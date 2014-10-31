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Sony Mobile Mobile Communications Business Group Sony Ericsson

Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson


31.10.2014 Sony потеряла на смартфонах миллиарды долларов и уволила главу Sony Mobile
10.07.2013 Беспроводная стереогарнитура SBH50 с OLED-дисплеем от Sony Mobile
20.11.2012 Sony обещает выпустить конкурента iPhone 5 и Galaxy S III
23.08.2012 Sony Mobile увольняет 15% штата и закрывает штаб-квартиру в Швеции
02.07.2010 SonyEricsson X8: первый взгляд на доступный Android
17.06.2010 Skype "закрепился" на SonyEricsson
16.06.2010 SonyEricsson выпустит еще одну Xperia
07.06.2010 Новые "гуглофоны" SonyEricsson
04.06.2010 SonyEricsson выпустит Android-мьюзикфон
19.05.2010 SonyEricsson Xperia X10: тест топового "гуглофона"
15.02.2010 Мини-"Android" от SonyEricsson
15.12.2009 SonyEricsson выпускает "экотелефоны"
25.11.2009 SonyEricsson движется к "простым телефонам"
13.10.2009 Телефоны SonyEricsson расскажут все о FIFA-2010
01.07.2009 SonyEricsson W995: тест лучшего музыкального телефона
22.04.2009 Названы смартфоны-трафикогенераторы Рунета
22.09.2008 Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы осени
26.03.2007 Горячие новинки CeBIT 2007
25.01.2006 Мобильные телефоны: хиты продаж декабря
18.10.2005 SonyEricsson выпустила мобильник 3G Walkman
07.09.2004 SonyEricsson К700 - "умник" для молодежи
23.07.2004 Покупатели мобильников больше всего любят Nokia, Siemens и SonyEricsson
23.07.2004 SonyEricsson HBH-600 - BlueTooth для спортсменов
15.10.2003 SonyEricsson получил первую прибыль
04.11.2002 Джеймс Бонд выбирает SonyEricsson
01.10.2002 Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов
15.02.2002 Ericsson и SonyEricsson продемонстрировали приложение Instant Messaging
02.10.2001 Совместное предприятие Sony Ericsson Mobile Communications приступило к работе

Публикаций - 199, упоминаний - 230

Sony Mobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6485 95
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 89
Samsung Electronics 9747 70
Lenovo Motorola 3504 57
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 53
LG Electronics 3543 35
Siemens AG - Siemens Group 2545 33
HTC Corporation 1492 28
Apple Inc 11225 23
Google LLC 10970 21
Microsoft Corporation 23534 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 15
Qualcomm Technologies 1703 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9493 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 12
Meta Platforms - Facebook 4342 11
Motorola Inc 1136 11
Philips 2053 11
Intel Corporation 11679 10
Pantech Curitel 138 10
Toshiba Corporation 2888 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8068 9
Huawei 3514 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6975 7
Twitter 2707 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 7
ZTE Corporation 723 6
HP - palmOne - Handspring 303 6
Dell EMC 4921 6
HP Inc. 5526 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 5
Nvidia Corp 3215 5
Fly 203 5
Siemens AG - Сименс Россия 419 5
Eastman Kodak - Кодак 492 4
NTT DoCoMo 1132 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 4
Евросеть 1401 16
Dixis - Диксис 360 15
Связной ГК 1339 12
Carl Zeiss 299 5
Евросеть Техмаркет 80 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 3
Цифроград 171 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1019 3
Телефон.Ру 92 3
Беталинк 103 2
Максимус 29 2
Sony Pictures Entertainment 139 2
Телефорум 93 2
Prada 52 2
Sony Music Entertainment 156 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 2
Daewoo 102 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс 17 1
Nissan North America 3 1
Hansa - Ханса 101 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 7 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 32 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 47 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 1
Barclays 98 1
РЖД - Российские железные дороги 1625 1
Marshall Capital Partners 69 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 124 1
Русский стандарт Банк 384 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 1
Gorenje 88 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 104 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 47 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 1
GM - General Motors 448 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2352 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9168 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2515 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 824 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 1
Президент Российской Федерации 3726 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10402 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 28
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
Linux Foundation 174 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21441 107
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22286 93
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25154 85
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11867 60
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6746 51
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22023 46
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19267 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11537 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17363 39
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5703 36
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2740 34
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8688 33
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6173 33
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39179 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8465 31
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5452 30
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9355 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13602 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12623 27
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3241 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7574 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9452 25
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11672 24
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4510 24
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 24
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13256 23
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1278 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4128 22
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3876 22
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8267 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11319 21
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6572 20
Автофокус - Автофокусировка 2233 20
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 20
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4286 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12537 19
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2541 19
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Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6635 22
Microsoft Windows 14474 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 18
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 17
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Sony Bravia 247 14
Sony Walkman 241 13
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 13
Nokia Nseries 432 12
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 11
Microsoft Windows Mobile 6 252 10
Sony Xperia S - серия смартфонов 38 10
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 8
Linux OS 8289 8
Samsung SGH - серия смартфонов 104 8
Sony Exmor CMOS - КМОП-сенсоры 156 7
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 7
Microsoft Skype 1978 7
Sony Xperia Z - серия смартфонов 108 7
Apple iPod 1531 7
Google Play - Google Store - Android Market 2952 7
Sony Xperia P - серия смартфонов 18 7
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 6
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 349 6
Apple iPhone 6 6186 6
Microsoft Windows 2000 12695 6
Google YouTube - Видеохостинг 2436 6
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Google Maps - Карты Google 777 5
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3945 5
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Акулич Марина 4 1
Миронов Андрей 11 1
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Европа 21329 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17160 26
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Финляндия - Финляндская Республика 3477 25
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Азия - Азиатский регион 4665 9
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12825 9
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1745 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6325 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 986 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 3
Россия - Сибирь 2015 2
Индия - Республика 5080 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1290 2
Китай - Пекин - Beijing 919 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10382 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42152 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9985 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20267 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4061 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6872 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4851 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4450 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 8
Английский язык 6168 8
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4570 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2096 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1756 7
Ergonomics - Эргономика 1496 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4270 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15115 7
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3583 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2106 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14113 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3912 5
Кредитование - Сrediting - Заём 5255 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5424 5
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1378 5
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1413 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2040 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1760 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9209 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5249 4
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1148 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 653 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6105 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1408 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1615 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2586 3
Йена - денежная единица Японии 495 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6811 3
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3285 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1874 3
CNews - ZOOM.CNews 1757 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 6
Thomson Reuters - Рейтер 5774 5
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1183 2
Cellular News 233 2
PC Magazine - PCMag 79 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
WapStart 45 1
IBT - International Business Times 14 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Pocket-Lint 71 1
Cosmopolitan 25 1
Cointelegraph 4 1
IDG - International Data Group 99 1
DigiTimes - Издание 1295 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1244 1
Engadget - Блог о технологиях 418 1
Bloomberg 1112 1
FT - Financial Times 1167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7472 10
IDC - International Data Corporation 4851 9
Gartner - Гартнер 3481 7
Mobile Research Group 67 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
SmartMarketing 73 4
ABI Research 233 3
Strategy Analytics 283 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 1
Brand Purchase Consideration 1 1
Gartner - Dataquest 348 1
MForum Analytics 20 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
ITResearch 115 1
IHS iSuppli 397 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
GfK Rus - ГФК-Русь 207 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2145 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 147 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1291 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 9
День молодёжи - 27 июня 692 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
CeBIT 461 2
Photokina 61 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2079 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 865 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Связь-Экспокомм 94 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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