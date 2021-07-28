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Мошенничество


28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине 1
22.07.2021 Bi.Zone обеспечила безопасность каналов платежей БПС-Сбербанк 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года 1
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы 1
01.04.2021 «Информзащита» рассказала о самых популярных схемам мошенничества с банковскими картами 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
29.01.2021 Исследование Infowatch: число утечек из финансового сектора в 2020 году в России выросло на треть 1
07.12.2020 Москвич потерял криптовалюту на 11 миллионов, пройдя по случайной ссылке 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
19.08.2020 Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить? 1
16.07.2020 МВД при участии Group-IB задержало мошенников, похищавших деньги у VIP-клиентов банков с помощью клонов SIM-карт 1
06.05.2020 Мобильные устройства — одни из самых популярных «точек входа» для хакеров 1
27.04.2020 МВД и Group-IB задержали онлайн-торговцев поддельными пропусками 1
23.03.2020 Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков 1
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 1
04.01.2020 Советы ZOOM: как не дать украсть деньги с вашего смартфона 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
01.08.2019 «Лаборатория Касперского»: интернет-мошенники начали искать жертв с помощью рекламы на Youtube 2
26.06.2019 Мошенники в США заработали миллионы, спасая пользователей от «русских хакеров» 1
17.05.2019 В России посадили хакера, тратившего украденные миллионы на иномарки и золотые слитки 1
22.03.2019 Найден способ заработать $3 млн, представляясь техподдержкой Microsoft 1
15.02.2019 Задержаны «телефонные» мошенники, грабившие пенсионеров от имени «прокурора Москвы» 1
19.12.2018 В интернете началось массовое вымогательство денег под угрозой убийства 1
05.12.2018 Закрыто уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора, обвинявшегося в многомиллионной растрате 1
12.09.2018 От чиновников Роскомнадзора требуют вернуть миллионы, растраченные на «мертвых душ» 1
27.07.2018 Чиновники Роскомнадзора с помощью «мертвых душ» растратили миллионы 1
14.09.2017 Sum&Substance и Smart Engines анонсировали платформу IDensic для предотвращения мошенничества 1
14.06.2017 Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии за мошенничество при ИТ-закупках 1
09.12.2016 Trend Micro: в 2017 г. размах и глубина кибератак возрастут 1
03.02.2016 JD.com для защиты от онлайн-мошенничества выбрал решение Experian 1
17.02.2015 «Неуловимые» хакеры украли $300 млн у банков в 30 странах 1
06.09.2013 «Лаборатория Касперского» помогла задержать киберпреступника 1
15.08.2013 Мошенники охотятся на соискателей на рекрутинговых ресурсах 1
13.06.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
22.04.2013 Контакт-центры: технологии, бизнес-процессы, аутсорсинг 1
22.06.2012 Россия: Ликвидирована крупнейшая в истории ботсеть, похитившая из банков миллиарды 1
12.04.2012 Россия: хакеров будут сажать по новой статье УК 2

Публикаций - 53, упоминаний - 55

Мошенничество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Google LLC 7168 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Capstone Technologies LLC 2 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Facebook 3767 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Samsung Electronics 5714 1
LastPass 15 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 1
Bitdefender Россия 1 1
Wandera 3 1
Nvidia Corp 2036 1
Reussite Technologies 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
United Technologies 3 1
Darkside - Хакерская группировка 17 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
RedSys - РедСис 67 1
Ngenix 42 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Telegram Group 702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Т-Платформы 274 1
ESET 989 1
3770 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
SEC Consult Services 931 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Qiwi 783 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Басманный районный суд города Москвы 47 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Чертановский районный суд города Москвы 1 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Фишинг - Phishing 97 1
Smartphone - Смартфон 773 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
WhatsApp Messenger 654 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google Android 10751 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Bing 320 2
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Experian FraudNet 3 1
Bitdefender Mobile Security 3 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Apple iOS 5742 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Group-IB Anti-Piracy 5 1
FireEye 51 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Звягинцева Анастасия 5 3
Едидин Борис 7 3
Весельчаков Александр 6 3
Ампелонский Вадим 31 3
Лупанин Сергей 8 3
Седаков Сергей 2 2
Mittal Bishap - Миттал Бишап 2 2
Александров Александр 18 2
Путин Владимир 1828 2
Касперская Наталья 197 2
Докучаев Дмитрий 14 1
Ананьев Алексей 88 1
Игнатьев Анатолий 4 1
Вяткина Елена 1 1
Malhotra Gunjit - Малхотра Гунджит 1 1
Singh Gurjet - Сингх Гурджет 1 1
Pal Jas - Пэл Джэс 1 1
Jeleniewski Carie - Еленевски Кари 1 1
Большаков Артур 1 1
Колмаков Андрей 1 1
Макаров Станислав 111 1
Мякишева Марина 84 1
Сытник Михаил 1 1
Рыбкин Андрей 2 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Комиссаров Алексей 17 1
Карпенко Александр 3 1
Реймер Александр 7 1
Арлазаров Владимир 118 1
Селютин Александр 59 1
Фомченков Георгий 9 1
Солдатов Алексей 77 1
Calvey Michael - Калви Майкл 7 1
Шилов Сергей 61 1
Мамут Александр 109 1
Залманов Дмитрий 22 1
Сысоев Игорь 31 1
Иванов Алексей 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 14
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Индия - Нью-Дели 33 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
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Украина 3389 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Ульяновск 297 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
BleepingComputer - Издание 120 2
ZDnet 381 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Агентство городских новостей Москва 2 1
KazanFirst 2 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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