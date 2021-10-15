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СКЗИ
Средства контроля защищенности информации
Средства криптографической защиты информации
Криптография


15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 1
11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 2
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 2
27.09.2021 Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS 1
20.09.2021 «Транстелеком» запускает услугу криптозащиты каналов связи 1
16.08.2021 Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat 2
16.08.2021 Клиника БГМУ при поддержке Softline перевела рабочие места персонала на Astra Linux 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 1
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 4
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» 1
12.04.2021 Криптография по сервисной модели: как шифровать каналы связи и соблюдать требования регуляторов 12
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 2
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 1
19.03.2021 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 3
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 3
17.02.2021 Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом 1
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta 1
03.02.2021 «Информзащита» создала новую компанию по разработке ПО в сфере ИБ 1
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» 2
22.01.2021 «Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» 3
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 1
28.12.2020 Росстандарт переходит на протокол IPlir компании «Инфотекс» 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
02.12.2020 USB-токены ESMART подходят для работы в ОС Astra Linux 1
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 1
12.10.2020 Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 1
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 1
11.09.2020 Концерн «Автоматика» отмечает рост спроса на навигационно-криптографические модули тахографа 1
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 1
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 1

Публикаций - 227, упоминаний - 313

СКЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 54
Microsoft Corporation 11017 10
Код Безопасности 365 10
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 9
Крипто-ПРО 200 7
Энстрим - Instream 19 7
Ростех - Концерн Автоматика 396 6
Infotecs - ИнфоТеКС 249 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 6
IBM 3527 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Микрон - Micron 365 4
Ред Софт - Red Soft 246 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
CompanyMedia 110 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Samsung Electronics 5633 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
АйТи 749 2
Системный софт - SysSoft 124 2
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 2
ОКБ САПР 25 2
Avanpost - Аванпост 92 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 2
SAP SE 3207 2
Google LLC 7128 2
Сигнал-КОМ 22 2
ISBC АТ бюро 2 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Крок 1219 2
Syrus Systems - Сайрус системс 2 1
Астерос - Asteros 531 1
Baum - Баум НПО 7 1
DiState - ДиСтэйт 6 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Cryptosoft Криптософт НТП 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Бином 16 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РКС - Российские космические системы 100 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Ростех Новикомбанк 27 1
Музей криптографии и вычислительной техники 2 1
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 1
Россети Ленэнерго 44 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
UDR Inc 6 1
Ак Барс Банк 173 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
X5 Group 599 1
Россети ПАО 168 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Tesla Motors 241 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Альфа-Банк 1123 1
Почта Банк 289 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Уралсиб Банк 389 1
Почта России ПАО 1570 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 53
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Роснано 456 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 26
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 16
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 9
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 8
СЗИ - Средства защиты информации 140 7
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 7
Flash 472 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 5
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 5
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Microsoft Windows API 68 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
НКМ - Навигационно-криптографический модуль тахографа 6 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 59 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 117 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 2
Aladdin JaCarta 147 32
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 27
Aladdin JaCarta PKI 74 24
Linux OS 4243 19
Apple iOS 5741 17
Aladdin JaCarta LT 23 15
Microsoft Windows 10 6612 14
Google Android 10750 14
Aladdin JaCarta PRO 21 13
КриптоПро СКЗИ CSP 96 13
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 13
Microsoft Windows 850 10
Java - Язык программирования 1167 10
Microsoft Windows 7 1662 10
Microsoft Windows 8 1228 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 7
Apple macOS 922 6
Энстрим Лотос - Операционная система 13 6
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Aladdin eToken Management System 71 4
Aladdin Secret Disk 33 4
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
Aladdin JC-WebClient 15 3
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 3
Microsoft Windows Server 2008 210 3
ISBC Esmart Token 8 3
Microsoft Windows Server 2012 147 3
Microsoft Windows Server 2016 42 3
Ред ОС 239 3
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft SQL Server 789 2
Microsoft Windows Server 2003 143 2
Avanpost PKI 15 2
Apple Mac 1454 2
Кабанов Владимир 174 5
Хасьянова Гульнара 85 3
Горелов Дмитрий 51 3
Мылицын Роман 79 3
Сизоненко Григорий 26 2
Куренев Алексей 6 2
Путин Владимир 1820 2
Рустамов Рустам 169 2
Гусев Дмитрий 48 2
Панов Сергей 14 2
Исаев Дмитрий 11 2
Гродзенский Яков 9 2
Семенов Никита 2 1
Мазуренко Юрий 1 1
Дербенков Сергей 5 1
Конусов Андрей 73 1
Бугрецов Антон 5 1
Степаненко Василий 13 1
Матвеев Евгений 9 1
Айсин Марсель 1 1
Бархатов Вячеслав 5 1
Лобанова Лидия 2 1
Соколова Марина 3 1
Смирнов Павел 35 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Валяева Елизавета 72 1
Батехин Сергей 1 1
Марков Сергей 2 1
Кабанцов Александр 3 1
Глазков Борис 40 1
Самойленко Максим 65 1
Стуров Дмитрий 25 1
Макаров Станислав 111 1
Додохов Александр 3 1
Дубовик Александр 2 1
Полянских Алексей 1 1
Толокольников Александр 2 1
Какунин Алексей 2 1
Гуревич Алексей 3 1
Полетаев Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 5
Россия - Смоленск 233 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 5
Россия - Орёл 214 4
Европа 3730 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 3
Казахстан - Республика 2621 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 2
Китай - Пекин 319 1
Россия - Оренбург 254 1
Россия - Иркутск 462 1
Германия - Берлин 355 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Хабаровск 618 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Латинская Америка 721 1
Россия - Воронеж 684 1
Камерун - Республика 25 1
Россия - Сибирь 872 1
Москва - Марфино 5 1
Украина 3347 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 1
Германия - Федеративная Республика 3614 1
Бразилия - Федеративная Республика 1121 1
Россия - Волгоградская область 395 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 1
Россия - Омск 623 1
Россия - Красноярск 843 1
Африка 1482 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 1
Беларусь - Белоруссия 2081 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 10
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 10 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральное законодательство 254 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
CNews Analytics 1988 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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