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На Wildberries теперь можно оставлять отзывы на товары голосом

Теперь пользователи Wildberries (входит в группу RWB) могут быстро делиться впечатлениями о покупках, не набирая текст вручную. Маркетплейс добавил функцию голосового набора отзывов: достаточно записать аудио, и оно автоматически переведется в текст. Новая возможность упрощает процесс оставления отзыва и помогает покупателям оставить его буквально «на ходу» — например, сразу после распаковки заказа. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Чтобы воспользоваться функцией, на экране добавления отзыва нужно нажать на кнопку «Записать аудио» с иконкой микрофона и продиктовать текст. Если тишина длится 15 секунд, запись автоматически прекращается, а микрофон становится неактивным. При достижении лимита в 5000 символов на экране появляется красная рамка и подсказка о том, что лимит исчерпан. Повторное нажатие на кнопку микрофона останавливает запись — и пользователь видит свой отзыв уже в виде текста, остается только отправить его.

Сервис работает на основе технологии распознавания речи: система переводит голос в текст в реальном времени, сохраняя смысл и структуру сказанного.

Новая функция уже доступна в приложении Wildberries.

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