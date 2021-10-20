Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кибербезопасность
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Cybersecurity
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 3001, упоминаний - 6060
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 59
|Соколов Алексей 121 44
|Путин Владимир 1820 44
|Демидов Сергей 50 40
|Горбатько Александр 90 36
|Дягилев Василий 83 31
|Скородумов Анатолий 63 30
|Палей Лев 31 30
|Чаркин Евгений 182 28
|Родионов Михаил 40 28
|Абакумов Евгений 103 27
|Сычев Артем 48 27
|Носков Константин 201 26
|Касперская Наталья 197 25
|Дьяченко Валерий 66 25
|Контемиров Юрий 27 25
|Остапенко Григорий 26 25
|Галушкин Олег 168 24
|Борисов Илья 26 24
|Слышкин Василий 54 22
|Нуйкин Андрей 27 22
|Плешков Алексей 42 22
|Путятинский Сергей 53 22
|Шадаев Максут 384 21
|Шевченко Владимир 135 20
|Козлов Александр 54 20
|Семенихин Игорь 37 19
|Матвеева Татьяна 83 19
|Калина Роман 60 19
|Сотин Денис 102 19
|Зайцев Михаил 145 19
|Прохорова Алла 45 18
|Егоров Владимир 52 18
|Акимов Максим 167 18
|Путин Сергей 36 18
|Кузнецов Станислав 64 18
|Трофимова Людмила 31 17
|Цыганов Вячеслав 54 17
|Урьяс Вадим 76 17
|Лебедев Антон 28 17
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754682, в очереди разбора - 658377.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754682, в очереди разбора - 658377.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru