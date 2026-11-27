В 2027 г. в Якутии планируют испытать новые форматы грузовой доставки с использованием беспилотных авиационных систем. Республика вошла в число регионов – победителей конкурсного отбора Министерства транспорта России по реализации пилотного проекта в сфере низковысотной экономики. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

В рамках проекта предусмотрены три сценария применения беспилотной авиации: доставка заказов Wildberries в пункты выдачи в поселке Нижний Бестях, транспортировка товарно-материальных ценностей Сбербанка в труднодоступные населенные пункты республики, а также доставка медицинских грузов.

Испытания планируется провести с апреля по ноябрь 2027 г.

«Для Якутии с ее огромной территорией и сложной транспортной доступностью беспилотная авиация может стать полноценным инструментом решения логистических задач. Нам важно на практике определить, насколько такая доставка экономически выгодна, надежна и востребована. Если пилотные проекты подтвердят свою эффективность, мы сможем масштабировать эти решения и сократить сроки доставки грузов в труднодоступные населенные пункты республики», – отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев.

В республике уже формируется собственная производственная и кадровая база для развития беспилотной авиации. В 2025 г. на базе Технопарка «Якутия» создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Полярный», соответствующий статус которому присвоен приказом Минпромторга России.

Сегодня резиденты центра разрабатывают и производят собственную технологическую продукцию. Компания «Форпост» выпускает дрон-станции «Пасека», «Лаборатория будущего» разрабатывает беспилотные системы «Муравей 24» и «Шмель», а также комплекс «Канатоходец». Компания «ВВЕРА» производит комплектующие для беспилотных авиационных систем, а «Школа беспилотной авиации» разрабатывает симулятор для подготовки специалистов отрасли.

Особое внимание уделяется подготовке кадров. На базе учебного центра НПЦ БАС «Полярный» профессиональное обучение прошли 63 человека. К занятиям приступил пятый поток, в состав которого вошли еще 20 слушателей.

Как ранее подчеркивал глава Якутии Айсен Николаев, перспективы использования БПЛА в Якутии огромны.

«Дроны уже успешно протестированы на обследовании газопроводов, мониторинге лесных пожаров, точечном распылении удобрений, доставке посылок. С созданием центра «Полярный» должны возрастать темпы и объёмы производства беспилотных аппаратов различных модификаций. Для этого необходимо активно привлекать технологических партнеров и расширять подготовку квалифицированных кадров», – отметил глава республики.

В Якутии утверждена Концепция развития отрасли беспилотных авиационных систем до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Документ предусматривает развитие производственной, испытательной и образовательной инфраструктуры, а также расширение применения беспилотных технологий в различных отраслях экономики.

Результаты пилотного проекта в 2027 г. станут основой для дальнейшего внедрения беспилотной доставки на территории республики.