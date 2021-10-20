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20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1
05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 2
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 1
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 2
30.04.2021 «Аквариус» удвоила выручку по итогам 2020 года 1
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 1
13.04.2021 Более 20 цифровых решений выбраны по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области 1
12.04.2021 Состоялась сессия по разработке стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга по направлению «Здравоохранение» 2
25.03.2021 Столичная «Карта инновационных решений» стала доступнее для российских разработчиков 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
18.01.2021 Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
11.12.2020 В следующем году медсправки будут выдаваться через портал госуслуг 1
10.12.2020 БФТ и БСС представили решение для создания регионального колл-центра 1
03.12.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 4
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 4
12.10.2020 Softline развернула телефонную сеть в новом корпусе ЦКБ №1 Екатеринбурга 1
09.10.2020 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 1
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т 2
07.09.2020 Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины 2
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 1
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 1
28.07.2020 Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
15.05.2020 «Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health 1
29.04.2020 «Ростех» запустил открытый онлайн-каталог гражданской радиоэлектроники 1
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health 1
24.03.2020 «Билайн» отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб» 2
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
02.03.2020 Минздрав и Toshiba начнут лечить онкобольных тяжелыми ионами 1

Публикаций - 116, упоминаний - 141

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
Philips 711 6
Ростех Швабе Холдинг 150 6
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
Microsoft Corporation 11077 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
iTeco - Ай-Теко 717 3
Yandex - Яндекс 4101 3
IBM 3539 3
Крок 1219 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Cisco Systems 2040 3
Доктор рядом - Doc+ 43 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
3738 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Парус 202 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Ланит ГК 1156 2
Google LLC 7148 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
ФОРС - Центр разработки 179 2
SAP SE 3212 2
Барс груп 402 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Merlion - Мерлион 275 2
Saprun - Сапран групп 38 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
ТелеМед 7 1
ТехЛАБ 18 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Brother 108 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
Технопромэкспорт 1 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 1 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
AZ Groeninge 1 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Uber 257 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Stada 15 1
Пепеляев Групп 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Ренессанс Страхование 51 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Фармстандарт АО 32 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Uber Technologies 258 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 4
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Счётная палата РФ 460 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Правительство Москвы 653 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
Союз машиностроителей России 26 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
НИР - Научно-исследовательская работа 114 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Безопасный город 347 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Big Data - Большие данные 1136 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 2
Экология 18 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
Умный автобус 5 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 4
Linux OS 4257 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Kaspersky Work Space Security 35 1
NetApp FlexPod 22 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Радиоэлектронные технологии Ritmer - Телемедицинский кардиорегистратор 1 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Барс.Здравоохранение - МИС 11 1
Nvidia Clara 6 1
Cisco TelePresence SX 4 1
Philips IntelliSpace 6 1
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 7 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 20 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
NetApp AltaVault 9 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Brother Secure Print+ 1 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
Avaya Scopia 10 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Ред ОС 239 1
NetApp E-Series СХД 56 1
Chromium - Браузер 166 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Apache Hadoop 339 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Путин Владимир 1824 7
Медведев Дмитрий 1433 2
Солодухин Константин 89 2
Ахмеров Тимур 73 2
Сахненко Сергей 71 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Никифоров Николай 1126 2
Евтушенко Олег 125 2
Суслов Константин 19 2
Носков Константин 201 2
Новиков Евгений 39 2
Шишканов Дмитрий 2 1
Гречушкин Владимир 4 1
Храмова Ольга 3 1
Петренко Николай 6 1
Бахаев Алексей 8 1
Моторин Максим 2 1
Яндулов Максим 3 1
Моторко Андрей 33 1
Свистунов Андрей 3 1
Краснов Андрей 3 1
Андрейчук Юрий 6 1
Карпинский Алексей 37 1
Патрикеев Алексей 8 1
Чипига Александр 1 1
Природова Ольга 3 1
Степанова Ольга 5 1
Гнеушев Сергей 2 1
Клименко Сергей 2 1
Бабушкин Игорь 2 1
Сунцова Ольга 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Миронович Филипп 7 1
Roman Mike - Роман Майк 1 1
Новосельский Андрей 4 1
Сененко Алия 2 1
Сивидов Алексей 31 1
Мельников Андрей 3 1
Конышков Алексей 4 1
Травников Андрей 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Россия - Забайкальский край 356 3
Европа 3752 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - Ненецкий автономный округ 102 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Курская область 338 2
Украина 3365 2
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 2
Россия - Кемеровская область 467 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Ростовская область 862 1
Казахстан - Республика 2629 1
Япония 2780 1
Восточная Европа 1678 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Египет - Александрия 11 1
Россия - Смоленск 234 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 7
Образование в России 335 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 2
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями 2 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Космодром Байконур 97 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 1
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Армия - Международный военно-технический форум 37 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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