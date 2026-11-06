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Wildberries расширил категорию автомобилей с пробегом

На Wildberries в несколько раз увеличился ассортимент автомобилей с пробегом, а география предложений расширилась и со временем охватит все регионы страны. Тестирование этого направления, запущенного в 2025 г. в Москве и Московской области, показало высокий интерес потребителей к возможности приобрести транспортное средство с пробегом на платформе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Уже сейчас на Wildberries можно подобрать автомобиль от нескольких компаний и дилерских центров: «Нижегородец», ICAR, «Квазар», «Зеленый trade-in» и др. Суммарно они разместили на платформе более тысячи предложений. Теперь на маркетплейсе можно выбрать не только самые ходовые модели таких марок, как VW, Audi, BMW, Toyota, Chery, Lexus, Skoda, Haval, Cadillac, Chevrolet и др., но и редкие автомобили, например Rolls-Royce Phantom 2005 года выпуска, минивэн Chevrolet Express в редкой комплектации или юбилейный лимитированный Abarth Anniversario.

«Для потребителя есть несколько преимуществ выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе. Это удобно, позволяет сэкономить время, так как нет необходимости ехать в автосалон, ожидать оформления сделки. Это гарантия того, что цена прозрачная и не изменится внезапно в процессе покупки», — сказал руководитель бизнес-юнита DIY, мебель и авто Wildberries Виктор Иванов.

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Автомобиль можно заказать по 100% предоплате — как за собственные средства, так и в кредит.

Все автомобили с пробегом, представленные на Wildberries, находятся исключительно в собственности у дилеров. Осмотр, подписание договора купли-продажи и получение автомобиля происходят в дилерском центре. Еще до покупки можно задать любые вопросы об автомобиле или процессе оформления документов в чате с продавцом.

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