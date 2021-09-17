Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение
Публикаций - 89, упоминаний - 99
ЛПУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Переверзев Михаил 20 5
|Захаров Павел 59 5
|Симаков Олег 111 5
|Островский Владимир 24 4
|Макаров Владимир 69 4
|Эльянов Михаил 14 4
|Лебедев Георгий 50 4
|Скворцова Вероника 66 4
|Сафронов Роман 35 4
|Зингерман Борис 36 3
|Суслов Константин 22 3
|Абрамов Виктор 9 3
|Кречетов Николай 25 3
|Саломатин Алексей 5 3
|Шевченко Григорий 18 3
|Дубинин Вадим 22 3
|Ивакин Роман 56 2
|Ашенбреннер Инна 15 2
|Кадников Вячеслав 16 2
|Басин Павел 6 2
|Путин Владимир 2529 2
|Радаев Александр 40 2
|Сорокин Сергей 9 2
|Кидалов Федор 6 2
|Лысенко Эдуард 234 2
|Столбов Андрей 20 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Борисов Андрей 9 2
|Антонов Александр 75 2
|Васильев Сергей 39 2
|Голикова Татьяна 49 2
|Бастрыкин Сергей 7 1
|Сошнин Алексей 1 1
|Солдатов Антон 6 1
|Кондратенков Виталий 3 1
|Бессольцев Михаил 10 1
|Кузьмин Леонид 6 1
|Никонов Евгений 7 1
|Хаустов Андрей 7 1
|Зеленовская Анна 7 1
|Wikipedia - Википедия 410 1
|InformationWeek 231 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3308 5
|Gartner 3300 3
|IDC - International Data Corporation 4650 1
|ИТ-тренды 33 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru