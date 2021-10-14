Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФНС РФ
Федеральная налоговая служба Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1717, упоминаний - 3536
ФНС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 69
|Путин Владимир 1820 61
|Матвеева Татьяна 83 34
|Мишустин Михаил 302 31
|Медведев Дмитрий 1433 31
|Козырев Алексей 270 31
|Албычев Александр 74 30
|Петрушин Андрей 64 29
|Акимов Максим 167 26
|Песчанских Георгий 37 25
|Рудзевич Мария 34 23
|Власов Сергей 76 23
|Меджитов Тимур 56 22
|Шадаев Максут 384 22
|Калина Роман 60 21
|Соколов Алексей 121 20
|Макаров Алексей 49 19
|Паршин Максим 141 19
|Носков Константин 201 19
|Скляр Алексей 49 19
|Елистратов Николай 90 19
|Чернышенко Дмитрий 234 19
|Левин Леонид 83 18
|Никифоров Николай 1126 18
|Приданкин Андрей 30 17
|Румянцев Антон 46 17
|Новиков Павел 67 17
|Семенов Алексей 67 17
|Ципорин Павел 51 16
|Симаков Олег 106 16
|Чамара Денис 57 16
|Кудрин Алексей 63 16
|Селиванов Дмитрий 48 16
|Раков Ярослав 48 16
|Лысенко Эдуард 209 16
|Малков Павел 38 15
|Терещенко Денис 38 15
|Иванов Алексей 76 14
|Бойко Елена 151 14
|Попов Анатолий 98 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756234, в очереди разбора - 659924.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756234, в очереди разбора - 659924.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru