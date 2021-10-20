Кибербезопасность

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Cybersecurity


20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 2
20.10.2021 Финист-Софт: Как автоматизировать управление операционными рисками банка и не нарушить требования ЦБ? 3
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион» 1
12.10.2021 ГК Astra Linux и ООО «ИТ-Экспертиза» стали технологическими партнерами 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
11.10.2021 «Эквио» и ELC анонсировали решение под ключ: обучающая платформа с готовым контентом за неделю 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 1
07.10.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» договорились о сотрудничестве в области мониторинга ИБ 2
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 2
05.10.2021 Алексей Андрияшин, Fortinet: Любая компания рискует стать жертвой киберпреступников 5
05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К» 2
05.10.2021 «Ростелеком» отразил все атаки во время выборов с помощью «Периметра» 1
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
29.09.2021 Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021" 5
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 2
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 3
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 1
24.09.2021 Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 Хакеры хитро обчистили известный криптомаркет на $20 млн 1
22.09.2021 «Инфосистемы Джет» предложит своим заказчикам сервисы киберполигона и киберучений 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» 2
15.09.2021 Форум 7 октября 2021 г. "GIS DAYS 2021" 5
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
14.09.2021 В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян 1

Публикаций - 3001, упоминаний - 6060

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 224
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 189
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 118
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 116
SEC Consult Services 929 109
Google LLC 7124 98
Fortinet 286 90
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 80
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 78
ESET 989 73
Check Point Software Technologies 446 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 67
InfoWatch - Инфовотч 600 66
Инфосистемы Джет 675 64
Информзащита 422 63
Cisco Systems 2035 60
Facebook 3764 60
VK - Mail.ru Group 2482 59
SAP SE 3207 54
IBM 3524 49
Apple Inc - Эппл Рус 7669 47
Крок 1219 44
Yandex - Яндекс 4098 42
Softline - Софтлайн 1472 42
VMware 1828 41
Twitter 2204 41
SearchInform - Серчинформ 181 41
Amazon Inc - Amazon.com 1467 38
Ростех - Ростехнологии 2230 35
3726 35
Oracle Corporation 3331 32
Telegram Group 702 32
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 31
АйТи 748 29
Код Безопасности 365 29
Leta IT-company 86 29
Trend Micro 341 28
NortonLifeLock (Symantec) 773 27
Intel Corporation 4143 27
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 113
Газпромбанк - ГПБ 692 59
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 52
РЖД - Российские железные дороги 1081 49
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 37
X5 Group 599 35
Открытие ФК 538 33
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 32
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 32
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 29
НСПК - Национальная система платежных карт 257 29
X5 Group - Пятерочка 559 29
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 28
Уралсиб Банк 389 27
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 25
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 23
Альфа-Банк 1122 22
Газпром нефть 380 21
МТС банк 254 20
Ингосстрах СПАО 210 19
Аэрофлот 492 19
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 19
Почта России ПАО 1570 18
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 18
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 18
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 18
ПГК - Первая грузовая компания 98 17
Visa International 1343 17
Металлинвестбанк 39 17
Росводоканал 44 17
OKS Group 31 16
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 16
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 16
Интер РАО ПАО 158 16
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 16
ПСБ - Промсвязьбанк 613 16
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 42 15
Банк Санкт-Петербург 120 15
Segezha Group - Сегежа Групп 85 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 134
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 122
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 105
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 97
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 66
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 65
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 65
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 55
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 54
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 53
Президент Российской Федерации 1439 51
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 50
Правительство РФ 2198 49
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 37
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 35
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 32
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 32
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 29
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 27
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 24
Федеральное казначейство России 766 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 21
Счётная палата РФ 459 20
Правительство Москвы 649 20
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 18
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 17
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 16
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 16
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 15
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 34
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 6
Демократическая политическая партия США 36 6
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 5
АРБ - Ассоциация российских банков 81 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
Руссофт - Russoft 250 5
АФТ - Ассоциация Финтех 76 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
АЮР - Ассоциация юристов России 16 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 2
OSI - Open Source Initiative 33 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 2
CSA - Cloud Security Alliance 10 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
ЛДПР 68 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 3 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 403
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 169
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 133
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 97
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 92
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 90
