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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правоохранительные органы Полиция Силовые ведомства Спецслужбы Специальные службы Охранные структуры
Публикаций - 1302, упоминаний - 1454
Правоохранительные органы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2533 11
|Мишустин Михаил 370 7
|Клишас Андрей 45 6
|Нечаев Владимир 11 6
|Мельникова Анастасия 196 5
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 5
|Бокова Людмила 80 5
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
|Климарев Михаил 47 4
|Ананьев Дмитрий 69 4
|Чернышенко Дмитрий 313 4
|Тенишев Андрей 12 3
|Купинский Геннадий 4 2
|Патрушев Николай 21 2
|Комиссаров Дмитрий 189 2
|Куйвашев Евгений 11 1
|Щербаков Владимир 3 1
|Уваров Степан 2 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Cyphers Bennett - Сайферс Беннет 2 1
|Hunt Troy - Хант Трой 5 1
|Дуров Павел 230 1
|Martin III Harold T. - Мартин Харольд 1 1
|Медведев Антон 5 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Сидорина Татьяна 10 1
|Нуйкин Андрей 34 1
|Демидов Сергей 56 1
|Ахмедов Бекзод 38 1
|Иодко Алексей 9 1
|Жупанов Андрей 8 1
|Мамакин Владимир 8 1
|Волошкина Татьяна 8 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
|Добродеев Борис 92 1
|Левин Борис 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru