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Wildberries


13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
24.09.2021 Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям 3
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии 2
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 2
14.09.2021 Модульбанк запустил сервис аналитики продаж любых товаров на маркетплейсах 1
06.09.2021 Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств 2
31.08.2021 Vk запустил сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами 1
27.08.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку в Санкт-Петербурге 4
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 7
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 2
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
22.07.2021 Ingate представил комплексный продукт для работы с маркетплейсами 1
19.07.2021 Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники 3
12.07.2021 Wildberries открыл доставку из ресторанов Москвы 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
23.06.2021 Продажи товаров для дистанционной работы выросли в 2 раза: исследование Wildberries 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
11.06.2021 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов 3
11.06.2021 «Яндекс.лавка» и Tele2 запустили доставку SIM-карт за 10 минут 1
07.06.2021 Wildberries запустил новый финтех-сервис для покупателей 3
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
02.06.2021 Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет 1
29.04.2021 После провала с «Тинькофф» «Яндекс» купил другой банк 2
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
12.04.2021 Wildberries запустил интернет-магазин в США 7
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
24.02.2021 Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании 4
15.02.2021 «Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета» 2
10.02.2021 Tele2 утроила число федеральных партнеров в Москве 1
01.02.2021 5Post вместе с партнерами доставила 20 млн заказов в течение 2020 года 1
29.01.2021 Wildberries запустила новый портал для продавцов 4

Публикаций - 128, упоминаний - 221

Wildberries упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситилинк - Citilink 190 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 11
VK - Mail.ru Group 2483 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 9
Yandex - Яндекс 4101 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
Xiaomi 904 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 5
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
Merlion - Мерлион 275 4
Инфосистемы Джет 675 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 4
Крок 1220 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Microsoft Corporation 11095 3
ТелеСвязь 11 3
Panasonic 1149 3
Softline - Софтлайн 1474 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Lenovo Motorola 1006 2
Samsung Electronics 5677 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Qrator Labs 89 2
Hisense Group 41 2
Huawei 2730 2
Google LLC 7154 2
Acer Group 1363 2
IBM 3544 2
Yota - Скартел 623 2
Pantum 15 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
Toshiba Corporation 1091 2
Смартфин - 2can&ibox 43 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 2
Inventive Retail Group 63 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 2
Lexmark 57 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 15
AliExpress 275 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 11
X5 Group 599 8
Lamoda 83 8
Магнит - Сеть магазинов 269 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
AliExpress Tmall 52 7
X5 Group - Пятерочка 559 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Русский стандарт Банк 302 4
Avito - Авито 171 4
Полипластик 11 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Почта России ПАО 1574 4
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 3
Aviasales - Jetradar 47 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Альфа-Банк 1125 3
Адамас - Ювелирный завод 56 3
IKEA - ИКЕА 81 3
Открытие ФК 538 3
Кораблик 33 3
Связной ГК 878 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Qiwi 783 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Столичные аптеки 11 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Яндекс.Такси 271 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Президент Российской Федерации 1439 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Правительство РФ 2205 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 4
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ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 2
Google Android 10751 15
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 13
Apple iOS 5742 9
Яндекс.Маркет 439 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Xiaomi Mi Store 27 3
Google YouTube - Видеохостинг 1719 3
Corning Gorilla Glass 496 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Apple - App Store 2198 2
Lenovo Motorola Moto Experiences 12 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 2 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Qrator Radar 8 2
Gismeteo - Гисметео 17 2
Google Android 10 172 2
WhatsApp Messenger 654 2
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 45 2
Lenovo Motorola My UX 3 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
ICQ 498 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 19 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Rakuten Viber 429 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Microsoft SQL Server 795 1
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Игнатов Андрей 10 4
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Бакин Владимир 3 3
Мангутов Владислав 11 3
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Карчев Олег 13 3
Фролов Антон 7 3
Пузанов Владимир 4 2
Ясаков Михаил 7 2
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ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Regnum - Регнум 4 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
ТНТ - Телеканал 94 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
РИА Новости 654 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Forbes - Форбс 442 1
Россия 24 - телеканал 86 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Ведомости 259 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Medsite.ru 1 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
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