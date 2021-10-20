Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Госдума РФ
Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1582, упоминаний - 2644
Госдума РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 217
|Аксаков Анатолий 98 76
|Медведев Дмитрий 1433 72
|Никифоров Николай 1126 69
|Шадаев Максут 384 55
|Бокова Людмила 80 53
|Мишустин Михаил 302 45
|Левин Леонид 83 43
|Клишас Андрей 44 41
|Хинштейн Александр 50 37
|Носков Константин 201 34
|Володин Вячеслав 62 32
|Акимов Максим 167 31
|Натрусов Артем 121 30
|Чамара Денис 57 29
|Дворкович Аркадий 169 29
|Попов Андрей 72 28
|Лугов Андрей 32 28
|Яровая Ирина 63 28
|Чаркин Евгений 182 27
|Горелкин Антон 34 27
|Лигачев Глеб 60 27
|Щеголев Игорь 676 25
|Шипов Савва 70 24
|Жаров Александр 165 23
|Матвеева Татьяна 83 22
|Ющенко Александр 25 22
|Беляев Владислав 65 22
|Евраев Михаил 222 22
|Рейман Леонид 407 22
|Клепиков Алексей 77 21
|Бойко Елена 151 20
|Четвернин Алексей 651 20
|Соколов Алексей 121 19
|Селиванов Дмитрий 48 19
|Ягнятинский Евгений 32 19
|Чернышенко Дмитрий 234 19
|Ермолаев Артем 340 19
|Нагаев Олег 30 19
|Сергеев Сергей 63 18
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754431, в очереди разбора - 658132.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754431, в очереди разбора - 658132.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru