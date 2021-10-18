Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Русский язык
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 970, упоминаний - 1074
Русский язык упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 7
|Тихомиров Борис 11 6
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 4
|Липич Григорий 48 4
|Сергунина Наталья 163 3
|Кулешов Сергей 35 3
|Иванов Александр 71 2
|Иванченко Алексей 8 2
|Калагин Илья 10 2
|Рыжиков Сергей 95 2
|Богомолов Алексей 10 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Иванов Олег 124 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Шадаев Максут 384 2
|Свердлов Денис 163 2
|Фенюшин Евгений 21 2
|Вислый Александр 12 2
|Храмцовская Наталья 38 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Мельникова Анастасия 166 2
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Дьяченко Валерий 66 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Антонова Алла 2 1
|Халматов Максим 45 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 1
|Добродеев Борис 83 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
|Дуров Павел 216 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Прохорова Алла 45 1
|Левин Леонид 83 1
|Трофимова Людмила 31 1
|Водясов Алексей 97 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru