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Вендор
Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам


08.09.2021 «Корус консалтинг» предлагает решения на базе Optimacros для цифровой трансформации финслужбы 1
06.09.2021 Low-code — новая реальность для бизнеса 2
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 1
19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России 1
16.06.2021 «Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine 1
21.05.2021 «Лаборатория Касперского»: большинство россиян откладывает обновление устройств, когда приходят уведомления 1
14.05.2021 Мировые продажи ноутбуков показывают бешеный рост 1
28.04.2021 Большинство компаний не могут обновить парк печатной техники самостоятельно. Что делать? 1
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN 1
09.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором биометрических решений ZKTeco 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
08.02.2021 Как создать с нуля ИТ-инфраструктуру в крупном машиностроении 1
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО 1
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
21.12.2020 Сергей Таскин, «Оптивера»: Российский бизнес защищается от убытков из-за сбоев с помощью сервисных контрактов 1
16.12.2020 В России проведено первое сравнение вендоров Wi-Fi 6.  Что выяснили специалисты «Инфосистемы Джет»? 1
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации 5
12.11.2020 MERLION Digital Day 2020 – мероприятие, которое поможет ответить на вопрос «что делать дальше?» 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
20.10.2020 Можно ли тратить на бэкапы 3 часа в неделю и все равно оставаться защищенным 1
30.09.2020 Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем 1
17.09.2020 Сингапурский ИКТ-регулятор IMDA включил Solar appScreener в программу государственных грантов 1
12.08.2020 «Лаборатория Касперского» предотвратила целевую атаку с применением сразу двух эксплойтов 1
13.07.2020 Gartner: 10 главных тенденций в обработке данных и аналитике 1
21.05.2020 Почему проблему безопасности интернета вещей оказалось так трудно решить? 1
17.02.2020 Softline помогла ГК «Славянка» построить систему коммуникаций 1
16.12.2019 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в ПО для мониторинга, визуализации и контроля состояния ИТ-инфраструктуры 1
13.12.2019 «Железное» импортозамещение: кому нужно российское оборудование и как его выбрать 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 2
18.11.2019 Написанный на необычном языке шифровальщик нападает на Linux-серверы 1
28.10.2019 Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес 1
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
26.08.2019 Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала 1
21.08.2019 Avaya названа лидером в области унифицированных коммуникаций и совместной работы 1
29.07.2019 Можно ли цифровизироваться без отказа от бумаги 1
12.07.2019 Весь мир закупается ПК в страхе перед будущим ростом цен 1
03.07.2019 Avaya названа лидером в области технологий для контакт-центров с ИИ 1
27.05.2019 Huawei в осаде: компанию отлучили от Wi-Fi 1

Публикаций - 316, упоминаний - 329

Вендор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 51
Samsung Electronics 5627 39
Apple Inc - Эппл Рус 7669 16
IBM 3524 16
Cisco Systems 2035 16
SAP SE 3207 16
Google LLC 7124 12
Lenovo Group 1635 9
АйТи 748 7
Xiaomi 904 7
Крок 1219 6
HP Inc. 2893 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 5
Huawei 2723 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 5
Intel Corporation 4143 5
OpenText 160 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 4
Ланит ГК 1154 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Merlion - Мерлион 273 4
VMware 1828 4
Yandex - Яндекс 4098 4
Dell EMC 2382 3
Nvidia Corp 2005 3
Инфосистемы Джет 675 3
Acer Group 1354 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 2
Aquarius - Аквариус 209 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Nokia Corporation 2404 2
Fujitsu 737 2
Dell Technologies 133 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Softline - Софтлайн 1472 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РАО ЕЭС России ПАО 60 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 1
Сбербанк страхование 47 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Аэроклуб 13 1
Транснефть 159 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Славянка ГК 18 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Mitre 10 1 1
Фин-Партнер УК 3 1
Агропромкомплектация ГК 6 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
CGF - студия визуальных эффект 5 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Ингосстрах СПАО 210 1
РусГидро ПАО 129 1
Роснефть НК 367 1
X5 Group 599 1
Вертолеты России 114 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Интер РАО ПАО 158 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Администрация Владимирской области 1 1
Совет Министров Республики Крым - Министерство Внутренней Политики Информации и Связи Республики Крым 5 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 14
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
OpenStack 347 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 431 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Google Android 10750 42
Apple iOS 5741 17
Microsoft Windows 10 6602 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 8
Microsoft Windows 8 1228 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Samsung Galaxy Note 558 6
Microsoft Azure 1171 6
Microsoft Windows 7 1662 6
Linux OS 4236 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 5
Nvidia GeForce GTX 2048 4
Microsoft Windows 849 4
Nokia N - серия 236 4
Apple iPhone 6 547 4
Microsoft Surface - Планшет 305 3
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 3
Symbian OS 755 3
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
BlackBerry PlayBook 85 3
Samsung Electronics TouchWiz 167 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 2
HP TouchPad - серия планшетов 22 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Microsoft Office 365 769 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 2
HPE ProLiant - Серия серверов 99 2
SQL - Язык программирования 432 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
WhatsApp Messenger 654 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 2
Ипатов Вадим 80 6
Галкин Андрей 19 3
Степанов Антон 56 3
Lundy Jim - Ланди Джим 3 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Путин Владимир 1820 2
Никифоров Николай 1126 2
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 11 2
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 2
Нестеров Алексей 79 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Егоров Даниил 15 1
Мольский Александр 11 1
Бондарь Юрий 11 1
Краснов Александр 48 1
Гонтарев Павел 69 1
Макрецкая Ольга 2 1
Нуралиев Борис 204 1
Симаков Олег 106 1
Свиридов Владимир 10 1
Носов Михаил 17 1
Летунов Илья 48 1
Сергеев Сергей 63 1
Мельникова Анастасия 166 1
Аксаков Анатолий 98 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Соколов Алексей 121 1
Натрусов Артем 121 1
Брундуков Али 2 1
Матвеева Татьяна 83 1
Клепиков Алексей 77 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Лигачев Глеб 60 1
Онищенко Владислав 41 1
Чукарин Алексей 56 1
Дорохина Юлия 42 1
Овчинников Павел 5 1
Овчаренко Юрий 25 1
Сорокин Святослав 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 140
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 22
Япония 2752 16
Германия - Федеративная Республика 3606 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 10
Восточная Европа 1667 8
Индия - Республика 2156 8
Украина 3344 6
Франция - Французская Республика 2109 4
Казахстан - Республика 2618 4
Северная Америка 1402 3
Бразилия - Федеративная Республика 1120 3
Россия - Республика Крым 625 3
Европа 3725 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - Санкт-Петербург 7056 2
Россия - Екатеринбург 2054 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Россия - Новосибирск 1954 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
США - Новый Орлеан 7 1
Латинская Америка 721 1
США - Окленд 10 1
США - Калифорния 969 1
Россия - Вытегорский муниципальный район 1 1
Россия - Ивановская область 261 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
CEE - Central and Eastern Europe - Центральная и Восточная Европа 51 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Россия - Вологда 191 1
Новая Зеландия 290 1
Западная Европа 609 1
Россия - Кировск - Кировская область 301 1
Беларусь - Минск 324 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Wikipedia - Википедия 272 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
Business Insider 182 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
NYT - The New York Times 505 1
Nikkei - Издание 114 1
Ars Technica 227 1
Fortune 94 1
Android Authority 33 1
PCWorld - PC World 36 1
РБК Инновации 36 1
Electronista 139 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 13
Gartner 2187 8
IDC - International Data Corporation 2708 4
NPD DisplaySearch 194 4
IHS iSuppli 273 3
Aragon Research 5 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC EMEA 14 1
IDC Devices&Displays 1 1
IDC Mobile Device Trackers 1 1
Aragon Globe for Web and Video Conferencing 1 1
Aragon Research Globe for Intelligent Contact Center 1 1
Microsoft IoT Signals 2 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
CNews - Market.CNews Рейтинг CRM-систем 2 1
Markets&Markets Research 78 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews AWARDS 291 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
SAP Forum 28 1
ELMA DAY 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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