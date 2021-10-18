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18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
15.10.2021 Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail 1
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 1
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
23.09.2021 «Одноклассники» запустили сервис распознавания аудиосообщений 1
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения 1
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 2
03.09.2021 «Сбер» представил ИИ-решение для диалога с аудиторией SberVox 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
13.08.2021 Разрушительная атака Netflix на VPN оставила без фильмов легальных пользователей по всему миру 1
02.08.2021 Кризис кадров: крупный вендор сам будет готовить ИТ-специалистов для российских компаний 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
28.07.2021 В Москве запущен новый туристический портал 1
16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет 3
02.07.2021 Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью 1
29.06.2021 Власти решили помогать разработчикам игр 1
25.06.2021 ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 1
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний 1
12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров 1
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 2
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
05.05.2021 Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
12.04.2021 Wildberries запустил интернет-магазин в США 1
08.04.2021 На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
31.03.2021 «Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International 1
25.03.2021 Accenture запускает VR-туры для HR 1
17.03.2021 Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов 1
16.03.2021 «Яндекс» запустил онлайн-курс про разметку данных на платформе Сoursera 1
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 1
03.03.2021 Функционал Cisco Webex для перевода в реальном времени устраняет языковой барьер 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
17.02.2021 18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего» 1
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 1

Публикаций - 970, упоминаний - 1074

Русский язык упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 50
Google LLC 7128 36
Yandex - Яндекс 4099 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 29
Samsung Electronics 5633 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 22
Apple Inc - Эппл Рус 7680 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 18
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
IBM 3527 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
3727 6
Cisco Systems 2037 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 6
Facebook 3765 6
Telegram Group 702 5
1С-СофтКлаб 1019 5
Twitter 2204 5
SAP SE 3207 5
Nvidia Corp 2011 4
Xiaomi 904 4
Крок 1219 4
Ситилинк - Citilink 190 3
SEC Consult Services 929 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
Корус Консалтинг ГК 804 3
Yota - Скартел 623 3
1С-Битрикс 344 3
Abbyy 793 3
Intel Corporation 4152 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Huawei 2726 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
Rockstar Games 201 3
Dr.Web - Доктор Веб 975 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Вертолеты России 114 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Яндекс.Такси 271 4
Роснефть НК 367 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
X5 Group 599 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Hansa - Ханса 59 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Visa International 1344 2
UPS 36 2
О2О Delivery club 153 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Hyundai Motor 144 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
KIA Motors 72 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
Uber 257 2
Альфа-Банк 1123 2
TripAdvisor 33 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Gett 60 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Uber Technologies 258 2
Почта Банк 289 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Почта России ПАО 1570 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Президент Российской Федерации 1439 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Правительство РФ 2200 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Правительство Саратовской области 17 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Верховный суд Каймановых островов 4 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Челябинской области - Министерство здравоохранения Челябинской области 2 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
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ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
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