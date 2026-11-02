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Wildberries запустила корпоративные условия открытия пунктов выдачи для сетевых компаний

Wildberries (входит в группу RWB) запустила программу специальных корпоративных условий открытия пунктов выдачи заказов для компаний с сетью филиалов от тридцати точек. Это могут быть магазины и супермаркеты, отделения банков, кофейни, АЗС и т. д. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Открытие ПВЗ на корпоративных условиях не требует специального ремонта и брендинга. Вывеска и кронштейн предоставляются бесплатно, а для обработки заказов нужен только смартфон или ноутбук с приложением WB ПВЗ. В помещении должны быть установлены как минимум одна примерочная и две камеры видеонаблюдения, а также место для выдачи заказов.

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Клиенты таких пунктов выдачи могут получать заказы и оформлять возврат, как и в привычных ПВЗ компании, а также пользоваться доставкой товаров через сервис WB Track.

Программа уже действует для сетей по всей России. В планах — масштабирование на иные страны присутствия компании.

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