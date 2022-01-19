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FinTech ФинТех Цифровые финансовые инструменты Финансовые информационные продукты ИТ-инфраструктура банка ИТ в финсекторе Финансовые сервисы
Развитие цифровых технологий во многом меняет финансовую отрасль. Такие технологии, как облачные вычисления, BigData и робототехника оказывают существенное влияние на банковскую отрасль и финансовый сектор. Машинное обучение и ИИ все больше внедряются в процессы управления финансами, а цифровые технологии лежат в основе всех взаимодействий с клиентами. Будущее финансового и банковского секторов очень быстро обретает форму: от приложений для просмотра котировок и мобильного банкинга до полноценной торговой системы и виртуальных помощников.
Андрей Лагунов, Директор по продуктам и сервисам маркетплейса Финуслуги, Московская биржа "Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем?" - 1 марта 2022 года конференция CNews "Цифровизация финансового сектора 2022"
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 53
|Казарин Станислав 115 40
|Натрусов Артем 141 37
|Дьяченко Валерий 69 35
|Валчев Стоян 48 34
|Сотин Денис 106 33
|Карпов Иван 46 31
|Белоусов Максим 72 31
|Путятинский Сергей 57 30
|Сыкулев Андрей 67 29
|Клепиков Алексей 80 28
|Урьяс Вадим 81 28
|Абакумов Евгений 110 27
|Нестеров Алексей 84 27
|Семенихин Игорь 40 27
|Шадаев Максут 447 27
|Богданов Кирилл 107 26
|Трофимова Людмила 34 26
|Прохорова Алла 48 26
|Халматов Максим 48 25
|Портной Михаил 26 25
|Соловьев Алексей 66 25
|Егоров Владимир 62 25
|Слышкин Василий 64 25
|Емелин Александр 29 25
|Васильев Владислав 42 25
|Мискевич Евгений 32 25
|Емельченков Сергей 86 25
|Генкина Екатерина 27 25
|Платонов Михаил 42 25
|Рубин Адар 31 25
|Сороченков Алексей 26 25
|Лебедев Антон 35 25
|Степченков Максим 42 25
|Москальков Дмитрий 26 25
|Юсупов Шамиль 25 25
|Горчаков Денис 29 25
|Ямщиков Владимир 35 25
|Каюмов Шамиль 37 25
|Смык Виталий 30 25
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Создано именных указателей - 72742.
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