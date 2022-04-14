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Blog Weblog Блог-платформы Онлайн-дневники

Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники


14.04.2022 Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод
14.03.2022 Платформа для авторов контента Boosty.to отменяет свою комиссию для всех блогеров
27.12.2021 Исследование: бюджеты на предновогоднюю рекламу у блогеров увеличились в 1,5 раза
27.12.2021 «Яндекс.дзен» подвел итоги года
12.10.2021 «Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве
27.09.2021 «Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров
27.07.2021 «Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе
13.05.2021 «Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента
12.03.2021 «Одноклассники» перезапустили собственный блог
15.12.2020 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством
19.11.2020 «Пульс» поможет блогерам автоматически публиковать контент «Вконтакте»
07.10.2020 Платформа инфлюенс-аналитики BloggerBase выходит на российский рынок
16.06.2020 Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров
02.07.2019 Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги
26.03.2019 HyperX QuadCast блогерам в помощь
01.08.2017 Российский реестр блогеров закрыт
09.06.2017 Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла
11.11.2015 В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки
21.04.2015 Роскомнадзор попросил полицию наказывать блогеров за использование мата
15.09.2014 Внедрена система идентификации блогеров по электронной почте, через sms и портал госуслуг
26.06.2014 «Яндекс» объявил об уничтожении своей блог-платформы
18.04.2014 Российские власти блокируют Tumblr
16.04.2014 В Прикамье открылась блогосфера чиновников
21.03.2014 В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка
28.02.2014 В России заблокировали блог-сервис Google
18.12.2013 Новое интернет-СМИ «Рустория» объединит профессиональных журналистов и блогеров
29.10.2013 Международный блог ИТ-экспертов Eset пришел в Россию
06.08.2013 Новый троян взламывает блоги в России и за рубежом
25.07.2013 Федеральные СМИ в регионах будут активно привлекать блогеров
27.03.2013 Матвиенко будет вести собственный блог на обновленном сайте Совфеда
11.03.2013 Рогозин прекратил лично вести блоги в Twitter и Facebook
25.12.2012 Откровения Мардера: экс-куратор телекома дал жесткую оценку Минкомсвязи
10.10.2012 «Почта России» начала работать с клиентами в блогах и соцсетях
10.07.2012 В решении SiteEdit появилась возможность создавать блоги
05.06.2012 Президент и председатель правительства Якутии откроют личные блоги
30.05.2012 У Минкомсвязи появился блог в Twitter
22.03.2012 «Яндекс» изучил имена российских блогеров и пользователей соцсетей
19.03.2012 Блог-сервис LiveJournal пережил сбой в работе
13.03.2012 Twitter купил блог-платформу Posterous

Публикаций - 2611, упоминаний - 3643
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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