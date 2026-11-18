Wildberries (входит в группу RWB) запускает детский режим в мобильном приложении маркетплейса. Новый функционал позволит детям самостоятельно изучать ассортимент маркетплейса, выбирать понравившиеся товары и добавлять их в отдельную корзину, сохраняя за родителями полный контроль над оформлением и оплатой заказов. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Функция будет постепенно появляться у всех покупателей Wildberries в приложении на iOS и Android.

Детский режим представляет собой отдельное пространство внутри привычного приложения Wildberries со специализированной товарной витриной и дополнительными механизмами безопасности. Из него исключены товары категории 18+ и другой контент, не предназначенный для детей. При этом ребенок получает возможность самостоятельно выбирать интересующие его товары, а взрослый принимает окончательное решение о покупке.

Для активации детского режима родителю необходимо переключить соответствующую настройку в приложении и установить пароль, без которого ребенок не сможет вернуться во взрослый режим.

После активации ребенку становится доступна специальная товарная витрина, где он может просматривать карточки товаров, знакомиться с их характеристиками и рейтингами, а также добавлять понравившиеся позиции в собственную корзину. Корзина ребенка автоматически отображается в основном режиме у взрослого: он может оформить и оплатить одобренные позиции удобным способом.

При разработке нового функционала особое внимание уделили безопасности цифровой среды. В детском режиме отсутствуют стандартные push-уведомления и доступ к отзывам покупателей. Ребенок также не сможет просматривать историю поиска и заказов родителя или содержимое его основной корзины. Таким образом, детский сценарий использования приложения отделен от взрослого, а все действия, связанные с покупкой, остаются под контролем родителей.

На старте молодым пользователям будут доступны 18 специально адаптированных категорий, охватывающих самые разные интересы. Помимо игрушек и одежды, в детскую витрину войдут книги, электроника, музыкальные инструменты, товары для спорта и творчества, учебы, обустройства комнаты, ухода за домашними животными, а также другие категории.