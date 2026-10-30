Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На Wildberries появились услуги шиномонтажа

Wildberries (входит в группу RWB) запускает новый формат услуги: вместе с покупкой товара покупатели могут получить бесплатный шиномонтаж у продавца. Новая возможность доступна в рамках сервиса самовывоза Click&Collect. Предложения со специальной отметкой уже доступны во многих городах России. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В период сезона смены шин автомобилисты решают сразу две задачи — выбирают новую резину и ищут, где ее установить. Новая возможность на Wildberries объединяет эти этапы.

Найти участвующие товары можно по специальной отметке в карточке. После оформления заказа продавец связывается с покупателем в чате Wildberries, чтобы согласовать дату и детали оказания услуги. Шиномонтаж выполняется в сервисной точке продавца.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

На старте предложение доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, Оренбурге, Саратове и других российских городах. В дальнейшем планируется расширение географии сервиса и подключение новых партнерских точек шиномонтажа.

На первом этапе новый формат доступен тестовой группе продавцов Wildberries, имеющих собственные точки шиномонтажа. По итогам тестирования компания планирует развивать сервис и расширять возможности его использования для продавцов и покупателей. Для бизнеса это станет возможностью объединить онлайн-продажу и обслуживание автомобиля, привлекая покупателей маркетплейса в свои офлайн-точки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Взломана крупнейшая в мире криптобиржа. Украдено $6,3 миллиарда

Обзор: Графические платформы для управления СУБД 2026

Ozon потерял 30 миллиардов из-за атак украинских БПЛА

Активы МТС. Инфографика CNews

Россияне не смогут самостоятельно защищать свои цифровые права

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще