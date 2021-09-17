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ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение



17.09.2021 SberMedAI представит на конференции CNews ИТ-решение, которое с помощью ИИ помогает экономить ресурсы медицинских клиник 1
25.08.2021 Новый медицинский цифровой диагностический центр от «СбермедИИ» 1
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
19.02.2021 «Диасофт» представила интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ 1
17.02.2021 «Диасофт» представил интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ 1
12.10.2020 Utrace вывела на российский рынок новое решение для производителей лекарств 1
07.07.2020 В России создан бесплатный «мобильный доктор» для людей с кожными заболеваниями 1
06.02.2020 «Югория» перешла на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical 1
07.03.2019 «Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
23.01.2019 «Ростелеком» в Ставропольском крае подключил 252 медучреждения к интернету 1
16.01.2019 «Швабе» готовит крупную партию приборов для мониторинга плода 1
28.12.2018 «Ростелеком» в Ростовской области подключил 335 медучреждений к интернету 1
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
28.09.2018 «Барс груп» обеспечит 140 больницам Челябинска обмен данными со скорой помощью 1
23.04.2018 Консилиум с роботом: как ИИ помогает ставить диагнозы 1
16.02.2018 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Адыгея 1
10.01.2018 «Ростелеком» автоматизировал льготное распределение лекарств в Северной Осетии 1
20.09.2017 Медицинская инфосистема «Ай-Форс» включена в реестр отечественного ПО 1
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
29.06.2017 В Краснодарском крае создана единая система управления здравоохранением 1
20.06.2017 «Швабе» и «БАРС Груп» планируют развивать сотрудничество в области телемедицины 1
24.03.2017 В Тамбовской области автоматизируют мониторинг родовспоможения 1
22.03.2017 В республике Алтай создана облачная региональная лабораторная информационная система 1
09.02.2017 «Ростелеком» автоматизировал процесс льготного лекарственного обеспечения в Северной Осетии 1
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies 1
06.09.2016 В Республике Калмыкия создана единая интеграционная шина для здравоохранения 1
28.06.2016 Константин Суслов - Как финансировать ИТ-проекты, если денег в бюджете нет? 1
21.04.2016 В Белгородской области создана единая система управления финансово-хозяйственной деятельностью в здравоохранении 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл 1
08.12.2015 Замгубернатора Ярославской области об ИТ-приоритетах региона 1
28.11.2015 Глава Комитета ИТ и связи Петербурга Иван Громов о приоритетах информатизации 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
11.06.2015 ЕУЫЕ 1 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
24.04.2015 Регионы не отказываются от информатизации здравоохранения 1
06.11.2014 Александр Гольцов - Трендом 2015 г. станет движение в сторону импортозамещения 1
02.11.2014 Крупнейшие ИКТ-проекты России 1

