данных граждан России в системе обязательного пенсионного страхования.

sim6.jpg

Билайн
Получение российской SIM-карты - очень сложный процесс для иностранного туриста

Согласно статистике ФСБ России, за первое полугодие 2025 г. Россию посетило 629 тыс. иностранных туристов. Рост год к году – 7,6%.

Усложнять – просто, упрощать – сложно

По словам источника «Коммерсанта», приближенного к неназванному крупному отечественному оператору связи, прохождение всего этого цикла мероприятий может занять в лучшем случае час, если повезет, и отделение банка наряду с салоном связи будут поблизости. Но иногда оформление SIM-карты может длиться несколько дней.

Собеседник издания подчеркнул также, что туристы часто не пользуются услугами роуминга, на котором отечественные операторы могли бы зарабатывать. Вместо этого они предпочитают подключаться к публичным точкам Wi-Fi. CNews писал, что на фоне блокировок мобильного интернета их количество стало расти.

В своем письме, адресованном Минцифры, операторы связи попросили упростить действующее законодательство, но исключительно для интуристов, а не для всех иностранных граждан, находящихся на территории России. К таковым относятся и трудовые мигранты.

Предложение операторов касается отмены обязательного сбора биометрии перед покупкой SIM-карты. Они напирают на то, что в нынешней ситуации выполняется двойная работа, поскольку туристы предоставляют свои отпечатки пальцев и фотографию лица перед въездом на территорию России.

SIM-карта не навсегда

Еще одна идея, озвученная в письме, касается резкого ограничения срока действия SIM-карты, оформленного на иностранного туриста. Как пишет «Коммерсант», операторы предлагают жестко лимитировать его.

Идея заключается в предоставлении интуристу российского номера исключительно на время его пребывания на территории России. По истечении этого срока SIM-карта будет деактивироваться.

Выгода слишком очевидна

Собеседник издания, приближенный к крупному оператору связи, подчеркнул, что предложенное нововведение позволило бы значительно увеличить количество номеров, подключаемых иностранными туристами. По его прогнозам, примерно половина прибывающих в Россию туристов решили бы воспользоваться упрощенной процедурой покупки российской SIM-карты.

Это принесло бы всем операторам до 1,5 млрд руб. в год. Однако Минцифры пока не спешит отменять действующие нормы. Как сообщили «Коммерсанту» представители министерства, оно в настоящий момент находится «в контакте с операторами связи, рассматриваются разные инициативы». Но на момент выхода материала никаких решений принято не было.

Раскол среди операторов

Пока одни операторы связи полностью поддерживают идею упрощения процедуры оформления SIM-карты для интуристов, другие, напротив, не видят в ней необходимости. «Мы считаем, что это возможно сделать без снижения уровня безопасности, ради которого были разработаны требования», – сказали «Коммерсанту представители «МегаФона».

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Представители Т2 добавили, что рынок «найдет решение, которое, с одной стороны, позволит пользоваться связью туристам, с другой – будет учитывать требования безопасности».

А вот представители «Т-Мобайла» (виртуальный оператор «Т-Банка») заявили изданию, что действующие правила получения SIM-карт интуристами «полностью адекватны и не нуждаются в упрощении».

Геннадий Ефремов

