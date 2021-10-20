Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Здравоохранение
Охрана здоровья граждан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 116, упоминаний - 141
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
|Союз машиностроителей России 26 1
|AHCA - American Health Care Association 1 1
|Путин Владимир 1824 7
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Солодухин Константин 89 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Суслов Константин 19 2
|Носков Константин 201 2
|Новиков Евгений 39 2
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Гречушкин Владимир 4 1
|Храмова Ольга 3 1
|Петренко Николай 6 1
|Бахаев Алексей 8 1
|Моторин Максим 2 1
|Яндулов Максим 3 1
|Моторко Андрей 33 1
|Свистунов Андрей 3 1
|Краснов Андрей 3 1
|Андрейчук Юрий 6 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Чипига Александр 1 1
|Природова Ольга 3 1
|Степанова Ольга 5 1
|Гнеушев Сергей 2 1
|Клименко Сергей 2 1
|Бабушкин Игорь 2 1
|Сунцова Ольга 1 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Миронович Филипп 7 1
|Roman Mike - Роман Майк 1 1
|Новосельский Андрей 4 1
|Сененко Алия 2 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Мельников Андрей 3 1
|Конышков Алексей 4 1
|Травников Андрей 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru