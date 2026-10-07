Wildberries запускает «WB Спорт»

Wildberries (входит в группу RWB) запускает «WB Спорт» — новый цифровой продукт, посвященный спорту и активному образу жизни. Его основой стал одноименный раздел в мобильном приложении Wildberries. Он объединяет специализированную витрину спортивных товаров и брендов, рекомендации, которые подстраиваются под интересы пользователей, тематические подборки по видам спорта, фанатский мерч различных клубов, а также экспертные статьи в онлайн-журнале. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В «WB Спорте» представлено множество спортивных направлений, среди которых такие востребованные виды, как бег, падел, йога, велоспорт, футбол и хоккей. Для каждого из них создано отдельное пространство с релевантными товарами, редакционными материалами и другими опциями, связанными с конкретным видом спорта.

В разделе можно найти товары российских и зарубежных спортивных брендов, атрибутику клубов. Отдельные брендовые страницы помогут пользователям подробнее знакомиться с ассортиментом локальных производителей и выбирать товары в зависимости от интересующего вида спорта, а продавцам — получить дополнительные опции для взаимодействия с аудиторией.

Частью нового направления стал онлайн-журнал о спорте и активном образе жизни. В нем будут выходить информационные и экспертные материалы, статьи на актуальные темы, а также интервью со спортсменами, тренерами и другими представителями спортивной индустрии. Журнал станет пространством для знакомства с различными дисциплинами, тенденциями и опытом людей, которые занимаются спортом на профессиональном или любительском уровне.

«Здоровый образ жизни начинается с простых вещей, и у каждого они свои. Кто-то занимается спортом регулярно, кто-то любит прогулки и активный отдых, кто-то вместе с детьми пробует новые виды активности. Нам важно, чтобы в «WB Спорте» каждый мог найти что-то для себя — независимо от возраста и уровня подготовки. Поэтому мы объединяем здесь не только товары, но и идеи, рекомендации и полезный контент, которые помогают больше двигаться, пробовать новое и делать активный образ жизни частью каждого дня», — отметила глава RWB, основатель Wildberries Татьяна Ким.

Запуск «WB Спорта» — новый этап в развитии спортивного направления Wildberries. Если раньше работа бренда в этой сфере строилась прежде всего через партнерства с клубами и федерациями, а также через проекты, созданные на их основе, то теперь она приобретает системную форму. Многочисленные инициативы складываются в единую экосистему с общей логикой, инфраструктурой и аудиторией — от витрины и контента до сообщества и сервисов.

Первой интеграцией «WB Спорта» стал «Розовый забег», который прошел в Москве 3 октября 2026 г. Участники и гости мероприятия могли познакомиться со спортивными товарами, узнать больше о брендах и приобрести товары от партнеров Wildberries.

«WB Спорт» уже доступен всем пользователям мобильного приложения Wildberries. Чтобы перейти в него, достаточно открыть каталог и выбрать раздел «WB Спорт». Отсюда можно перейти к интересующему виду спорта, рекомендациям, тематическим подборкам и материалам онлайн-журнала.

В дальнейшем «WB Спорт» будет масштабироваться — от развития спортивных направлений, клубов, брендов и редакционных материалов до появления новых цифровых решений и форматов, объединяющих пользователей вокруг спорта и здорового образа жизни.