Публикаций - 89, упоминаний - 99

ЛПУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8377 10
InterSystems - ИнтерСистемз 131 9
Microsoft Corporation 22410 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 310 5
5905 4
1С-Битрикс - Bitrix 433 4
1С-ИжТиСи 5298 4
Oracle Corporation 5997 4
Барс груп 484 4
IBM - International Business Machines Corp 8903 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 3
Программный продукт ГК 3893 3
Открытые технологии 585 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 476 3
1С-Рарус 732 2
Армада - РБК софт 701 2
Dell EMC 4713 2
Парус Корпорация 434 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
ФОРС - Центр разработки 363 2
Agfa Gevaert 62 2
InfoWatch - Инфовотч 840 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1454 2
Сервис Плюс 177 2
НСТ - Новые сервисные технологии 46 1
Мототелеком 7 1
Softline - Софтлайн 1858 1
Huawei Technologies 389 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 92 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 140 1
Utilex - Утилекс 41 1
Dell EMC Россия 23 1
Сван 23 1
LifeRay 10 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 131 1
Россервис 52 1
SofTrust - СофТраст 5 1
SAP SE 4550 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 169 1
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5154 2
РЖД - Российские железные дороги 1447 2
Газпром ПАО 970 2
Фармация 5 1
Югория - страховая компания 21 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 1 1
Медицина АО 10 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Намип МНПП 13 1
Газпром трансгаз 71 1
Reebok 13 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
IKEA - ИКЕА 123 1
Мегаполис ТК 142 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 309 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 360 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 322 1
Auchan Holding - Ашан 180 1
Почта России ПАО 1848 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1055 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7935 12
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 118 8
Президент Российской Федерации 3537 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11702 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 5
Правительство РФ 7872 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1220 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2690 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1437 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 642 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 984 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 340 2
Правительство Ставропольского края 36 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 27 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 21 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 309 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1936 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 11 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 723 1
Федеральное собрание Российской Федерации 170 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1454 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 1
Управление делами президента Российской Федерации 91 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2131 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2324 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 179 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 873 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 736 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 259 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26372 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7958 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5291 7
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 62 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6559 7
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2771 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5012 6
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 72 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4694 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41773 5
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 48 5
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 92 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2430 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 2683 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3869 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3913 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 4
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 475 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8895 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10389 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7447 3
Сервер - Серверные платформы 8952 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1847 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1715 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6388 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 545 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 204 2
Big Data - Большие данные 3372 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3141 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2683 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1007 2
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 17 1
Масштабируемость - Scalability 1625 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1102 1
НИР - Научно-исследовательская работа 393 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 42 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 67 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 412 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 419 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2515 7
InterSystems Cache 92 7
Apple iOS 6380 5
Google Android 11911 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 800 5
Microsoft Office 3230 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 4
InterSystems HealthShare 17 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2248 4
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 190 3
Apple iPad 3637 3
InterSystems Ensemble 54 3
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 2
Linux OS 7630 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 255 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 298 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 320 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 26 2
IBM Watson 143 2
Microsoft SQL Server 1414 2
Хост ГК - МедВедь РМИС Медицинская система 39 2
OpenStreetMap 47 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 70 1
Компьютер НПО - КАС Бизнес Люкс - Комплексная автоматизированная система управления 49 1
Bionet TwinView FC - Фетальный монитор 1 1
СКБ Контур - Контур.Эврика 42 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture 17 1
NVision Барьер 228 1
ЕМИАС Электронный рецепт 49 1
Microsoft Windows 98 343 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 33 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1480 1
Сбер - СберМедИИ MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра 14 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 203 1
Diasoft Insurance Medical 1 1
Esri ArcGIS 123 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Переверзев Михаил 20 5
Захаров Павел 59 5
Симаков Олег 111 5
Островский Владимир 24 4
Макаров Владимир 69 4
Эльянов Михаил 14 4
Лебедев Георгий 50 4
Скворцова Вероника 66 4
Сафронов Роман 35 4
Зингерман Борис 36 3
Суслов Константин 22 3
Абрамов Виктор 9 3
Кречетов Николай 25 3
Саломатин Алексей 5 3
Шевченко Григорий 18 3
Дубинин Вадим 22 3
Ивакин Роман 56 2
Ашенбреннер Инна 15 2
Кадников Вячеслав 16 2
Басин Павел 6 2
Путин Владимир 2529 2
Радаев Александр 40 2
Сорокин Сергей 9 2
Кидалов Федор 6 2
Лысенко Эдуард 234 2
Столбов Андрей 20 2
Гайдуков Алексей 24 2
Борисов Андрей 9 2
Антонов Александр 75 2
Васильев Сергей 39 2
Голикова Татьяна 49 2
Бастрыкин Сергей 7 1
Сошнин Алексей 1 1
Солдатов Антон 6 1
Кондратенков Виталий 3 1
Бессольцев Михаил 10 1
Кузьмин Леонид 6 1
Никонов Евгений 7 1
Хаустов Андрей 7 1
Зеленовская Анна 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 106733 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33378 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45457 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13418 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12469 7
Россия - ПФО - Пензенская область 472 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11572 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12294 5
Франция - Французская Республика 5566 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 854 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1270 4
Германия - Федеративная Республика 8670 3
Европа 11557 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 991 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 625 3
Россия - ПФО - Самарская область 919 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 924 3
Россия - УФО - Свердловская область 1099 3
Канада 3226 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 642 2
Африка Южная 340 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 724 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 522 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1241 2
Швеция - Королевство 2030 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 331 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2154 2
США - Колорадо - Денвер 118 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2829 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 371 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 552 2
Азия - Азиатский регион 3769 2
Америка 1995 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2150 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2176 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2022 2
Япония 9880 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 319 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 58 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10883 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2707 7
Информационное общество - Государственная программа 1214 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2246 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1423 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1750 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1769 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15358 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 78 3
Экономический эффект 674 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 400 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1296 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6637 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 382 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1539 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 114 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 134 1
Русский язык 4773 1
Английский язык 728 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15388 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 51 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3880 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 421 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 23 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 436 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3834 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1802 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1196 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 904 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 776 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 70 1
Образование в России 402 1
Wikipedia - Википедия 410 1
InformationWeek 231 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3308 5
Gartner 3300 3
IDC - International Data Corporation 4650 1
ИТ-тренды 33 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 60 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 227 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
РГБ - Российская государственная библиотека 86 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 7 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 11 1
ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 11 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 1
100+ Forum Russia 7911 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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