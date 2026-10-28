Wildberries запускает сервис самовывоза из магазинов для всех покупателей

Wildberries (входит в группу RWB) объявил о полноценном запуске Click&Collect — сервиса самовывоза товаров из магазинов продавцов. После завершения тестирования новый способ получения заказов становится доступен всем пользователям маркетплейса.

Покупатели смогут выбирать товары на Wildberries и забирать их непосредственно в торговых точках партнеров, а продавцы — использовать собственные магазины как дополнительный канал продаж через маркетплейс.

Результаты теста показали высокий интерес к модели со стороны покупателей и бизнеса. Сегодня к Click&Collect подключено уже несколько тысяч партнеров, а оборот товаров по модели самовывоза за год вырос почти в 3 раза. Модель развивается в России и пяти странах СНГ — Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Киргизии.

Одновременно Wildberries значительно расширила возможности Click&Collect для крупных торговых сетей. Теперь ритейлеры могут подключать к сервису тысячи магазинов в разных регионах страны и управлять сразу же всей инфраструктурой самовывоза через единый личный кабинет на маркетплейсе.

Первым партнером, приступившим к масштабированию самовывоза с использованием новых возможностей сервиса, стала сеть «ВинЛаб», ассортимент которой представлен в каталоге Wildberries с начала 2025 г. Благодаря обновлению ритейлер дополнительно подключит к Click&Collect Wildberries все свои торговые точки — в общей сложности более 2,2 тыс. магазинов по всей России. Таким образом, компания получит возможность использовать масштаб собственной розничной сети для дальнейшего развития омниканальной модели и расширения канала продаж через Wildberries.

«Мы видим, что покупателям все важнее иметь возможность самостоятельно выбирать, где и как получать свои заказы, а бизнесу — развивать онлайн-продажи, используя уже существующую сеть магазинов. Поэтому мы последовательно расширяем возможности Click&Collect, чтобы сделать эту модель доступной не только небольшим предпринимателям, но и крупным федеральным сетям. Теперь наши партнеры могут объединять тысячи торговых точек с цифровой витриной Wildberries, привлекать новую аудиторию и сохранять прямой контакт с покупателями», — отметила руководитель направления доставки силами продавца RWB Елизавета Шлеин.

Сценарий самовывоза остается простым: покупатель выбирает товар на Wildberries, указывает на карте удобную торговую точку продавца и оформляет заказ. Там же можно посмотреть график ее работы и сроки хранения заказа. Продавец самостоятельно готовит товар к выдаче, а покупатель забирает его непосредственно в магазине.

Такой формат позволяет покупателям выбирать не только товары, но и наиболее подходящий способ их получения. Для продавцов Click&Collect становится дополнительным инструментом привлечения покупателей в офлайн-магазины, расширения географии продаж и использования уже существующей торговой инфраструктуры.

В дальнейшем компания планирует продолжить развитие модели самовывоза, расширяя сеть партнерских торговых точек и предоставляя покупателям больше возможностей получать заказы удобным для них способом.