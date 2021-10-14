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ФНС РФ
Федеральная налоговая служба Российской Федерации


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 4
12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 3
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом 1
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 1
01.10.2021 Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М» 1
28.09.2021 Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО 1
28.09.2021 Минцифры поддержит цифровизацию малого и среднего бизнеса 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 3
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» 1
17.09.2021 Большинство малых компаний не планируют переходить на новый налоговый режим 3
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
14.09.2021 «Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц 1
14.09.2021 На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС 4
13.09.2021 Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян 1
09.09.2021 Как создать цифровую витрину для налогового мониторинга 14
09.09.2021 «Яндекс» начал показывать регистрационные данные о компаниях и ИП прямо в поисковой выдаче 3
09.09.2021 «Яндекс» добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП 3
09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 2
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 «Скан-архив» помог «Атри-групп» улучшить контроль документооборота 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 2
30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 1
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 3
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Как устроена АИС, на которой работает вся система налогообложения в России 10
16.08.2021 ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых 5

Публикаций - 1717, упоминаний - 3536

ФНС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 151
Microsoft Corporation 11017 57
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 53
SAP SE 3207 53
Yandex - Яндекс 4099 45
Ростех - Ростехнологии 2230 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 36
Крок 1219 36
3727 35
Google LLC 7128 34
Компьюлинк ГК - Compulink 209 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 26
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 25
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 24
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 22
VK - Mail.ru Group 2482 22
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 22
Facebook 3765 21
АйТи 749 21
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 20
Восход ФГБУ НИИ 365 20
IBM 3527 18
SAP CIS - САП СНГ 753 17
СКБ Контур 416 17
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 16
АТОЛ ГК 168 16
Ланит ГК 1155 16
Apple Inc - Эппл Рус 7680 15
Oracle Corporation 3331 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 13
Т-Платформы 272 12
Эвотор - Evotor 105 12
Такском - Taxcom 119 12
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 11
iTeco - Ай-Теко 715 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 10
Rambler Group - Рамблер ГК 484 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 127
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 55
Газпромбанк - ГПБ 692 33
Альфа-Банк 1123 28
Почта России ПАО 1570 27
РЖД - Российские железные дороги 1081 22
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 20
X5 Group - Пятерочка 559 16
Аэрофлот 492 14
Магнит - Сеть магазинов 269 13
ПСБ - Промсвязьбанк 613 13
Открытие ФК 538 13
X5 Group 599 13
Газпром ПАО 518 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 12
Транснефть 159 10
Почта Банк 289 10
ВТБ24 583 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 8
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 8
Вертолеты России 114 7
Совкомбанк ПАО 147 7
LinkedIn 520 7
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 7
HeadHunter Group - HH Group 336 7
РСХБ - Россельхозбанк 183 7
Газпром-Медиа Холдинг 120 7
CyberPlat - КиберПлат 201 7
Спортмастер 116 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Восточный Банк 108 5
Роснефть НК 367 5
МКБ - Московский кредитный банк 268 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
Auchan Holding - Ашан 148 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 263
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 220
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 197
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 154
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 101
Правительство РФ 2200 93
Федеральное казначейство России 766 91
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 68
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 68
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 67
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 58
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 50
Президент Российской Федерации 1439 50
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 49
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 48
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 47
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 45
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 42
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 40
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 34
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 31
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 31
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 31
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 30
Счётная палата РФ 460 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 28
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 27
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 27
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 25
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 24
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 24
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 21
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 19
Арбитражный суд города Москвы 339 19
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 18
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 27
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
Единая Россия - Политическая партия 171 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
Руссофт - Russoft 250 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 3
ЛДПР 68 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
Linux Foundation 157 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 100
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 99
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 81
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 30
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 24
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 23
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 20
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 15
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 14
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 12
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 11
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 10
3G - Стандарт мобильной связи 3709 10
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 9
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 9
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 7
e-Commerce - Электронная коммерция 299 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 74
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 56
Google Android 10750 44
Apple iOS 5741 37
Microsoft Windows 10 6612 27
Linux OS 4243 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 24
Google Play - Google Store - Android Market 2515 20
R-Style Softlab - RS-Bank 228 20
АТОЛ Онлайн-кассы 54 20
ФНС РФ ЦОД 22 20
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 18
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 16
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 13
Новые облачные технологии - МойОфис 311 13
Apple - App Store 2198 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 12
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 12
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 11
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 10
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 10
Java - Язык программирования 1167 10
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 9
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 9
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 9
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 9
Apple macOS 922 8
Microsoft SQL Server 789 8
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 8
AWS - Amazon Web Services 568 8
R-Style Softlab - RS-Connect 47 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
Microsoft Office 1921 7
Четвернин Алексей 651 69
Путин Владимир 1820 61
Матвеева Татьяна 83 34
Мишустин Михаил 302 31
Медведев Дмитрий 1433 31
Козырев Алексей 270 31
Албычев Александр 74 30
Петрушин Андрей 64 29
Акимов Максим 167 26
Песчанских Георгий 37 25
Рудзевич Мария 34 23
Власов Сергей 76 23
Меджитов Тимур 56 22
Шадаев Максут 384 22
Калина Роман 60 21
Соколов Алексей 121 20
Макаров Алексей 49 19
Паршин Максим 141 19
Носков Константин 201 19
Скляр Алексей 49 19
Елистратов Николай 90 19
Чернышенко Дмитрий 234 19
Левин Леонид 83 18
Никифоров Николай 1126 18
Приданкин Андрей 30 17
Румянцев Антон 46 17
Новиков Павел 67 17
Семенов Алексей 67 17
Ципорин Павел 51 16
Симаков Олег 106 16
Чамара Денис 57 16
Кудрин Алексей 63 16
Селиванов Дмитрий 48 16
Раков Ярослав 48 16
Лысенко Эдуард 209 16
Малков Павел 38 15
Терещенко Денис 38 15
Иванов Алексей 76 14
Бойко Елена 151 14
Попов Анатолий 98 14
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1029
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 364
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 100
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 64
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 45
Россия - Ростовская область 860 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 38
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 35
Казахстан - Республика 2621 34
Россия - Калужская область 570 32
Германия - Федеративная Республика 3614 31
Беларусь - Белоруссия 2081 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 26
Россия - Республика Мордовия 387 26
Россия - Нижегородская область 737 24
Россия - СФО - Новосибирск 1956 24
Россия - Тульская область 752 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 22
Россия - Кировск - Кировская область 301 20
Россия - Республика Алтай 681 20
Европа 3730 19
Россия - Волгоградская область 395 19
Россия - Челябинская область 658 18
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 18
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