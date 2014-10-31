Индексная книга CNews*
Sony Mobile Mobile Communications Business Group Sony Ericsson
Публикаций - 199, упоминаний - 230
Sony Mobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Москалева Татьяна 73 6
|Попова Мария 140 6
|Фадеев Михаил 56 5
|Ксенин Алекс 311 4
|Набоков Сергей 28 4
|Кусков Денис 218 4
|Чичваркин Евгений 162 4
|Муртазин Эльдар 55 4
|Suzuki Kunimasa - Сузуки Кунимаса 5 3
|Демидов Михаил 133 3
|Игнатьева Людмила 11 2
|Земфира - российская певица 6 2
|Константинов Константин 32 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 13 2
|Гуляева Татьяна 36 2
|Лубнин Кирилл 29 2
|Крымова Екатерина 6 1
|Бровкин Дмитрий 56 1
|Семечкин Олег 6 1
|Езык Сергей 7 1
|Дружченко Сергей 11 1
|Медведева Елена 14 1
|Кабулаев Иван 18 1
|Рожковский Кирилл 14 1
|Эгов Кирилл 20 1
|Завьялова Светлана 21 1
|Кашин Александр 1 1
|Клебанова Юлия 19 1
|Быков Иван 2 1
|Акулич Марина 4 1
|Миронов Андрей 11 1
|Карцев Роман 1 1
|Барабанщикова Светлана 1 1
|Пухов Александр 4 1
|Соломатина Наталья 3 1
|Усачев Иван 1 1
|Пронькин Виталий 1 1
|Лаптев Дмитрий 6 1
|Овчаренко Олег 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.