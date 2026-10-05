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Wildberries запустила в Тверской области доставку заказов через передвижной пункт выдачи

Wildberries (входит в группу RWB) в тестовом режиме запустила новый формат доставки заказов через передвижной пункт выдачи — автолавку. Пилотный проект реализуется в Тверской области совместно с Министерством промышленности и торговли региона и охватывает 12 населенных пунктов Краснохолмского муниципального округа, где отсутствуют стандартные пункты выдачи заказов Wildberries. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Новый формат позволит жителям малонаселенных и удаленных территорий получать заказы непосредственно в своих населенных пунктах, без необходимости добираться до ближайшего ПВЗ.

«Для нас важно, чтобы жители разных населенных пунктов имели равный доступ к широкому ассортименту маркетплейса независимо от расстояния до ближайшего пункта выдачи. Поэтому мы постоянно ищем новые форматы, которые позволяют сделать доставку удобнее и доступнее. Одним из таких решений стал пилотный запуск доставки с помощью автолавки. Этот формат позволит жителям небольших деревень, где пока нет привычных ПВЗ, получать необходимые товары непосредственно в своем населенном пункте», — сказала глава RWB, основатель Wildberries Татьяна Ким.

На первом этапе проект охватит 12 населенных пунктов Краснохолмского муниципального округа: Поляны, Трофимово, Рогачево, Бекрень, Дор, Могочи, Ременники, Юрово, Желобни, Большое Рогозино, Хвощино и Черную.

Автолавка с заказами Wildberries будет приезжать в населенные пункты по установленному расписанию четыре дня в неделю. По вторникам и субботам доставка будет осуществляться в Дор, Могочи, Ременники, Юрово, Желобни, Большое Рогозино, Хвощино и Черную. По средам и воскресеньям автолавка будет приезжать в Поляны, Трофимово, Рогачево и Бекрень.

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Чтобы воспользоваться новым форматом доставки, жителям Краснохолмского муниципального округа необходимо оформить заказ на сайте или в приложении Wildberries, выбрать доставку курьером и указать адрес проживания. После оформления заказ поступит в ПВЗ Wildberries в селе Красный Холм. Далее автолавка заберет заказы и доставит их по утвержденному маршруту непосредственно в населенные пункты.

По итогам тестирования компания оценит результаты проекта и рассмотрит возможность его масштабирования на другие муниципальные образования и населенные пункты.

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