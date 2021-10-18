Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HRTech
HR-Tech
Цифровые технологии в найме и управлении персоналом
Искусственный кадровый интеллект
HR-трансформация отдела кадров
Human Resources Management (HRM)
Системы управления персоналом
HR-менеджмент
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 558, упоминаний - 916
HRTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ли Владимир 8 6
|Глазков Александр 57 5
|Ананьева Татьяна 8 4
|Чаркин Евгений 182 4
|Леонов Алексей 15 4
|Суханов Алексей 5 4
|Петунин Алексей 58 4
|Бобров Антон 10 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Митюков Андрей 5 4
|Горяйнов Андрей 44 3
|Шарапова Александра 3 3
|Путин Владимир 1821 3
|Шашмурина Ксения 5 3
|Соломатина Вера 4 3
|Голяндрина Мария 4 3
|Томашевская Александра 3 3
|Голубцов Олег 7 3
|Медведева Светлана 4 3
|Царевская Наталья 10 3
|Кучик Евгений 13 3
|Чехонин Антон 60 3
|Слышкин Василий 54 2
|Устинов Никита 2 2
|Захаров Павел 54 2
|Иванов Дмитрий 42 2
|Чернышева Татьяна 5 2
|Васильев Владислав 39 2
|Делицын Леонид 94 2
|Дроздова Александра 6 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Шухов Замир 6 2
|Муллахметова Гузель 9 2
|Клепиков Алексей 77 2
|Стрелкина Любовь 8 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Горпинченко Роман 6 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru