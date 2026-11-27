Пользователи приложения Wildberries (входит в группу RWB) получили новую функцию для поиска товаров по картинке. Теперь они могут не только дорисовать недостающий элемент на изображении, но и дополнить рисунок текстовым описанием — система сгенерирует новое изображение с учетом и рисунка, и промпта, а затем сразу покажет самые похожие товары на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Обновленный сценарий позволяет точнее формулировать запрос пользователям, которым сложно описать желаемое словами, и быстрее находить нужные товары.

В основе обновления — улучшенный вариант уже существующей внутри фотопоиска функции рисования поверх загруженного изображения. Раньше пользователь мог закрасить или добавить деталь и получить выдачу по новому изображению. Теперь сценарий стал гибче: можно нарисовать желаемый объект — например, поздравительный колпак на человеке с помощью доступных инструментов (кисть, толщина, цвет линии), а затем добавить текстовое описание — например, «с рисунком единорога». После нажатия кнопки «Создать» система объединит рисунок и промпт и покажет результат генерации, и пользователь перейдет в поиск по получившемуся изображению.

«Мы даем пользователю возможность объяснить желаемое так, как ему удобно: рисунком, текстом или обоими способами сразу. За этим стоит серьезная работа алгоритмов: нейросети учатся интерпретировать набросок и промпт как единый запрос, а генерация помогает превратить идею в полноценное изображение — отсюда и более точная выдача, и более релевантные рекомендации. По сути, мы снимаем проблему нестандартного запроса: бывает, что вещь увидел, но описать ее словами невозможно, а фотографии нет. Раньше такой пользователь оставался один на один с поисковой строкой, теперь достаточно нарисовать и подсказать словами. Это еще один шаг в интеграции ИИ в повседневные покупки — технология становится частью обычного пользовательского пути, а не экспериментом. Чем лучше система понимает замысел человека, тем короче путь от идеи до покупки, и тем точнее мы отвечаем на запрос — даже когда он выражен не словами, а воображением», — отметил руководитель команды рекомендаций Wildberries Максим Пасашков.