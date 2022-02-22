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PC game ПК игры компьютерная игра



22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 1
16.02.2022 Власти поддержат российских разработчиков патриотических видеоигр, обложив налогами иностранных 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT 1
17.01.2022 Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ» 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 2
19.11.2020 Gfn.ru позволит запускать ПК-игры через браузер на iPhone 1
30.06.2020 Андрей Комогоров, GFN.RU -

В период самоизоляции количество геймеров выросло более чем в два раза

 1
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения 1
28.05.2020 Сервисная выручка «Мегафона» в первом квартале 2020 года достигла 73,4 мрлд рублей 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
27.05.2020 Acer представила в России новый ноутбук Aspire 7. Цена. Фото 1
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 1
19.05.2020 Ежемесячный оборот российской факторинговой блокчейн-платформы Factorin превысил $100 млн 1
18.05.2020 AMD запустила серию обучающих видеороликов Did You Know для геймеров 1
18.05.2020 Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
12.05.2020 «Корус консалтинг» изучил изменение покупательского поведения жителей Москвы и Санкт-Петербурга во время пандемии 1
07.05.2020 Исследование Microsoft: обучение сотрудников – один из ключевых факторов успешного внедрения ИИ 1
30.04.2020 Positive Technologies: 80% сотрудников российских компаний используют домашние ПК для удаленной работы 1
24.04.2020 Google вдвое урезал расходы на рекламу и полностью прекратил нанимать сотрудников 1
22.04.2020 Mail.ru выпустила умную колонку. Цена 1
20.04.2020 G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
07.04.2020 Red Hat возглавил человек, который продал ее IBM 1
06.04.2020 «Лаборатория Касперского»: российские дети стали больше интересоваться новостями 1
02.04.2020 Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности 1
30.03.2020 Остановлена сборка самого популярного смартфона в мире. Сроки возобновления неизвестны 1
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 1
25.03.2020 Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 1
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 1
17.03.2020 Infor поможет ритейлу и компаниям Food& Beverage справляться с вызовами рынка 1
16.03.2020 SberCloud расскажет о роли облачных сервисов и искусственного интеллекта в цифровизации общества 1
05.03.2020 Tele2 и петербургский филиал НИУ ВШЭ открыли контактный центр на базе вуза 1
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
03.03.2020 Mail.ru Group и «Магнит» оценят влияние digital-кампаний на покупки в офлайне 1
02.03.2020 Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства 1

Публикаций - 205, упоминаний - 208

PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4836 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1901 11
Nvidia Corp 3077 7
Rex Global - China Baoli 11 3
Sony 6089 3
Apple Inc 10430 3
Microsoft Corporation 22076 3
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 73 2
AMD - Advanced Micro Devices 3568 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7944 2
Wargaming 142 2
TWC - Trinity World Managment 8 2
Google LLC 9888 1
Netcracker Technology 23 1
Gaijin Entertainment 83 1
Ситилинк - Citilink 250 1
Biostar 30 1
ASRock 36 1
META Publishing 3 1
Acer Group 2270 1
Pioneer Corporation 402 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 36 1
Valve Software 173 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 209 1
GitHub 470 1
ГКС - Группа компаний Систематика 294 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1766 1
5556 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7616 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5382 1
XFX - PINE Technologies 14 1
PowerColor 11 1
Бука - Buka Entertaiment 469 1
Samsung Electronics 9166 1
Dell EMC 4663 1
Xiaomi 1017 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 92 1
HP Inc. 5248 1
ASBIS Prestigio 210 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1050 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5050 28
Яндекс.Еда 217 6
О2О Delivery club 165 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 3
Эра HD - Эра ХД 52 1
Сбер - SberShop 2 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 15 1
Xiaopeng Motors 1 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 355 1
Tesla Motors 265 1
НСПК - Национальная система платежных карт 276 1
Warner 416 1
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 37 1
Warner Bros. International Television Distribution 263 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 135 1
Связной ГК 1114 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 26 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 74 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2637 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 612 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 287 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2164 2
Президент Российской Федерации 3137 1
Правительство РФ 7142 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7677 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 333 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1767 22
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2178 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10291 6
Фишинг - Phishing 240 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3600 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1856 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2577 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1142 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2096 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 904 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3060 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9053 3
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 79 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6400 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1223 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31702 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6760 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1321 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2439 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 157 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 893 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1419 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 210 2
Оцифровка - Digitization 291 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 438 2
USB Type-C - USB-C 1026 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 235 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2125 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 926 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3054 2
Отказоустойчивость - свойство технической системы 969 1
SACD - Super Audio CD - неперезаписываемый оптический аудиодиск 39 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1102 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1176 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1375 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1055 1
Моноблок - Monoblock PC 187 1
MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 11 1
Google Android 11707 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6016 5
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 237 5
Nvidia Shield 22 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 306 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 439 4
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3837 4
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 17 3
Nvidia GeForce GTX 348 3
Apple iOS 6308 3
Microsoft Windows 10 11242 3
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 6 3
Nvidia GeForce NOW 18 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1359 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 48 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 884 2
Wargaming World of Tanks 156 2
Apple Siri - Голосовой помощник 333 2
VK - Mail.ru MyGames 30 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 28 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2593 2
Intel Core - Семейство процессоров 1284 2
Microsoft Surface - Планшет 358 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 303 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 178 1
Huawei Watch GT - Умные часы 54 1
Apple MacBook Pro 488 1
Linux OS 7476 1
Epic Games Store 6 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 639 1
Apple iPad 3574 1
Intel x86 - архитектура процессора 1282 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 73 1
Apple Safari - Браузер 736 1
Apple iPadOS 66 1
Google Android TV 194 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 295 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 1
Sie Winston - Си Уинстон 7 4
Griffin David - Гриффин Давид 3 3
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
Мацук Игорь 3 2
Добродеев Борис 92 2
Катаев Александр 39 1
Волынсков Алексей 1 1
Чернышенко Дмитрий 289 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Соколов Артем 30 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 162 1
Дуров Павел 225 1
Oyanagi Pam - Оянаги Пэм 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44554 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10940 19
Россия - Российская федерация - РФ 102348 8
Кипр - Республика 364 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 578 2
Белиз 55 2
Китай - Пекин - Beijing 862 2
Камерун - Республика 31 2
Норвегия - Королевство 1064 2
Палестина 34 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12296 2
Того - Тоголезская Республика 11573 1
Африка Южная 339 1
Филиппины - Республика 455 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1410 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 731 1
Грузия 1039 1
Украина 5898 1
Земля - планета Солнечной системы 6956 1
Куба - Республика 206 1
Марокко - Королевство 173 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12586 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32034 1
Мошенничество 760 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 446 4
Русский язык 3992 2
Страхование - Страховое дело 484 2
Вторая мировая война 557 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 18 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1464 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 169 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 249 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 3
Forbes - Форбс 575 1
Игромания 5 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 345 1
Коммерсантъ - Издательский дом 832 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 2
Superdata 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
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