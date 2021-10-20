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Госдума РФ
Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 3
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
19.10.2021 «Ростелеком»: За три квартала 2021 г. число DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 3
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 2
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 8
23.09.2021 «Сбер» представил предложения по автоматизации процесса взыскания 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 3
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 6
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам 1
20.08.2021 Власти придумали способы развития телемедицины в России 1
20.08.2021 Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете 1
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее 1
18.08.2021 Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей 1
17.08.2021 «Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
17.08.2021 Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 2
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1

Публикаций - 1582, упоминаний - 2644

Госдума РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 195
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 140
Yandex - Яндекс 4098 103
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 93
Google LLC 7124 86
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 77
VK - Mail.ru Group 2482 76
Microsoft Corporation 10997 73
Facebook 3764 61
Apple Inc - Эппл Рус 7669 58
Ростех - Ростехнологии 2230 44
Twitter 2204 43
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 38
Telegram Group 702 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 35
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 31
3726 22
Восход ФГБУ НИИ 365 21
Крок 1219 20
Huawei 2723 20
Samsung Electronics 5627 20
SAP SE 3207 20
IBM 3524 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 17
Ростех - Концерн Автоматика 396 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 13
Schneider Electric 408 13
Программный продукт ГК 92 12
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 12
Ланит ГК 1154 11
Rambler Group - Рамблер ГК 483 10
Cinimex - Синимекс 160 10
Новые облачные технологии (НОТ) 227 10
АФК Система ПАО 990 10
Cisco Systems 2035 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
РТЛабс 145 9
Intel Corporation 4143 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
HP Inc. 2893 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 91
Почта России ПАО 1570 53
РЖД - Российские железные дороги 1081 47
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 36
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 33
X5 Group 599 29
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 28
Газпромбанк - ГПБ 692 28
Альфа-Банк 1122 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 23
Черкизово ГК 73 22
Ингосстрах СПАО 210 21
Procter&Gamble - P&G 93 19
UBS AG 118 19
Банк Зенит 131 18
Мегаполис ТК 87 17
Уралсиб Банк 389 16
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 16
ПСБ - Промсвязьбанк 613 16
Лента - Сеть розничной торговли 188 16
Газпром ПАО 518 15
Coca-Cola Company 112 15
Аэрофлот 492 14
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 14
Геобанк КБ 30 13
Visa International 1343 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 13
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 12
НСПК - Национальная система платежных карт 257 11
О’Кей - Сеть магазинов 60 11
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
X5 Group - Пятерочка 559 10
AliExpress 275 10
Почта Банк 289 10
Балтика - Пивоваренная компания 110 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Газпром-Медиа Холдинг 120 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 330
Президент Российской Федерации 1439 205
Правительство РФ 2198 201
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 182
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 156
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 112
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 109
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 105
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 103
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 101
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 101
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 91
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 88
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 62
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 47
Федеральное казначейство России 766 45
Счётная палата РФ 459 42
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 42
Администрация Президента РФ 267 41
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 37
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 35
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 30
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 29
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 29
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 25
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 25
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 25
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 24
Правительство Москвы 649 21
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 20
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 18
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 16
Верховный суд Российской Федерации 174 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 16
Единая Россия - Политическая партия 171 85
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 48
ЛДПР 68 37
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 33
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 30
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 27
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 22
Руссофт - Russoft 250 18
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 18
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 15
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 14
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 10
АЮР - Ассоциация юристов России 16 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 6
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 6
АФТ - Ассоциация Финтех 76 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
Интернет-видео - ассоциация 9 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 3
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 3
Linux Foundation 157 3
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 3
АРБ - Ассоциация российских банков 81 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 3
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
Союз машиностроителей России 26 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 2
Лига содействия оборонным предприятиям 3 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 88
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 63
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 54
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 43
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 40
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 31
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 28
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 26
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 17
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 16
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 15
Big Data - Большие данные 1136 14
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 14
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 11
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 10
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Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 8
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 61
Apple iOS 5741 48
Google Android 10750 45
Google YouTube - Видеохостинг 1702 26
Apple - App Store 2198 25
Microsoft Windows 10 6602 22
VK - Mail.ru Одноклассники 848 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 19
Google Play - Google Store - Android Market 2515 19
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 19
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 19
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 18
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 17
WhatsApp Messenger 654 17
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 16
Facebook Instagram - Инстаграм 569 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 15
Linux OS 4236 14
Apple iPad 3263 13
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 12
Apple Pay 385 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 10
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 10
ICQ 493 10
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 10
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 9
Rakuten Viber 429 9
Telegram - Мессенджер 80 9
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 9
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 8
Google Chrome - браузер 1117 8
WeChat - Мессенджер 96 8
Microsoft Windows 849 8
Apple macOS 921 8
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 8
Microsoft Office 1916 8
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 8
Путин Владимир 1820 217
Аксаков Анатолий 98 76
Медведев Дмитрий 1433 72
Никифоров Николай 1126 69
Шадаев Максут 384 55
Бокова Людмила 80 53
Мишустин Михаил 302 45
Левин Леонид 83 43
Клишас Андрей 44 41
Хинштейн Александр 50 37
Носков Константин 201 34
Володин Вячеслав 62 32
Акимов Максим 167 31
Натрусов Артем 121 30
Чамара Денис 57 29
Дворкович Аркадий 169 29
Попов Андрей 72 28
Лугов Андрей 32 28
Яровая Ирина 63 28
Чаркин Евгений 182 27
Горелкин Антон 34 27
Лигачев Глеб 60 27
Щеголев Игорь 676 25
Шипов Савва 70 24
Жаров Александр 165 23
Матвеева Татьяна 83 22
Ющенко Александр 25 22
Беляев Владислав 65 22
Евраев Михаил 222 22
Рейман Леонид 407 22
Клепиков Алексей 77 21
Бойко Елена 151 20
Четвернин Алексей 651 20
Соколов Алексей 121 19
Селиванов Дмитрий 48 19
Ягнятинский Евгений 32 19
Чернышенко Дмитрий 234 19
Ермолаев Артем 340 19
Нагаев Олег 30 19
Сергеев Сергей 63 18
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1206
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 282
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 135
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 61
Россия - Татарстан Республика 1613 52
Россия - Республика Крым 625 52
Казахстан - Республика 2618 39
Беларусь - Белоруссия 2079 36
Германия - Федеративная Республика 3606 35
Восточная Европа 1667 34
Украина 3344 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 30
Франция - Французская Республика 2109 23
Россия - Сахалинская область 432 21
Россия - Тульская область 752 21
Россия - Калужская область 568 20
Россия - Севастополь 419 20
Япония 2752 19
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 19
Россия - Татарстан - Казань 1507 17
Россия - Ростовская область 859 17
Россия - Челябинская область 658 17
Россия - Республика Алтай 681 16
Индия - Республика 2156 15
Россия - Республика Мордовия 386 15
Россия - Ульяновская область 348 14
Армения - Республика 684 13
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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