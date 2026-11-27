Wildberries (входит в группу RWB) расширяет раздел «WB Услуги»: теперь на площадке можно найти репетитора по английскому, выбрать фотографа на семейный праздник или договориться с мастером о сезонной замене шин. К категории «Ремонт квартир и домов» добавляются еще 16 услуг. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Wildberries начала тестировать «WB Услуги» в сентябре 2026 г. в рамках работы сервиса «WB Ресейл». На старте специалисты могли предлагать услуги по ремонту квартир и домов — от установки сантехники до сборки мебели. Уже в ходе тестирования мастера хотели размещать объявления и по другим направлениям — этот интерес компания учла при расширении раздела.

«Когда мы запустили раздел с одной категорией — ремонтом квартир и домов, — специалисты сразу стали предлагать и другие услуги. По этим объявлениям мы увидели, для каких задач людям уже нужен сервис. Теперь преподаватель может разместить объявление в разделе обучения, а фотограф — в разделе съемки. Так и клиенту проще найти нужного человека и обсудить с ним то, что важно именно для его задачи», — отметила руководитель C2C-направления RWB Татьяна Алешина.

Найти объявления можно через поиск в «WB Ресейле», через меню на его главной странице или непосредственно на странице раздела «WB Услуги». В карточке пользователь может посмотреть фотографии, описание услуги, начальную стоимость и профиль специалиста. Объем работ, сроки, место и окончательную цену стороны согласуют в чате, а расчеты проходят напрямую между заказчиком и исполнителем за пределами платформы.

В рамках акции специалисты могут бесплатно размещать объявления об услугах. Чтобы разместить предложение, специалисту достаточно выбрать подходящую категорию в форме подачи объявления, указать город и начальную стоимость, добавить описание услуги и фотографии.