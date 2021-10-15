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Big Data
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15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 1
13.10.2021 Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона 4
12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 1
06.10.2021 В МТС назначен директор по рекламным технологиям 2
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
24.09.2021 70% сотрудников столичных бизнес-центров вернулись с удаленки 1
16.09.2021 Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 2
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 2
08.09.2021 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Ростовской области 1
02.09.2021 МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data 3
02.09.2021 «Ростелеком» и южнокорейская Naretrends будут совместно развивать сервисы для цифровизации АПК 1
31.08.2021 Назначен директор филиала МТС в Брянске 1
31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан 1
31.08.2021 «Инфосистемы джет» объявила о начале сотрудничества с Yandex.Cloud 1
30.08.2021 Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года 1
30.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 120 миллионов рублей в платформу клиентских данных KonnektU 2
05.08.2021 «Корус консалтинг» заключил партнерство с Arenadata 2
05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data 1
27.07.2021 ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов 1
22.07.2021 СП ВТБ и Ростелекома завершило тестирование новой технологии защиты Big Data 2
20.07.2021 Прогноз: рынок ERP в 2021 году вырастет на 10-12% 1
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 1
15.07.2021 Исследование МТС: к концу 2021 года российский рынок интернета вещей достигнет 117 млрд рублей 1
15.07.2021 «Магнит» ускоряет развитие электронной коммерции и цифровой трансформации 1
14.07.2021 Банк «Открытие» начал прогнозировать темы обращений клиентов 1
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise 2
07.07.2021 Правительство раздаст гранты на 4 миллиарда на развитие искусственного интеллекта 1
06.07.2021 Платформа для анализа событий Alertix включена в единый реестр российского ПО 1
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных 1
30.06.2021 Accenture разработала интеллектуальную аналитическую платформу для ритейла 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
25.06.2021 «СИБУР» оценил эффект от трансформации и цифровизации процессов в 59 млрд рулей 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1

Публикаций - 1136, упоминаний - 2029

Big Data упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 98
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 97
Microsoft Corporation 11017 93
IBM 3527 80
VK - Mail.ru Group 2482 58
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 57
Google LLC 7128 39
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 28
Yandex - Яндекс 4099 27
SAP CIS - САП СНГ 753 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 24
Крок 1219 23
Huawei 2726 20
Ланит ГК 1155 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 18
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 18
Cisco Systems 2037 17
Cinimex - Синимекс 160 17
Schneider Electric 408 17
Такском - Taxcom 119 15
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 15
Сбербанк Технологии - СберТех 203 15
Ростех - Ростехнологии 2230 15
Инфосистемы Джет 675 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Ситилинк - Citilink 190 14
Центр2М - Center2М 47 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Accenture - Аксенчер 531 13
Ситилабс 25 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Neoflex - Неофлекс 141 13
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 11
Nvidia Corp 2011 10
Apple Inc - Эппл Рус 7680 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 62
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 48
РЖД - Российские железные дороги 1081 36
X5 Group 599 28
Альфа-Банк 1123 28
Газпромбанк - ГПБ 692 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 25
X5 Group - Пятерочка 559 24
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 24
Аэрофлот 492 22
Уралсиб Банк 389 21
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 19
Открытие ФК 538 18
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 15
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 14
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 14
МТС банк 254 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
PepsiCo - Пепсико 94 14
Segezha Group - Сегежа Групп 85 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
ВТБ24 583 14
Интер РАО ПАО 158 13
Траско - Trasko 27 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
OKS Group 31 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 12
Почта России ПАО 1570 11
Газпром нефть 380 10
РВК - Российская венчурная компания 476 8
Магнит - Сеть магазинов 269 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 41
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 17
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 9
Президент Российской Федерации 1439 9
Правительство РФ 2200 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Правительство Москвы 649 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Федеральное казначейство России 766 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Администрация Президента РФ 267 2
Счётная палата РФ 460 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ASF - Apache Software Foundation 60 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 3 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
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Google Android 10750 31
Apple iOS 5741 26
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Microsoft Azure 1171 18
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ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
1С:ERP Управление предприятием 203 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Apache Hadoop 339 12
AWS - Amazon Web Services 568 12
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Nvidia GeForce GTX 2054 11
Linux OS 4243 11
JavaScript - Язык программирования 626 10
Microsoft Windows 10 6612 10
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 10
VK - Mail.ru Одноклассники 853 9
Microsoft Excel 435 9
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 8
IBM Watson 105 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 7
SAP SuccessFactors 110 7
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 7
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 6
IBM Cognos BI 140 6
Microsoft Windows 8 1228 5
Nvidia Tesla GPU 117 5
Microsoft Office 1921 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 5
Intel x86 - Архитектура процессора 991 5
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 5
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 5
Apache Spark 63 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
SAP Fiori 40 5
Microsoft SQL Server 789 4
Абакумов Евгений 103 20
Чаркин Евгений 182 19
Федечкин Сергей 19 17
Сирота Юрий 38 17
Путин Владимир 1820 17
Соловьев Алексей 60 16
Валчев Стоян 44 16
Путятинский Сергей 53 16
Антонов Александр 73 16
Сотин Денис 102 16
Савцов Игорь 27 16
Богданов Кирилл 90 16
Семенихин Игорь 37 15
Хасин Михаил 26 15
Клепиков Алексей 77 15
Прохорова Алла 45 15
Нестеров Алексей 79 15
Дьяченко Валерий 66 15
Сыкулев Андрей 57 15
Смык Виталий 27 14
Горбатовский Станислав 15 14
Трофимова Людмила 31 14
Абдулнасыров Эмиль 16 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Егоров Владимир 52 14
Урьяс Вадим 76 14
Шевченко Владимир 135 13
Емелин Александр 25 13
Каюмов Шамиль 34 13
Платонов Михаил 38 13
Рубин Адар 28 13
Васильев Владислав 39 13
Карпов Иван 41 13
Слышкин Василий 54 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Шадура Максим 17 13
Халматов Максим 45 13
Ямщиков Владимир 32 13
Генкина Екатерина 24 13
Лебедев Антон 28 13
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 167
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 124
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 66
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 29
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Россия - Иннополис 292 7
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Россия - СФО - Ленинградская область 1103 5
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Россия - Иркутская область 537 5
Россия - Ростовская область 860 5
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 103
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 81
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 9
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 9
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 7
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Образование в России 328 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 2
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Wikipedia - Википедия 274 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
The Washington Post 109 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
РБК Инновации 36 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 51
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 10
Gartner 2188 7
IDC - International Data Corporation 2709 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 6
Markets&Markets Research 78 5
BCG - Boston Consulting Group 43 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
Frost & Sullivan 101 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 2
The Economist Intelligence Unit 30 1
comScore 224 1
Synergy Research Group 13 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
The Network 3 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 2 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
IBM Institute for Business Value 18 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
CNews Fast рейтинг 29 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Fortune 100 48 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 5
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
Академгородок Новосибирск 29 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
NIRS - National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology - Национальный институт квантовой и радиологической науки Японии 1 1
РКСИ ГБПОУ РО - Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 2 1
Сбербанк Школа 21 6 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 7 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 1
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CNews Баттл 34 13
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Oracle Modern Cloud Day 7 2
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 2
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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