Продажи Sokolov Beauty на Wildberries выросли почти в шесть раз

Аналитический центр Sokolov изучил продажи косметики Sokolov Beauty на Wildberries за январь–сентябрь 2026 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи бренда на маркетплейсе выросли почти в шесть раз как в натуральном, так и в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители Sokolov.

Основу продаж Sokolov Beauty составляют средства для тела — на них приходится около 75% продаж на Wildberries. Еще 14% занимают средства для лица, а 11% — подарочные наборы.

Среди наиболее востребованных средств для тела — гели для душа, кремы для рук и лосьоны. В категории ухода за лицом покупатели отдают предпочтение маскам и сывороткам. При этом ассортимент Sokolov Beauty не ограничивается повседневным уходом: в линейке представлены и продукты для создания бьюти-образа, например шиммеры для тела.

Положительная динамика отмечается и в регионах. За январь–сентябрь 2026 г. продажи Sokolov Beauty на Wildberries в Уфе, Челябинске и Омске выросли примерно в семь раз год к году. В Екатеринбурге они увеличились в 6,5 раза, а в Перми, Казани, Самаре и Саратове — примерно в шесть раз.