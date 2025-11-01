Разделы

Налог на невнимательность: мошенники подделывают уведомления ФНС

В период подготовки налоговой отчетности участились случаи мошенничества, когда злоумышленники под видом инспекторов ФНС пытаются получить доступ к банковским счетам граждан. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Гражданам стали чаще звонить мошенники, представляясь сотрудниками налоговой службы. Звонящий озвучивает подробные персональные данные жертвы: адрес регистрации, номер телефона, почту, ФИО и другие сведения. Такая детализация вызывает доверие, после этого злоумышленник часто обвиняет человека в том, что тот не подал налоговую декларацию за прошлый год, а затем предлагает записаться на прием в ФНС. Для подтверждения записи приходит SMS с кодом (чаще всего для доступа к «Госуслугам»), который мошенник просит озвучить.

Такие атаки становятся возможными из-за регулярных утечек баз данных с популярных сервисов. Мошенники собирают данные из множества источников, таких как утечки баз крупных онлайн-магазинов, сервисов и банков, списки персональных данных у data-брокеров и на даркнет-рынках, публичные профили и блоги в соцсетях и мессенджерах, а также инсайдерские сливы. Комбинируя фрагменты из разных утечек, злоумышленники формируют полные «профили» жертв и используют их для убедительных сценариев обмана. Поэтому крайне высока вероятность того, что преступники будут знать о жертве достаточно много.

Важно помнить: запись на прием в налоговую осуществляется исключительно через личный кабинет на сайте ФНС или через «Госуслуги».

Рекомендации ГК «Гарда» для защиты данных

Если появились хотя бы малейшие подозрения, немедленно завершите разговор.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Не переходите по ссылкам из SMS или мессенджеров и не сообщайте никому проверочные коды.

Проверьте телефонный номер, с которого вам звонят ‒ чаще всего оказывается, что он принадлежит сторонней фирме-однодневке, не связанной с налоговой службой.

Если вы уже сообщили код мошенникам, необходимо сразу же связаться с банком, заблокировать доступ к счету и сменить пароли от всех связанных сервисов – в первую очередь от «Госуслуг» и личного кабинета на сайте ФНС.

