Основательница Wildberries Татьяна Ким перестала быть гендиректором маркетплейса. Доля принадлежащего ей ООО «Вайлдберриз» в основном юридическом лице группы RWB (в нее входит Wildberries) сократилась до размера менее контрольной. Это случилось сразу после введения санкций Евросоюза в отношении Ким.

Основательница Wildberries перестала быть его гендиректором

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким перестала быть гендиректором ООО «Вайлдберриз», которое исторически было основным юридическим лицом маркетплейса. Об этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на данные ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц).

Новой главой «Вайлдберриз» стал Алексей Куликов. Он возглавляет несколько юридических лиц, который, как и Wildberries, входят в группу RWB – ООО «ВБ Инжниринг», «ООО «АПР-Сити/ТВД» и др.

«Вайлдберриз» сократила долю в RWB

Одновременно стало известно об изменениях в составе владельца ООО РВБ (головной структура группы RWB). С момента создания в 2024 г. ООО «Вайлдберриз» владело в данной компании 65%, ООО «Стинн» (представляет интересы группы Russ) – 35%.

Сгенерировано ИИ Основательница Wildberries Татьяна Ким перестала быть гендиректором маркетплейса

Теперь доля «Вайлдберриз» в РВБ сократилась до 45%, доля «Стинн» - до 25%, 17,5% долей в РВБ владеет закрытый паевой инвестиционный фонд ЗПИФ «Томь». Данный фонд находится под управлением АО «ГФТ ПИФ».

Еще 12,5% в ООО «Вайлдберриз» владеет ЗПИФ «Гало». Он находится под управлением УК «Эмрис».

Отметим, что согласно данным базы «Контур.Фокус», теперь сведения о владельцах ООО «Вайлдберриз» и ООО РВБ из ЕГРЮЛ скрыты. Гендиректором RWB остается глава группы Russ Роберт Мирзоян.

Пресс-служба RWB напомнила, что «Вайлдберриз» с 2024 г. входит в группу RWB, соответственно, вся операционная деятельность компании перешла в RWB. «Формировались экосистема, приобретались новые компании и у «Вайлдберриз» остались владельцы некоторых активов группы, в связи с чем была проведена смена генерального директора – это действия, не влияющие операционную деятельность компании», - добавили в пресс-службе RWB.

В пресс-службе RWB также отметили, что Татьяна Ким продолжит заниматься стратегическим развитием группы.

Санкции против Татьяны Ким

16 ноября 2026 г., Еврсооюз ввел санкции в отношении Татьяны Ким. Она была единоличным владельцем ООО «Вайлдберриз», что должно было привести к попаданию под санкции также ООО «Вайлдберриз» и ООО РВБ. Уход Ким с поста гендиректора «Вайлдберриз» и сокращение доли «Вайлдберриз» в РВБ должны помочь избежать этого.

Одновременно с Татьяной Ким под санкции попал бизнесмен Александр Чачава.

Чачава в 2000-х годах основал холдинг Leta-IT Company и фонд Leta Capital. В 2022 г. Чачава приобрел у VK игровое подразделение – My.Games. Сумма сделки составила $642 млн, при этом согласно отчету VK за 2024 г., большая часть данной суммы не была выплачена.

Санкции против Александра Чачавы

В 2024 г. Чачава вошел в состав «Консорциума.Первый», который за 475 млрд руб. приобрел «Яндекс» у его головной структуры – голландского Yandex (нынешнее название – Nebius). Сейчас совладельцами «Яндекса» также являются глава «Интерроса» Владимир Потанин и основной владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

В 2025 г. Чачава приобрел через компанию «О23» 27,7% акций в маркетплейсе Ozon. Ранее данная доля принадлежала американскому фонду Baring Vostok, который продал ее свои бывшим топ-менеджерам из фонда «Восток Инвестиции», а тот перепродал долю компании «О23» за 38,2 млрд руб. Впоследствии доля «О23» в Ozon выросла на 34,95%.

Буквально за неделю до попадания под санкции Чачава продал компанию «О23» вместе с принадлежащей ей доли в Ozon. Подробности сделки неизвестны.

Одновременно Чачава продал My.Games ее топ-менеджерам – Елене Григорян и Денису Савуту, а также инвестору из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) Георгию Нарисламову. Сумма сделки не раскрывается.

Сразу же после включения в санкционный список ЕС Чачава вышел из совета директоров «Яндекса».