Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мошенничество
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 55
Мошенничество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|BleepingComputer - Издание 120 2
|ZDnet 381 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Агентство городских новостей Москва 2 1
|KazanFirst 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767851, в очереди разбора - 671536.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767851, в очереди разбора - 671536.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru