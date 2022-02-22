Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PC game ПК игры компьютерная игра
Публикаций - 205, упоминаний - 208
PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 3
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 2
|CNews - ZOOM.CNews 1388 3
|Forbes - Форбс 575 1
|Игромания 5 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 345 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 832 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru