Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BPM
Business Process Management System
Системы управления бизнес-процессами
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 485, упоминаний - 1728
BPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трефилов Алексей 34 27
|Копаев Геннадий 16 10
|Макаров Станислав 111 9
|Вагнер Юлия 9 9
|Коптелов Андрей 74 9
|Ипатов Вадим 80 8
|Погодаев Александр 7 7
|Лапшин Алексей 13 7
|Айвазов Армен 449 6
|Холинов Андрей 18 6
|Кузнецова Анна 12 5
|Муньков Александр 5 5
|Сандлер Аркадий 21 4
|Силкина Елена 8 4
|Белайчук Анатолий 20 4
|Герасимов Александр 40 4
|Карасев Антон 10 4
|Бимаев Олег 4 3
|Андреев Владимир 66 3
|Литвинов Павел 18 3
|Кучугин Илья 41 3
|Невмержицкая Александра 3 3
|Котиков Александр 3 3
|Дёмкин Владимир 6 3
|Каменнова Мария 41 3
|Сорокин Святослав 17 3
|Цыпляев Максим 30 3
|Потоцкий Игорь 7 3
|Рогозина Ольга 4 3
|Чаплинская Светлана 6 3
|Зайчиков Илья 12 3
|Тарасов Максим 5 3
|Савич Александр 7 3
|Стыщенко Иван 5 3
|Клочков Алексей 25 3
|Андреев Илья 2 2
|Шевцов Андрей 3 2
|Дощенко Сергей 11 2
|Волков Сергей 25 2
|Лобас Аркадий 9 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
|ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
|CNews TV 461 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756995, в очереди разбора - 660685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756995, в очереди разбора - 660685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru