Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вендор
Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам
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Публикаций - 316, упоминаний - 329
Вендор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ипатов Вадим 80 6
|Галкин Андрей 19 3
|Степанов Антон 56 3
|Lundy Jim - Ланди Джим 3 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Путин Владимир 1820 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 11 2
|Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 2
|Нестеров Алексей 79 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Егоров Даниил 15 1
|Мольский Александр 11 1
|Бондарь Юрий 11 1
|Краснов Александр 48 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Макрецкая Ольга 2 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Симаков Олег 106 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Носов Михаил 17 1
|Летунов Илья 48 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
|Соколов Алексей 121 1
|Натрусов Артем 121 1
|Брундуков Али 2 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Овчинников Павел 5 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Сорокин Святослав 17 1
|Wikipedia - Википедия 272 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
|Business Insider 182 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|NYT - The New York Times 505 1
|Nikkei - Издание 114 1
|Ars Technica 227 1
|Fortune 94 1
|Android Authority 33 1
|PCWorld - PC World 36 1
|РБК Инновации 36 1
|Electronista 139 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru