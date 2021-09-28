Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
QoS
Quality of service
Качество обслуживания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 281, упоминаний - 363
QoS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 2
|Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|Газпромбанк - ГПБ 692 1
|РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|CNews Analytics 1988 4
|Gartner 2189 2
|Juniper Research 278 1
|Forward Insights 3 1
|ACG Research 7 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758201, в очереди разбора - 661891.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758201, в очереди разбора - 661891.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru