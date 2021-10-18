Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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RPA
Robotics Process Automation
Роботизированная автоматизация процессов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 184, упоминаний - 468
RPA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 3212 31
|ELMA 106 19
|1С 3738 14
|UIPath 27 13
|Robin - Робин 15 11
|Abbyy 793 10
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
|Oracle Corporation 3344 9
|IBM 3539 8
|Крок 1219 7
|Blue Prism 11 7
|Аплана Группа компаний 102 7
|Navicon - Навикон 198 6
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 6
|Softline - Софтлайн 1474 6
|KPMG - КПМГ 130 6
|Yandex - Яндекс 4101 6
|КСК Технологии 27 6
|Аплана Бизнес решения 9 6
|Naumen - Наумен 341 6
|K2 - К2РУ - SourceCode 35 5
|Ланит ГК 1156 5
|Pegasystems 29 5
|Comindware - Колловэар 51 5
|Docsvision - ДоксВижн 773 5
|Samsung Electronics 5666 4
|Kofax 28 4
|PIX Robotics - Пикс Роботикс 4 4
|Directum - Директум 645 4
|Appian Corporation 7 4
|ALP Group 37 4
|Deloitte - Делойт 186 4
|SAP CIS - САП СНГ 753 3
|Инфосистемы Джет 675 3
|Microsoft Corporation 11077 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
|Automation Anywhere 4 3
|ОТР 135 3
|VK - Mail.ru Group 2483 3
|Корус Консалтинг ГК 805 3
|Трефилов Алексей 34 13
|Шушкин Дмитрий 92 8
|Борченко Павел 9 7
|Сандлер Аркадий 21 6
|Копаев Геннадий 16 6
|Коптелов Андрей 74 5
|Лапшин Алексей 13 5
|Холинов Андрей 18 4
|Файзуллин Эльдар 4 4
|Быстров Алексей 4 3
|Турчанинов Владимир 6 3
|Андреев Владимир 66 3
|Кузнецова Анна 12 3
|Суханов Алексей 5 3
|Овчинников Павел 5 3
|Бычков Александр 39 3
|Кулешов Сергей 35 3
|Батай Илья 14 3
|Рогозина Ольга 4 3
|Чаплинская Светлана 6 3
|Бондарь Юрий 11 3
|Невмержицкая Александра 3 3
|Белайчук Анатолий 20 3
|Дёмкин Владимир 6 3
|Тарасов Максим 5 3
|Стыщенко Иван 5 3
|Кузнецов Борис 3 3
|Емельченков Сергей 83 3
|Петров Михаил 88 3
|Натрусов Артем 121 3
|Черкасов Сергей 10 2
|Шингарев Павел 8 2
|Карпов Иван 41 2
|Петерсон Дмитрий 7 2
|Халяпин Сергей 77 2
|Ильин Алексей 21 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Филатов Андрей 99 2
|Попов Сергей 72 2
|Смирнов Дмитрий 56 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
|Fortune 95 1
|ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760564, в очереди разбора - 664254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760564, в очереди разбора - 664254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru