Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Big Data
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1136, упоминаний - 2029
Big Data упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абакумов Евгений 103 20
|Чаркин Евгений 182 19
|Федечкин Сергей 19 17
|Сирота Юрий 38 17
|Путин Владимир 1820 17
|Соловьев Алексей 60 16
|Валчев Стоян 44 16
|Путятинский Сергей 53 16
|Антонов Александр 73 16
|Сотин Денис 102 16
|Савцов Игорь 27 16
|Богданов Кирилл 90 16
|Семенихин Игорь 37 15
|Хасин Михаил 26 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Прохорова Алла 45 15
|Нестеров Алексей 79 15
|Дьяченко Валерий 66 15
|Сыкулев Андрей 57 15
|Смык Виталий 27 14
|Горбатовский Станислав 15 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Абдулнасыров Эмиль 16 14
|Гордиенко Ростислав 17 14
|Егоров Владимир 52 14
|Урьяс Вадим 76 14
|Шевченко Владимир 135 13
|Емелин Александр 25 13
|Каюмов Шамиль 34 13
|Платонов Михаил 38 13
|Рубин Адар 28 13
|Васильев Владислав 39 13
|Карпов Иван 41 13
|Слышкин Василий 54 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Шадура Максим 17 13
|Халматов Максим 45 13
|Ямщиков Владимир 32 13
|Генкина Екатерина 24 13
|Лебедев Антон 28 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757009, в очереди разбора - 660699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757009, в очереди разбора - 660699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru