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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Wildberries
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 128, упоминаний - 221
Wildberries упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ревяшко Андрей 18 14
|Иващенко Вячеслав 11 7
|Ковалев Сергей 18 4
|Игнатов Андрей 10 4
|Хрычев Михаил 4 4
|Бакальчук Татьяна 5 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 3
|Бакин Владимир 3 3
|Мангутов Владислав 11 3
|Абрамов Алексей 27 3
|Карчев Олег 13 3
|Фролов Антон 7 3
|Пузанов Владимир 4 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Зотов Николай 2 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Асратян Петр 35 2
|Лутц Игорь 3 2
|Богдашев Дмитрий 18 2
|Симоненко Вячеслав 22 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Виноградов Александр 15 2
|Man Yu - Мань Юй 9 2
|Путин Владимир 1826 2
|Адян Сергей 2 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Ерофеев Александр 9 2
|Говорухин Иван 7 2
|Киселев Александр 60 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Августон Иван 11 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Курьянов Павел 3 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Плетнев Артем 9 2
|Торбахов Александр 54 1
|Рыльцов Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763441, в очереди разбора - 667128.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763441, в очереди разбора - 667128.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru