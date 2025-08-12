Разделы

Citytelecom и Datahouse подверглись хакерской атаке

11 августа оператор связи Citytelecom и сеть дата-центров Datahouse (входят в периметр ГК «Филанко») подверглись скоординированной хакерской атаке, направленной на ядро сетевой инфраструктуры компаний. Об этом CNews сообщили представители ГК «Филанко».

Атака началась в ночь на 11 августа, ориентировочно в 01:00 по московскому времени. Дежурные службы Citytelecom автоматически зафиксировали сбой в работе сети, инженеры оперативно приступили к диагностике. В результате кибератаки была повреждена конфигурация главного магистрального маршрутизатора сети передачи данных. Для выяснения причин команда действовала поэтапно, проверяя каждый сегмент сети. По мере восстановления контроля была выявлена сохранность ключевых данных и критически важных серверов. Первичный анализ характера атаки исключил использование DDoS-технологий.

Благодаря слаженной работе профильных подразделений, повышенному вниманию к системам кибербезопасности и регулярному совершенствованию защиты инфраструктуры большинство сервисов было восстановлено уже к вечеру.

«Инженерные ИТ-подразделения любой компании постоянно готовятся к возможным атакам, совершенствуя свои системы защиты. К сожалению, злоумышленникам иногда удается добиться сбоев в системах. Что касается произошедшего инцидента, тщательная предварительная подготовка, наличие резервных копий, а также сегментированная система защиты позволила нашей команде оперативно локализовать проблему и восстановить большую часть инфраструктуры. Особую благодарность хотим выразить коллегам из отраслевого сообщества, которые предложили свою помощь и экспертизу для ликвидации последствий хакерского воздействия», — Алексей Солдатов, генеральный директор ГК «Филанко».

В настоящее время все силы компании направлены на устранение повреждений и возобновление работы ряда клиентов. Следующим шагом станет детальный анализ разработки дополнительных мер по усилению системы безопасности.

Кибератака не затронула инфраструктуру ЦОД. Компания подтверждает, что данные клиентов, хранящиеся в ЦОД, находятся в безопасности и не попали к третьим лицам.

