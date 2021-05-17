Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чип
Микрочип
Чип-имплантат- Интегральная микросхема
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Публикаций - 34, упоминаний - 34
Чип упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Y Combinator 32 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
|Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
|Nikkei - Издание 114 1
|NYT - The New York Times 511 1
|EE Times 22 1
|IEEE Spectrum 8 1
|ABC News 12 1
|TrendForce 48 1
|Piper Jaffray 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru