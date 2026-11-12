Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries тестирует оплату наличными в пунктах выдачи заказов

Wildberries (входит в группу RWB) совместно с российской сетью терминалов самообслуживания «Элекснет» начинает тестирование новой услуги — оплаты заказов наличными через платежные терминалы. Пилотный проект стартует в 30 пунктах выдачи заказов (ПВЗ) компании в Серпухове. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформления заказа. При получении заказа в ПВЗ покупателю нужно показать QR-код менеджеру. А уже после осмотра или примерки товара — подойти к платежному терминалу, открыть приложение Wildberries и отсканировать QR-код с помощью камеры терминала. Как только данные о заказе появятся на экране, покупателю следует внести деньги в купюроприемник и забрать заказ у менеджера. При желании клиент может изменить способ оплаты во время получения заказа.

По итогам пилота компания оценит результаты и примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ России.

Михаил Сироткин, Cloud.ru: Ценность от облака нужно получать быстрее
Михаил Сироткин, Cloud.ru: Ценность от облака нужно получать быстрее Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кибератаки «разгоняют» российский рынок резервного копирования

Россияне смогут покупать биткоин и эфир на 300 тысяч в год

Что нужно для объединения нескольких дата-центров в единый кластер виртуализации

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Россиянам предоставили возможность выбирать способов возврата купленных в интернете товаров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще