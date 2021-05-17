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Чип
Микрочип
Чип-имплантат- Интегральная микросхема


17.05.2021 Новейшие процессоры Intel работают вдвое медленнее на дешевых материнских платах 1
06.05.2021 Создан первый в мире процессор с топологией 2 нм 1
30.06.2020 Америка объявила войну мифическому чипированию людей 1
28.01.2020 В процессорах Intel найдена «дыра, более опасная, чем чипокалипсис». Заплаток для нее пока нет 1
17.01.2020 Intel радикально снизил цены на сверхдорогие Xeon и отправил дешевые в утиль 1
30.07.2019 Китайцы выпускают собственный опенсорсный процессор 1
19.07.2019 Цены на память взлетят до небес из-за конфликта 80-летней давности 1
24.09.2018 Создан первый сервер на восьмиядерных «Эльбрусах». Он «утоплен» в «аквариуме» 1
11.09.2018 Создана первая российская микросхема для чипизации живых существ 1
13.06.2018 Intel производит квантовые чипы на том же оборудовании, что и обычные процессоры 1
27.02.2018 «Микрон» запускает линейку микросхем для автоэлектроники 1
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
07.07.2015 Samsung выпустила твердотельные накопители рекордной емкости 1
25.12.2014 В России начинается выпуск материнских плат на отечественных процессорах 1
16.12.2013 «Билайн Бизнес» и «ГЛОНАССсофт» представили новый М2М-сервис 1
04.10.2013 Foxconn анонсировала новые материнские платы 1
02.09.2013 Samsung начала производство памяти нового поколения 1
17.06.2013 В России при помощи чипов недолили бензина на миллионы 1
17.04.2013 Intel обещает 200-долларовые планшеты и ноутбуки 1
06.11.2012 Проект «Нанооптик Девайсез» по разработке оптических микрочипов получил 30 млн руб. от фонда «Сколково» 1
25.09.2012 В России выпустили первую 90-нм электронику 1
28.03.2012 Интервью с Олегом Духовницким, заместителем министра Минкомсвязи РФ 1
09.01.2012 Создан 100-ядерный процессор для Android-планшетов 1
04.05.2011 Apple обновила линейку компьютеров iMac «все в одном» 1
03.11.2010 Intel впервые будет выпускать чипы по контракту 1
19.04.2010 Samsung приступила к поставкам NAND-памяти нового поколения 1
26.10.2009 Выпуск 100-ядерного процессора намечен на 2011 г. 1
14.08.2009 Проблемы с графикой Nvidia в ноутбуках Sony 1
27.05.2009 Intel выпустит дешевую замену RISC 1
01.04.2009 AMD сократит энергопотребление серверных чипов на 50 Вт 1
24.02.2009 Hewlett-Packard стала крупнейшим клиентом Intel 1
01.10.2008 AMD выпустил две новые бюджетные видеокарты 1
11.03.2008 Texas Instruments выпустил новые процессоры 1
03.03.2008 Intel представил линейку "процессоров-атомов" 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Чип упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5749 5
Intel Corporation 4221 4
AMD - Advanced Micro Devices 1690 3
IBM 3575 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
VUSec 2 1
PingTouGe Semiconductor 1 1
Nvidia Corp 2047 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
AnandTech 48 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Микрон - Micron 365 1
3799 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Xiaomi 904 1
Huawei 2736 1
Alibaba Group 298 1
Western Digital Corporation - WDC 315 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Y Combinator 32 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 278 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 852 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 3
ARM64 - Архитектура процессора 1021 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 2
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 120 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 1
RIDL - Rogue In-Flight Data Load - уязвимость 3 1
KASLR - Kernel address space layout randomization - рандомизация размещения адресного пространства ядра 8 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
Intel Turbo Boost Technology 181 1
ZombieLoad 7 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
DDR - Double data rate 1080 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Linux OS 4288 2
Intel x86 - Архитектура процессора 995 2
Java - Язык программирования 1185 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 508 2
Google Android 10752 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 2
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 122 1
Intel Xeon E 43 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
Microsoft DirectX 330 1
Fallout 98 1
Intel Tangle Lake - 49-кубитный квантовый процессор 3 1
Intel DDIO - Intel Data Direct I/O 2 1
Intel Optane Memory 81 1
Intel Xeon Scalable Platform 1 1
Intel Speed Select Technology 3 1
Intel Xeon Silver 6 1
Intel Rocket Lake-S - Серия микропроцессоров 13 1
Apple macOS Snow Leopard 54 1
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
C++ - Язык программирования 284 1
Intel Amber Lake 15 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Абагян Карина 20 1
Yang Sean - Янг Шон 1 1
Clarke Jim - Кларк Джим 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Нидерланды 984 1
Китай - Шанхай 247 1
США - Орегон 58 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Япония 2827 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
США - Мичиган 42 1
Градус Фаренгейта 8 1
Nikkei - Издание 114 1
NYT - The New York Times 511 1
EE Times 22 1
IEEE Spectrum 8 1
ABC News 12 1
TrendForce 48 1
Piper Jaffray 65 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 40 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 4 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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