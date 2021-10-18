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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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RPA
Robotics Process Automation
Роботизированная автоматизация процессов


18.10.2021 «Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP 1
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 1
06.10.2021 6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем 2
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 2
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 3
15.09.2021 TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке 1
10.09.2021 ТМК роботизировала обработку финансовых документов 4
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
07.09.2021 Роботизация процессов и искусственный интеллект как развитие BPM-сегмента 2
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
20.07.2021 Прогноз: рынок ERP в 2021 году вырастет на 10-12% 1
06.07.2021 Робот ускорил предоставление услуг и сервисов по имущественно-земельным вопросам 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 2
15.06.2021 Исследование: индустрия разработки ПО переболела ковидом, но в легкой форме 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 1
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 4
26.05.2021 ГК «Эдит про» и «Шерпа роботикс» займутся внедрением RPA в связке с «1С» 2
25.05.2021 Отчет Intel: периферийные вычисления — движущая сила бизнес-инноваций 2
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 4
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 3
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 3
23.04.2021 Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 3
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 2
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
08.04.2021 Tele2 внедрила Kryon RPA и разработала роботов вместе с Navicon 2
06.04.2021 UiPath расскажет о трендах роботизации на конференции CNews «ИТ в промышленности 2021» 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» роботизирует производство 1
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 3
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
15.02.2021 Исследование IBM: управление персоналом без привязки к рабочему месту станет одним из главных вызовов для бизнеса 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 12
18.12.2020 Роботы «Гринатома» сэкономили более 90 миллионов рублей в 2020 году 3
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году 5
17.12.2020 ROOMY bots RPA — комплекс для автоматизации процессов с помощью роботов 16
01.12.2020 ВТБ увеличит число роботов в 10 раз 2

Публикаций - 184, упоминаний - 468

RPA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 31
ELMA 106 19
3738 14
UIPath 27 13
Robin - Робин 15 11
Abbyy 793 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Oracle Corporation 3344 9
IBM 3539 8
Крок 1219 7
Blue Prism 11 7
Аплана Группа компаний 102 7
Navicon - Навикон 198 6
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 6
Softline - Софтлайн 1474 6
KPMG - КПМГ 130 6
Yandex - Яндекс 4101 6
КСК Технологии 27 6
Аплана Бизнес решения 9 6
Naumen - Наумен 341 6
K2 - К2РУ - SourceCode 35 5
Ланит ГК 1156 5
Pegasystems 29 5
Comindware - Колловэар 51 5
Docsvision - ДоксВижн 773 5
Samsung Electronics 5666 4
Kofax 28 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 4 4
Directum - Директум 645 4
Appian Corporation 7 4
ALP Group 37 4
Deloitte - Делойт 186 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Инфосистемы Джет 675 3
Microsoft Corporation 11077 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Automation Anywhere 4 3
ОТР 135 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
Открытие ФК 538 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 8
Почта России ПАО 1572 7
X5 Group 599 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Норникель - Норильский никель 177 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
Северсталь ПАО 204 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 5
ПГК - Первая грузовая компания 98 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Альфа-Банк 1123 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 4
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 4
Азия Цемент 10 4
Банк Россия 56 3
Boxberry - российская служба доставки 20 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
Геобанк КБ 30 3
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 3
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 3
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 3
ФосАгро 54 3
ФосАгро - Апатит 15 3
Росгосстрах 182 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Сбербанк Лизинг 23 2
Модульбанк - Modulbank 95 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Счётная палата РФ 460 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 2
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Москвы 653 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 47
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 11
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 11
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 10
Process Mining - Процессная аналитика 50 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 9
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 5
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 4
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 4
Data Lake - Озеро данных 82 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
DevOps - Development и Operations 297 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Microsoft Office 1939 11
Linux OS 4257 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 6
Microsoft Windows 10 6635 6
Java - Язык программирования 1176 4
Robin RPA 5 4
SAP SuccessFactors 110 4
ELMA RPA 4 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 4
Microsoft Excel 436 4
Google Android 10751 4
Abbyy FlexiCapture 127 4
Apple iOS 5742 3
Abbyy FineReader 97 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Terrasoft Creatio 44 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 3
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 3
Abbyy Мониторинг 8 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 3
SAP Fiori 40 3
Microsoft Azure 1171 3
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Microsoft Word 345 2
Microsoft Outlook 642 2
1С:Документооборот 78 2
SAP Ariba 71 2
Abbyy Mobile Capture 4 2
Apple macOS 925 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Abbyy Mobile Web Capture 3 2
Microsoft SQL Server 793 2
Трефилов Алексей 34 13
Шушкин Дмитрий 92 8
Борченко Павел 9 7
Сандлер Аркадий 21 6
Копаев Геннадий 16 6
Коптелов Андрей 74 5
Лапшин Алексей 13 5
Холинов Андрей 18 4
Файзуллин Эльдар 4 4
Быстров Алексей 4 3
Турчанинов Владимир 6 3
Андреев Владимир 66 3
Кузнецова Анна 12 3
Суханов Алексей 5 3
Овчинников Павел 5 3
Бычков Александр 39 3
Кулешов Сергей 35 3
Батай Илья 14 3
Рогозина Ольга 4 3
Чаплинская Светлана 6 3
Бондарь Юрий 11 3
Невмержицкая Александра 3 3
Белайчук Анатолий 20 3
Дёмкин Владимир 6 3
Тарасов Максим 5 3
Стыщенко Иван 5 3
Кузнецов Борис 3 3
Емельченков Сергей 83 3
Петров Михаил 88 3
Натрусов Артем 121 3
Черкасов Сергей 10 2
Шингарев Павел 8 2
Карпов Иван 41 2
Петерсон Дмитрий 7 2
Халяпин Сергей 77 2
Ильин Алексей 21 2
Красюков Дмитрий 43 2
Филатов Андрей 99 2
Попов Сергей 72 2
Смирнов Дмитрий 56 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 9
Европа 3752 6
Япония 2780 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Северная Америка 1411 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Индия - Республика 2169 5
Ближний Восток 1473 4
Франция - Французская Республика 2122 4
Австралия - Австралийский Союз 1124 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 4
Азия - Азиатский регион 1514 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Восточная Европа 1678 3
Украина 3365 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Черкизон - Черкизовский рынок 60 3
Китай - Тайвань 589 3
Специальный административный район Гонконг 548 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Россия - Владивосток 864 2
Испания - Королевство 1253 2
Кипр - Республика 247 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Великобритания - Лондон 819 2
Россия - Сибирь 876 2
Африка 1489 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Польша - Республика 829 2
Сингапур - Республика 808 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 2
Private Banking 16 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Русский язык 982 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Банковский сектор 21 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 7 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Экономический эффект 20 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Человеческий фактор 126 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
Fortune 95 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Gartner 2190 18
Forrester Research 385 10
CNews Analytics 1988 8
IDC - International Data Corporation 2718 7
Markets&Markets Research 78 2
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
Fortune Global 500 160 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Research and Markets 17 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Markswebb 21 1
Mordor Intelligence 8 1
PEX Network 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
SAP Young Thinkers 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
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