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31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции
30.09.2019 Во всех iPhone и iPad 2012-2017 годов есть неисправимая «дыра» - «подарок» для спецслужб и полиции
15.05.2019 Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером
16.04.2019 Google хранит историю перемещений пользователей за 10 лет, чтобы сообщать властям, кто, где и когда был
01.02.2019 Сотрудница российской полиции недорого продавала данные граждан
15.12.2004 МВД Великобритании: основное киберпреступление - педофилия

Публикаций - 1302, упоминаний - 1454

Правоохранительные органы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2514 57
Meta Platforms - Facebook 4258 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8745 36
Apple Inc 10655 33
Yandex - Яндекс 4977 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3872 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2341 22
Cisco Systems 4713 21
Huawei 3206 18
Крок - Croc 1612 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8415 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1283 15
Microsoft Corporation 22446 15
VK - Mail.ru Group 3040 15
Intel Corporation 11233 14
SAP SE 4567 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 737 9
NVision Group - Энвижн Груп 660 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 6
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 38 6
HP - Hewlett-Packard 3567 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 999 5
GitHub 482 4
Red Hat 1183 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 281 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5421 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 292 4
PayPal 634 4
ХайТэк - Hi-Tech 99 3
Yadro - КНС Групп 186 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2034 3
Oracle Corporation 6009 3
Dassault Systemes 200 2
Opera Software 329 2
ДОК 243 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 23 2
Киевстар - Kyivstar 474 2
Rambler Group - Рамблер ГК 808 2
Telia Company - TeliaSonera 800 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1411 4
Совкомбанк ПАО 170 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 3
ПСБ - Промсвязьбанк 670 3
Газпром ПАО 991 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 3
Сибэнергомаш УК 8 2
Western Union 119 2
Возрождение - Коммерческий банк 171 2
Роснефть НК 432 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 637 2
Связной ГК 1163 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 263 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 250 2
АльфаСтрахование СГ 239 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
FILA 3 1
МСП Факторинг 11 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 43 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 152 1
X5 Group 702 1
ЦИАН - CIAN 60 1
Ситимобил - Служба такси 135 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 26 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 29 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 544 1
UDR Inc 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 108
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 93
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 89
Правительство РФ 8019 66
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2206 60
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 56
Президент Российской Федерации 3614 53
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 38
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 24
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 21
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 883 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 511 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1067 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 993 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 576 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2329 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1313 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1891 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 626 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 180 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 443 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1104 4
Правительство Москвы 1620 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 291 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 169 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2365 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2135 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 817 2
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 183 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2296 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
Демократическая политическая партия США 90 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 206
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 164
Сервер - Серверные платформы 9687 150
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 129
Website - Вебсайт 8484 118
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6765 78
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3889 73
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 68
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11920 68
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 67
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1842 55
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3437 51
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5661 46
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5314 38
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7834 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 35
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6412 35
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4209 35
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5281 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3111 34
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9245 34
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1952 32
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10946 29
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2892 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5406 26
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1146 23
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1330 20
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1132 18
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 679 18
Социальные сети - Соцсети 3647 18
5G - Пятое поколение мобильной связи 2448 17
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1814 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5030 16
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3517 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2163 14
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2513 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3574 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2419 12
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2225 12
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2233 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2657 42
Google Android 11926 25
WhatsApp Messenger 742 23
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 420 22
Apple iOS 6390 16
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 50 12
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 693 12
Linux OS 7642 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 463 7
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 6
Модернизация ИБД 6 6
Microsoft Windows 10 11504 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 238 5
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6212 4
Яндекс.Почта 114 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 206 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
Microsoft Office 3232 3
Depositphotos - фотобанк 384 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 695 3
Superjob 214 2
Apache Hadoop 355 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 2
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 7 2
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
ЕМИАС Электронный рецепт 53 1
TorGuard 6 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 1
NordVPN 12 1
IPVAnish - VPN-сервис 5 1
Apple iMac - Серия моноблоков 436 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Google Play - Google Store - Android Market 2723 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 146 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 67 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 62 1
Microsoft Office Excel 804 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 47 1
Путин Владимир 2533 11
Мишустин Михаил 370 7
Клишас Андрей 45 6
Нечаев Владимир 11 6
Мельникова Анастасия 196 5
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 5
Бокова Людмила 80 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Климарев Михаил 47 4
Ананьев Дмитрий 69 4
Чернышенко Дмитрий 313 4
Тенишев Андрей 12 3
Купинский Геннадий 4 2
Патрушев Николай 21 2
Комиссаров Дмитрий 189 2
Куйвашев Евгений 11 1
Щербаков Владимир 3 1
Уваров Степан 2 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Cyphers Bennett - Сайферс Беннет 2 1
Hunt Troy - Хант Трой 5 1
Дуров Павел 230 1
Martin III Harold T. - Мартин Харольд 1 1
Медведев Антон 5 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Сидорина Татьяна 10 1
Нуйкин Андрей 34 1
Демидов Сергей 56 1
Ахмедов Бекзод 38 1
Иодко Алексей 9 1
Жупанов Андрей 8 1
Мамакин Владимир 8 1
Волошкина Татьяна 8 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
Добродеев Борис 92 1
Левин Борис 43 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 41
Украина 6157 27
Германия - Федеративная Республика 8751 26
Европа 11813 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 14
Канада 3260 13
Земля - планета Солнечной системы 7321 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1556 10
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 10
Израиль 1752 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 9
Россия - УФО - Свердловская область 1101 9
Польша - Республика 1547 9
Китай - Тайвань 2044 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2037 7
Норвегия - Королевство 1130 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1218 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 6
Испания - Королевство 2876 5
Россия - ПФО - Самарская область 927 5
Франция - Французская Республика 5596 5
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 5
Нидерланды 2182 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2871 4
Россия - ЦФО - Тульская область 962 4
Германия - Берлин 632 4
Турция - Турецкая республика 1691 3
Великобритания - Лондон 2027 3
Россия - УФО - Тюменская область 837 3
Россия - ЦФО - Владимирская область 589 3
Швеция - Королевство 2041 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 434 3
Россия - СФО - Кемеровская область 672 3
Иран - Исламская Республика Иран 951 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1007 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 995 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 134
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 55
Мошенничество - Махинации 1902 48
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2400 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 41
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 283 16
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 13
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 10
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 420 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 7
Пиратство - Авторское право 512 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1895 7
Русский язык 4902 5
Образование в России 430 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2547 3
Спам - Spam 660 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 3
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 552 3
Инвестиции венчурные 697 3
Страхование - Страховое дело 1684 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1693 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 145 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 82 1
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 6 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 47 1
Бизнес-акселератор 288 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 214 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 135 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 276 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 137 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 80 1
Из рук в руки - irr.ru 39 1
Банкста - Telegram-канал 7 1
RepTrak Global 100 4 2
CNews Fast рейтинг 37 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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