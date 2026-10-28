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На Wildberries запустили вишлисты с возможностью создавать сборы на подарок

На Wildberries появился сервис «Вишлисты». С его помощью пользователи могут создавать подборки желаемых товаров и организовывать сбор на их покупку, например, к празднику, дню рождения или другому событию. Новый сервис также дает возможность совместного планирования подарков для родных и друзей. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Пользователь создает вишлист из товаров маркетплейса и получает ссылку, которую отправляет друзьям и близким. Те, кто перешел по ссылке, видят всю подборку и выбирают товары, в оплате которых готовы участвовать. Пополнить сбор можно любым удобным способом, в том числе с помощью «WB Кошелька», по карте любого российского банка или через СБП.

Когда на товар набирается полная сумма, автор списка закрывает сбор и оформляет заказ. Если денег не хватает, недостающую часть можно добавить из личных средств. А в случае, если решение о покупке товара изменилось либо он закончился, собранные деньги можно потратить на другие покупки на маркетплейсе.

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Создать вишлист можно в мобильном приложении Wildberries — через «WB Кошелек», раздел «Вишлисты» в «Каталоге», «Профиль» → «Сервисы» → «Вишлисты», а также со страницы товара или из корзины.

Сервис закрывает одну из главных проблем при выборе подарков — несовпадение ожиданий. Получателю достаются именно те товары, которые выбрал сам, а дарителям не нужно искать, где и что купить, и угадывать предпочтения.

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