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 89
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 86
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 74
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 73
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 67
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 64
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 55
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 55
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 51
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 47
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 46
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 43
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 42
Big Data - Большие данные 1136 39
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 429 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 36
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 34
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 208 33
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 32
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 31
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 29
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 28
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 28
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 27
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 26
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 26
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 26
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 26
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 26
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 25
Google Android 10750 164
Microsoft Windows 10 6602 148
Apple iOS 5741 80
Linux OS 4236 53
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 51
JavaScript - Язык программирования 625 44
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 40
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 39
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 36
Microsoft Office 1916 33
Apple macOS 921 33
Google Play - Google Store - Android Market 2515 32
Java - Язык программирования 1166 31
Microsoft Windows 849 30
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 29
Google Chrome - браузер 1117 29
WhatsApp Messenger 654 28
Microsoft Azure 1171 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 24
Microsoft Office 365 769 24
Google YouTube - Видеохостинг 1702 23
SQL - Язык программирования 432 23
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 23
Kaspersky Internet Security 289 22
AWS - Amazon Web Services 568 22
Check Point ThreatCloud 53 21
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 20
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 20
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 20
Microsoft Windows 7 1662 19
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 19
Facebook Instagram - Инстаграм 569 18
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 18
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 18
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 18
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 17
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 17
Apple Mac 1453 17
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 17
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 16
Четвернин Алексей 651 59
Соколов Алексей 121 44
Путин Владимир 1820 44
Демидов Сергей 50 40
Горбатько Александр 90 36
Дягилев Василий 83 31
Скородумов Анатолий 63 30
Палей Лев 31 30
Чаркин Евгений 182 28
Родионов Михаил 40 28
Абакумов Евгений 103 27
Сычев Артем 48 27
Носков Константин 201 26
Касперская Наталья 197 25
Дьяченко Валерий 66 25
Контемиров Юрий 27 25
Остапенко Григорий 26 25
Галушкин Олег 168 24
Борисов Илья 26 24
Слышкин Василий 54 22
Нуйкин Андрей 27 22
Плешков Алексей 42 22
Путятинский Сергей 53 22
Шадаев Максут 384 21
Шевченко Владимир 135 20
Козлов Александр 54 20
Семенихин Игорь 37 19
Матвеева Татьяна 83 19
Калина Роман 60 19
Сотин Денис 102 19
Зайцев Михаил 145 19
Прохорова Алла 45 18
Егоров Владимир 52 18
Акимов Максим 167 18
Путин Сергей 36 18
Кузнецов Станислав 64 18
Трофимова Людмила 31 17
Цыганов Вячеслав 54 17
Урьяс Вадим 76 17
Лебедев Антон 28 17
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1401
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 414
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 278
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 266
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 118
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 107
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 105
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 102
Германия - Федеративная Республика 3606 100
Восточная Европа 1667 82
Украина 3344 73
Индия - Республика 2156 69
Казахстан - Республика 2618 60
Франция - Французская Республика 2109 50
Япония 2752 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 37
Беларусь - Белоруссия 2079 36
Россия - Челябинская область 658 34
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 28
Россия - ПФО - Казань 1507 28
Европа 3725 26
Россия - СФО - Новосибирск 1954 25
Израиль 716 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 25
Азия - Азиатский регион 1510 24
Россия - Республика Мордовия 386 23
Южная Корея - Республика 1448 22
Нидерланды 969 22
Северная Америка 1402 21
Ближний Восток 1466 20
Россия - Республика Алтай 681 20
Италия - Итальянская Республика 1363 20
Россия - Ростовская область 859 19
Сингапур - Республика 808 19
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 19
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 19
Австралия - Австралийский Союз 1116 19
Польша - Республика 824 18
Турция - Турецкая республика 950 18
Бразилия - Федеративная Республика 1120 16
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 146
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 37
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 34
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 27
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Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 15
Русский язык 966 13
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ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 9
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ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 8
Мошенничество 53 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 7
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 7
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 7
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Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 2
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ИРИ - Институт развития интернета 94 5
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
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НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 3 1
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ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
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СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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