Клиентам MWS стал доступен сервис шифрования каналов связи на базе отечественных криптоалгоритмов

MTS Web Services (MWS) (входит в группу МТС) сообщила о расширении линейки услуг в сфере информационной безопасности. В нее вошел сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN» от «МТС Red». Решение позволяет компаниям защитить данные при их передаче через сеть с помощью сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ), а также поможет выполнить требования законодательства.

«ГОСТ VPN» от «МТС Red» обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их пересылке по открытым каналам связи. В точках, между которыми планируется передача информации, устанавливается оборудование для шифрования данных. Специалисты МТС проводят настройку СКЗИ, маршрутизации, трансляции, туннелирования и фильтрации трафика. В рамках предоставления услуги также осуществляется круглосуточный мониторинг оборудования и своевременная доставка и смена ключей шифрования.

Для предоставления сервиса применяются сертифицированные средства криптографической защиты информации класса до КС-3 включительно. Это позволит заказчикам, использующим сервис, выполнить требования, предъявляемые к объектам критической информационной инфраструктуры, а также безопасно передавать персональные данные по каналам связи.

«При создании защищенных корпоративных каналов связи компании обычно прибегают к реализации комплексного проекта, который включает проектирование, закупку средств СКЗИ, пуско-наладочные работы и сопровождение системы в течение ее жизненного цикла. Сервисная модель предоставления услуги позволяет упростить и ускорить данный процесс для заказчика. Бизнесу не придется думать о закупке оборудования, его настройке и обслуживании, а также получении специальных лицензий. Все это будет предоставляться из коробки. Кроме того, СКЗИ требуют непрерывного мониторинга со стороны специалистов по информационной безопасности. Использование сервиса из облака MWS позволит компаниям не прибегать к расширению штата или снять нагрузку с текущего персонала в случае переезда на сервисную модель с on-prem», – отметил директор по продуктам MWS Михаил Тутаев.

«МТС Web Services давно и успешно работает на рынке облачных решений для бизнеса. Клиенты компании привыкли получать удобные и безопасные цифровые продукты. А теперь благодаря объединению возможностей MWS и «МТС Red» они могут быстро, просто и финансово необременительно получать необходимые им услуги информационной безопасности, в частности сертифицированной криптографической защиты информации, из единой точки – облака MWS», – сказал руководитель направления «ГОСТ VPN» компании «МТС Red» Михаил Горшилин.