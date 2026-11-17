Wildberries (входит в группу RWB) подключила к сервису Click&Collect — самовывозу товаров из магазинов продавцов — первые fashion-бренды. Новыми партнерами сервиса стали MAAG, ECRU, VILET и DUB, входящие в портфель компании RMixed. Об этом CNews сообщили представители RWB.

На старте сервис Click&Collect будет доступен во всех магазинах MAAG в городах присутствия бренда. В дальнейшем к нему поэтапно присоединятся магазины ECRU, VILET и DUB. Покупатели смогут заказать на Wildberries товары из актуальных коллекций брендов с возможностью получения в выбранном магазине.

Для оформления заказа покупателю достаточно выбрать товар на витрине маркетплейса и указать доступный магазин fashion-ретейлера для самовывоза. После подтверждения готовности заказа его можно забрать в часы работы торговой точки. Срок хранения составляет семь дней. Такой формат позволяет заранее выбрать нужную вещь онлайн и спланировать визит в магазин, где заказ будет готов к выдаче.

«В fashion-сегменте покупатель особенно тщательно выбирает не только вещь, но и то, как ее купить: кому-то удобнее заказать все онлайн, а кому-то подходит омниканальный сценарий. Click&Collect связывает эти подходы. Для брендов ценность такого формата — в том, что интерес к товару на Wildberries может стать поводом для визита в магазин. А там у бренда появляется возможность предложить покупателю полноценный сервис и помочь дополнить образ», — отметила руководитель направления доставки силами продавцов RWB Елизавета Шлеин.

При этом посещение магазина не ограничивается получением заказа. Покупатели могут ознакомиться с актуальными коллекциями, получить консультацию сотрудников и приобрести дополнительные товары в торговом зале. Click&Collect объединяет удобство онлайн-заказа с привычным опытом покупок в магазине.

«Для нас важно, чтобы покупатели выбирали удобный для себя способ совершения покупок в наших брендах. Партнерство с Wildberries открывает им еще один способ взаимодействия с MAAG, ECRU, VILET и DUB. При этом физические магазины остаются точкой притяжения и важной частью покупательского опыта. Рассчитываем, что новый сервис также расширит аудиторию наших брендов и станет дополнительным поводом для посещения магазинов», — отметил руководитель по работе с маркетплейсами Максим Гладких.