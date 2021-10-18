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HRTech
HR-Tech
Цифровые технологии в найме и управлении персоналом
Искусственный кадровый интеллект
HR-трансформация отдела кадров
Human Resources Management (HRM)
Системы управления персоналом
HR-менеджмент


18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 11
28.09.2021 Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают 1
29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 1
23.09.2021 «Эркафарм» переходит на безбумажный документооборот от HRlink 2
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
17.09.2021 Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob 1
14.09.2021 «Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц 1
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями 2
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM 3
06.09.2021 «Росатом» зарегистрировал в реестре российского ПО модули импортонезависимой кадровой системы 1
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл» 4
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век» 1
15.07.2021 Цифровые ассистенты: как роботизировать работу с поставщиками? Опыт НЛМК 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде 1
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 1
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 3
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса» 3
01.06.2021 Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021 1
31.05.2021 «Ростелеком-Солар» представил первую в России систему мониторинга продуктивности персонала Solar addVisor 1
25.05.2021 Merlion и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов 1
20.05.2021 «Работа.ру» поможет выбрать курсы для обучения востребованным профессиям и повышения квалификации 1
18.05.2021 «Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников 5
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
29.04.2021 БФТ перевела кадровый документооборот в «цифру» с HRlink 1
29.04.2021 «Авиасейлс» перешла на удаленный наем сотрудников с HRlink 3
29.04.2021 «Алтыналмас» совместно с MOLGA Consulting внедрил автоматизированную ИС управления персоналом на платформе SAP 3
28.04.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» запустила коммуникационную платформу для гибридного офиса 1
28.04.2021 Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams 1
28.04.2021 «Сберкорус» запустил сервис кадрового электронного документооборота 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
22.04.2021 Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой 2
19.04.2021 Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1
13.04.2021 Искусственный интеллект на базе Sever.ai помог «Дом.рф» подобрать нужных сотрудников 1
09.04.2021 Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech 3
06.04.2021 «Tekta Group» контролирует строительство с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией» 1
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» 1

Публикаций - 558, упоминаний - 916

HRTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3208 77
Microsoft Corporation 11039 48
SAP CIS - САП СНГ 753 34
VK - Mail.ru Group 2482 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 17
3728 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 14
IBM 3530 14
Google LLC 7135 12
Ланит ГК 1155 12
АйТи 749 9
Yandex - Яндекс 4100 9
Севергрупп Talenttech 28 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 8
Крок 1219 8
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 8
Корус Консалтинг ГК 805 7
Ланит - Норбит - Norbit 202 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Oracle Corporation 3333 7
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 6
Аплана Группа компаний 101 6
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 6
Apple Inc - Эппл Рус 7685 5
Accenture - Аксенчер 531 5
Telegram Group 702 5
Deloitte - Делойт 186 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 5
Directum - Директум 645 5
1С-Битрикс 344 4
OpenText 160 4
KPMG - КПМГ 129 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Naumen - Наумен 341 4
Diasoft - Диасофт 354 4
Biocad - Биокад 38 4
ELMA 106 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 30
HeadHunter Group - HH Group 336 24
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 13
Альфа-Банк 1123 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
X5 Group 599 8
Магнит - Сеть магазинов 269 7
Почта России ПАО 1570 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Uber 257 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 5
Открытие ФК 538 5
X5 Group - Перекресток 203 4
Uber Technologies 258 4
Газпром ПАО 519 4
Локотех - Локомотивные технологии 40 4
ТНК-ВР Холдинг 148 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Danone - Данон 44 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
LinkedIn 520 3
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 3
Северсталь ПАО 204 3
Газпром нефть 380 3
PepsiCo - Пепсико 95 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Интер РАО ПАО 158 3
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
Балтика - Пивоваренная компания 111 3
AliExpress 275 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Аэрофлот 492 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Почта Банк 289 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство РФ 2200 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Федеральное казначейство России 766 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Счётная палата РФ 460 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Фонд президентских грантов 11 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 15
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 10
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 7
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 382 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
Kubernetes 307 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
OpenStack 347 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
SAP SuccessFactors 110 33
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 29
Google Android 10750 13
Microsoft Office 1926 13
Microsoft Excel 435 10
Apple iOS 5741 9
Севергрупп Talenttech Sever.ai 11 8
Microsoft Azure 1171 8
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 8
Microsoft Office 365 769 7
Microsoft Teams 214 7
1С:ERP Управление предприятием 203 7
Java - Язык программирования 1169 7
Microsoft Windows 10 6622 6
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 6
Севергрупп Talenttech Potok.io 6 5
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
БОСС-Кадровик 74 4
Linux OS 4249 4
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Stafory - робот Вера 24 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 4
Superjob 172 3
Microsoft Exchange 680 3
1С:Документооборот КОРП 35 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 3
Microsoft SharePoint 2007 60 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 3
OpenText Documentum 189 3
МегаФон Цифровой подбор линейного персонала 4 3
F2FGroup 151EYE - Облачный сервис удаленной оценки кандидатов перед приемом на работу 3 3
Apple macOS 922 3
Oracle HCM Cloud 14 3
Яндекс.Маркет 439 2
Rakuten Viber 429 2
Ли Владимир 8 6
Глазков Александр 57 5
Ананьева Татьяна 8 4
Чаркин Евгений 182 4
Леонов Алексей 15 4
Суханов Алексей 5 4
Петунин Алексей 58 4
Бобров Антон 10 4
Нестеров Алексей 79 4
Митюков Андрей 5 4
Горяйнов Андрей 44 3
Шарапова Александра 3 3
Путин Владимир 1821 3
Шашмурина Ксения 5 3
Соломатина Вера 4 3
Голяндрина Мария 4 3
Томашевская Александра 3 3
Голубцов Олег 7 3
Медведева Светлана 4 3
Царевская Наталья 10 3
Кучик Евгений 13 3
Чехонин Антон 60 3
Слышкин Василий 54 2
Устинов Никита 2 2
Захаров Павел 54 2
Иванов Дмитрий 42 2
Чернышева Татьяна 5 2
Васильев Владислав 39 2
Делицын Леонид 94 2
Дроздова Александра 6 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Трефилов Алексей 34 2
Шухов Замир 6 2
Муллахметова Гузель 9 2
Клепиков Алексей 77 2
Стрелкина Любовь 8 2
Кириченко Игорь 41 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Соловьев Алексей 60 2
Горпинченко Роман 6 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 240
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 29
Украина 3353 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 13
Европа 3736 12
Казахстан - Республика 2622 11
Восточная Европа 1674 9
Япония 2771 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 7
Индия - Республика 2165 7
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Германия - Федеративная Республика 3618 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Беларусь - Белоруссия 2084 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Россия - Воронеж 686 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 3
Черкизон - Черкизовский рынок 60 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 3
Северная Америка 1407 3
Россия - Ярославль 402 3
Европа Западная 611 3
Азия - Азиатский регион 1512 2
Россия - Свердловская область 805 2
Сингапур - Республика 808 2
Италия - Итальянская Республика 1377 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Россия - Тверь 323 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 20
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 5
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
Русский язык 976 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
ASA - Average Speed of Answer - Среднее время ожидания ответа специалиста в очереди из других клиентов 1 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
SAP Best Practices 2 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
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