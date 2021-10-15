Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКЗИ
Средства контроля защищенности информации
Средства криптографической защиты информации
Криптография
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 227, упоминаний - 313
СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 5
|Хасьянова Гульнара 85 3
|Горелов Дмитрий 51 3
|Мылицын Роман 79 3
|Сизоненко Григорий 26 2
|Куренев Алексей 6 2
|Путин Владимир 1820 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Панов Сергей 14 2
|Исаев Дмитрий 11 2
|Гродзенский Яков 9 2
|Семенов Никита 2 1
|Мазуренко Юрий 1 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Конусов Андрей 73 1
|Бугрецов Антон 5 1
|Степаненко Василий 13 1
|Матвеев Евгений 9 1
|Айсин Марсель 1 1
|Бархатов Вячеслав 5 1
|Лобанова Лидия 2 1
|Соколова Марина 3 1
|Смирнов Павел 35 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Батехин Сергей 1 1
|Марков Сергей 2 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Глазков Борис 40 1
|Самойленко Максим 65 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Макаров Станислав 111 1
|Додохов Александр 3 1
|Дубовик Александр 2 1
|Полянских Алексей 1 1
|Толокольников Александр 2 1
|Какунин Алексей 2 1
|Гуревич Алексей 3 1
|Полетаев Алексей 1 1
|CNews Analytics 1988 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Frost & Sullivan 101 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru