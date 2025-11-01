Налог на невнимательность: мошенники подделывают уведомления ФНС

В период подготовки налоговой отчетности участились случаи мошенничества, когда злоумышленники под видом инспекторов ФНС пытаются получить доступ к банковским счетам граждан. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Гражданам стали чаще звонить мошенники, представляясь сотрудниками налоговой службы. Звонящий озвучивает подробные персональные данные жертвы: адрес регистрации, номер телефона, почту, ФИО и другие сведения. Такая детализация вызывает доверие, после этого злоумышленник часто обвиняет человека в том, что тот не подал налоговую декларацию за прошлый год, а затем предлагает записаться на прием в ФНС. Для подтверждения записи приходит SMS с кодом (чаще всего для доступа к «Госуслугам»), который мошенник просит озвучить.

Такие атаки становятся возможными из-за регулярных утечек баз данных с популярных сервисов. Мошенники собирают данные из множества источников, таких как утечки баз крупных онлайн-магазинов, сервисов и банков, списки персональных данных у data-брокеров и на даркнет-рынках, публичные профили и блоги в соцсетях и мессенджерах, а также инсайдерские сливы. Комбинируя фрагменты из разных утечек, злоумышленники формируют полные «профили» жертв и используют их для убедительных сценариев обмана. Поэтому крайне высока вероятность того, что преступники будут знать о жертве достаточно много.

Важно помнить: запись на прием в налоговую осуществляется исключительно через личный кабинет на сайте ФНС или через «Госуслуги».

Рекомендации ГК «Гарда» для защиты данных

Если появились хотя бы малейшие подозрения, немедленно завершите разговор.

Не переходите по ссылкам из SMS или мессенджеров и не сообщайте никому проверочные коды.

Проверьте телефонный номер, с которого вам звонят ‒ чаще всего оказывается, что он принадлежит сторонней фирме-однодневке, не связанной с налоговой службой.

Если вы уже сообщили код мошенникам, необходимо сразу же связаться с банком, заблокировать доступ к счету и сменить пароли от всех связанных сервисов – в первую очередь от «Госуслуг» и личного кабинета на сайте ФНС.