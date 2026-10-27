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Wildberries запустила сервис по приему заявок на долгосрочную аренду логистических объектов в России

Wildberries (входит в группу RWB) запускает сервис по приему заявок от собственников складских помещений, заинтересованных в долгосрочной сдаче в аренду своих объектов маркетплейсу. Площадь объектов должна составлять от 10 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Компания рассматривает заявки из всех регионов России. На первом этапе собственнику необходимо заполнить электронную форму, указать адрес и площадь объекта, предлагаемого в аренду, а также приложить фотографии складского помещения и подъездных путей. В зависимости от характеристик объекта и его соответствия требованиям маркетплейса помещение может использоваться в качестве сортировочного центра или логистического центра, предусматривающего возможность хранения товаров.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Ранее компания запустила программу по открытию партнерских фулфилмент-центров (ПФЦ) и пунктов приема товаров (ППТ). Открытие таких объектов помогло компании в короткие сроки нарастить логистические мощности, перестроить приемку и отгрузку товаров, а также сократить общее логистическое «плечо» доставки до клиента.

Расширение сети логистических объектов особенно актуально в периоды традиционного сезонного роста спроса в сфере электронной коммерции. Привлечение дополнительных площадей позволяет повышать эффективность логистических процессов, обеспечивать еще более стабильную приемку и отгрузку товаров продавцов, а также сокращать сроки доставки заказов покупателям.

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