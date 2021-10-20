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BPM
Business Process Management System
Системы управления бизнес-процессами


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
18.10.2021 Зачем нужны BPM-системы и что они дают компаниям 7
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 1
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 14
27.09.2021 Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации 5
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 10
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов 1
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок 1
07.09.2021 Роботизация процессов и искусственный интеллект как развитие BPM-сегмента 1
09.08.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг BPM-систем. Идет сбор данных 11
30.06.2021 Как Low-сode система ELMA365 отвечает современным требованиям к электронному документообороту 1
22.06.2021 Новая версия «СКАЛА-Р»: высокая доступность критичных сервисов 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 3
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
08.04.2021 Сформирован опросник для участия в рейтинге поставщиков IP-телефонии 2021. Идет сбор данных 1
02.04.2021 Экспертиза: как понять, что ваша СЭД безнадежно устарела? 1
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 1
18.03.2021 VDI СКАЛА-Р ВРМ доступно для ПК с процессорной архитектурой «Эльбрус» 2
09.03.2021 Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота 1
18.02.2021 Mango Office заработает в гибридном облаке 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 7
15.02.2021 Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение 7
27.01.2021 Создана компания «РТК-Цифровой документооборот» 1
23.12.2020 «Директум» представила новую версию Directum Smart Search 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 1
21.12.2020 В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений 2
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
30.11.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPM-решений 6
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 9
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 17

Публикаций - 485, упоминаний - 1728

BPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 44
Microsoft Corporation 11017 31
Software AG & IDS Scheer 109 30
ELMA 106 27
АйТи 749 27
Terrasoft - Террасофт 140 19
OpenText 160 18
IBM 3527 15
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 13
Логика BPM 39 13
Ланит ГК 1155 13
Docsvision - ДоксВижн 768 13
Comindware - Колловэар 51 13
КСК Технологии 27 10
Naumen - Наумен 341 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 9
3727 8
Google LLC 7128 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 8
K2 - К2РУ - SourceCode 34 8
Крок 1219 7
Аплана Группа компаний 101 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Oracle Corporation 3331 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 6
Pegasystems 29 6
CompanyMedia 110 6
VK - Mail.ru Group 2482 5
Ланит - Норбит - Norbit 202 5
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 5
Cisco Systems 2037 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
ФОРС - Центр разработки 179 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Softline - Софтлайн 1473 4
Аплана Бизнес решения 9 4
ЦМД-Софт 24 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Открытие ФК 538 11
Норникель - Норильский никель 177 7
Альфа-Банк 1123 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
ВТБ Факторинг 22 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 6
Росгосстрах 182 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Uber 257 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Uber Technologies 258 4
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 3
Банк Зенит 131 3
Азия Цемент 10 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
ВТБ24 583 3
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 3
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 3
Транснефть 159 3
ВТБ - Транскредитбанк 74 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Почта России ПАО 1570 3
Газпром нефть 380 2
X5 Group 599 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
PepsiCo - Пепсико 94 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Росатом Атомэнергомаш 12 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Локо-Банк 31 2
Ароса 4 2
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Счётная палата РФ 460 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Правительство РФ 2200 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 8
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 35
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 16
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 12
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 7
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 6
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 4
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 4
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 4
Process Mining - Процессная аналитика 50 4
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
Workflow - Поток работ 57 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 3
SCRUM - Методология совместной работы 58 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 13
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 11
Microsoft Excel 435 10
Comindware Business Application Platform 14 9
Linux OS 4243 8
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 8
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 7
Microsoft Windows 10 6612 7
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 7
IBM Cognos BI 140 7
Google Android 10750 7
Terrasoft Creatio 44 7
Apple iOS 5741 6
OpenText Documentum 188 6
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
Java - Язык программирования 1167 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Microsoft Office 1921 5
FlexSoft - FXL Платформа 28 4
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 4
Alfresco 114 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
WhatsApp Messenger 654 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 3
Microsoft Windows 850 3
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
ELMA RPA 4 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
Microsoft PowerPoint 395 2
Cisco Webex 107 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Трефилов Алексей 34 27
Копаев Геннадий 16 10
Макаров Станислав 111 9
Вагнер Юлия 9 9
Коптелов Андрей 74 9
Ипатов Вадим 80 8
Погодаев Александр 7 7
Лапшин Алексей 13 7
Айвазов Армен 449 6
Холинов Андрей 18 6
Кузнецова Анна 12 5
Муньков Александр 5 5
Сандлер Аркадий 21 4
Силкина Елена 8 4
Белайчук Анатолий 20 4
Герасимов Александр 40 4
Карасев Антон 10 4
Бимаев Олег 4 3
Андреев Владимир 66 3
Литвинов Павел 18 3
Кучугин Илья 41 3
Невмержицкая Александра 3 3
Котиков Александр 3 3
Дёмкин Владимир 6 3
Каменнова Мария 41 3
Сорокин Святослав 17 3
Цыпляев Максим 30 3
Потоцкий Игорь 7 3
Рогозина Ольга 4 3
Чаплинская Светлана 6 3
Зайчиков Илья 12 3
Тарасов Максим 5 3
Савич Александр 7 3
Стыщенко Иван 5 3
Клочков Алексей 25 3
Андреев Илья 2 2
Шевцов Андрей 3 2
Дощенко Сергей 11 2
Волков Сергей 25 2
Лобас Аркадий 9 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 254
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 21
Казахстан - Республика 2621 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 16
Европа 3730 12
Украина 3347 10
Германия - Федеративная Республика 3614 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Индия - Республика 2161 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 5
Европа Западная 610 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Япония 2760 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Восточная Европа 1669 2
Россия - Кемеровская область 463 2
Россия - Челябинская область 658 2
Северная Америка 1405 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Россия - Владивосток 864 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Ближний Восток 1468 2
Россия - Курск 231 2
Африка 1482 2
Россия - Вологодская область 314 2
Россия - Айхал 4 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 45
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Private Banking 16 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
Экономический эффект 20 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Торговля розничная 77 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 56
Gartner 2188 14
Forrester Research 385 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
IDC - International Data Corporation 2709 2
PEX Network 2 2
Markets&Markets Research 78 1
Fortune Global 500 160 1
Forrester Wave 19 1
Markswebb 21 1
Mordor Intelligence 8 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
CNews Мишень CRM-систем 1 1
CNews - Market.CNews Рейтинг CRM-систем 2 1
Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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