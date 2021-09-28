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QoS
Quality of service
Качество обслуживания


28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
23.07.2021 КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре 1
08.07.2021 D-Link представила новый промышленный гигабитный коммутатор DIS-100G-8W 1
30.06.2021 Kingston Digital начинает поставки твердотельных NVMe-накопителей DC1500M для ЦОДов 1
22.03.2021 Zyxel представила мультигигабитный коммутатор для удаленщиков и самозанятых 1
24.02.2021 Zyxel начала продажи PCIe мультигигабитных сетевых карт 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
28.01.2021 TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена 1
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
21.12.2020 TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото 1
01.10.2020 Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер MR50G. Цена. Фото 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 4
07.09.2020 Huawei совместно с отраслевыми партнерами выпустила технический документ 5GDN@Smart Grid 1
03.08.2020 TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50 1
30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco 1
10.07.2020 Nokia представила решение для сетей в ЦОДах 1
26.05.2020 Kingston Technology начала поставки SSD 7,68 ТБ для дата-центров 1
08.05.2020 Atos мобилизует ИТ-ресурсы для борьбы с Covid-19 2
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
16.03.2020 Zyxel представила 10-гигабитные коммутаторы для дома и малого офиса 1
17.01.2020 Huawei начала рассылку обновлений OC EMUI 10 в России 2
06.12.2019 Asus представила системы ZenWiFi для создания ячеистых сетей 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
08.11.2019 Huawei OceanStor Dorado — неоспоримое преимущество SSD 1
28.10.2019 От гиперконвергентности к мультиоблаку – что нового предлагают в сфере VDI 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 1
25.04.2019 «Росэлектроника» создала оборудование для контроля качества цифрового телевещания 2
11.04.2019 Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента 1
19.03.2019 Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500 3
13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади 1
04.02.2019 Aruba Mobile First Networks: что нам нужно знать об этом? 1
15.01.2019 Kingston представила новые потребительские и корпоративные SSD 2
12.12.2018 D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны 1
27.11.2018 D-Link начала российские продажи гигабитного PoE-коммутатора DGS-1010MP 1

Публикаций - 281, упоминаний - 363

QoS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 10
TRENDnet 49 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 8
D-Link 189 8
TP-Link 158 5
Huawei 2727 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Cisco Systems 2037 5
IBM 3530 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
VMware 1829 4
Trend Micro 342 4
Intel Corporation 4158 3
Kingston Technology 90 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 3
ZyXEL Communications 168 3
Google LLC 7135 3
МФИ Софт 103 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
AMD - Advanced Micro Devices 1664 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Т8 НТЦ 58 2
BT Group - British Telecommunications 82 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
Беркут НПФ 16 2
Brocade Communications Systems 141 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Крок 1219 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Fortinet 286 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Riverbed Technology 103 2
Oracle Corporation 3333 2
Nokia Corporation 2424 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 70
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 68
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 30
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 28
Web Interface - Веб-интерфейс 177 19
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 14
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 14
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 13
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 10
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
PoE - Power over Ethernet 275 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 7
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 7
OpenStack 347 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 39 6
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 5
IEEE - 802.3az Energy Efficient Ethernet 21 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 5
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 34 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 5
Gigabit Ethernet 356 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Google Android 10750 13
Microsoft Azure 1171 7
Apple iOS 5741 7
Linux OS 4249 7
AWS - Amazon Web Services 568 5
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 5
Microsoft Windows 10 6622 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
TP-Link HomeCare 9 3
Kingston DC - Серия корпоративных SSD Data Center накопителей 6 3
TP-Link Deco - серия роутеров 8 3
Apple Mac 1455 3
D-Link LBD - Loopback Detection 21 3
TP-Link Archer AX - серия роутеров 7 3
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 2
Linux RHEV - Red Hat Enterprise Virtualization 20 2
Brocade Fabric Vision 5 2
SAP HANA TDI - SAP HANA Tailored Datacenter Integration 4 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Qtech QSW - серия коммутаторов 3 2
Microsoft Windows 851 2
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 11 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Cisco Webex 107 2
Brocade Network Subscription 2 2
Microsoft Office 365 769 2
Brocade SDN Controller 5 2
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
D-Link Network Assistant 6 2
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 2
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 2
HPE 3PAR 87 2
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 2
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Ротенберг Игорь 35 2
Ротенберг Аркадий 42 2
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 5 2
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
Лосев Сергей 43 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Щапов Олег 24 1
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Liu Albert - Лю Альберт 4 1
Wong Gregory - Вонг Грегори 1 1
Craig Tilmont - Крейг Тилмонт 3 1
Абрамков Александр 29 1
Свириденко Андрей 77 1
Su Bill - Су Билл 5 1
Назаров Александр 35 1
Иванов Олег 124 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 6
Европа 3736 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 5
Казахстан - Республика 2622 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 3
Украина 3353 3
Восточная Европа 1674 3
Германия - Федеративная Республика 3618 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Европа Западная 611 2
Россия - Рязань 353 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - Орехово-Зуево 29 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Россия - Выборг 71 1
Россия - Люберцы 49 1
Дания - Королевство 370 1
Россия - Железнодорожный 33 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 1
Индия - Республика 2165 1
Япония 2771 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 1
Чехия - Чешская Республика 494 1
Северная Америка 1407 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Whitebox 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 10 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
CNews Analytics 1988 4
Gartner 2189 2
Juniper Research 278 1
Forward Insights 3 1
ACG Research 7 1
IHS iSuppli 274 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
NetApp Insight - конференция 4 1
Covid-19 Dataset Challenge 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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