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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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FinTech ФинТех Цифровые финансовые инструменты Финансовые информационные продукты ИТ-инфраструктура банка ИТ в финсекторе Финансовые сервисы


Развитие цифровых технологий во многом меняет финансовую отрасль. Такие технологии, как облачные вычисления, BigData и робототехника оказывают существенное влияние на банковскую отрасль и финансовый сектор. Машинное обучение и ИИ все больше внедряются в процессы управления финансами, а цифровые технологии лежат в основе всех взаимодействий с клиентами. Будущее финансового и банковского секторов очень быстро обретает форму: от приложений для просмотра котировок и мобильного банкинга до полноценной торговой системы и виртуальных помощников.

 

Андрей Лагунов, Директор по продуктам и сервисам маркетплейса Финуслуги, Московская биржа "Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем?" - 1 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровизация финансового сектора 2022"


ИТ в банках и страховых компаниях 2021
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022»
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта
08.06.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в финсекторе» CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы
24.05.2021 Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в банках» TAdviser SummIT 2021
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы
03.03.2021 Компания «ФлексСофт» по приглашению Агентства инноваций г. Москвы приняла участие в выставке FinTech
06.11.2020 CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян
22.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября
13.03.2020 Компания «ФлексСофт» выступила партнером конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020»
06.03.2020 OpenLegacy расскажет о цифровой трансформации на конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020»
04.03.2020 Atos примет участие в мероприятии «ИКТ в Финансовом секторе 2020»
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта
22.10.2019 «Диасофт» вошел в список четырех крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг из России по версии IDC
11.10.2019 Visa и технопарк «Сколково» объединяют усилия для развития финтеха в России
04.03.2019 CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019»: безопасность и конкурентоспособность
26.02.2019 Последний день регистрации на конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2019»
22.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля
18.02.2019 Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK
05.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля
19.06.2018 ИКТ в финансовом секторе 2018
13.06.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018»
31.05.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018»
14.05.2018 CNews проводит в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018»
23.04.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2018»
12.04.2018 Prytek объявила о выходе на российский рынок с портфелем из 30 международных технологических компаний
10.04.2018 Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие»
28.03.2017 ВТБ совместно с фондом «Сколково» выбирает лучшие инновационные разработки в сфере FinTech
28.03.2016 ИТ в финсекторе: основные векторы инвестиций
18.03.2016 ИТ в банках: в кризис надо не оптимизировать инфраструктуру, а развивать бизнес
29.10.2015 В Москве открылся первый международный финтех-кластер
27.06.2014 Как найти компромисс между безопасностью и удобством ДБО
14.04.2014 Интернет-банкинг ищет индивидуальный подход к клиенту
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать

Публикаций - 618, упоминаний - 719

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8718 50
Oracle Corporation 5979 48
IBM - International Business Machines Corp 8885 41
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 232 37
Diasoft - Диасофт 528 34
SAP SE 4525 33
Cinimex - Синимекс 166 32
Microsoft Corporation 22329 31
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 468 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1164 26
Такском - Taxcom 200 26
Schneider Electric 490 25
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 223 25
Ситилабс 28 25
Центр2М - Center2М 50 25
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 216 25
Rimini Street 41 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 25
Программный продукт ГК 3839 24
Schneider Electric Secure Power 47 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6435 21
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 383 20
HP Inc. 5268 18
Google LLC 10093 17
Инфосистемы Джет 862 17
Yandex - Яндекс 4919 16
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 56 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7656 16
Yadro - КНС Групп 183 16
Крок - Croc 1606 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1561 15
IBS - ИБС ИТ Услуги 1446 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 297 14
Meta Platforms - Facebook 4213 13
1С-ИжТиСи 5246 13
Apple Inc 10564 13
Neoflex - Неофлекс 162 13
5850 13
1С-Битрикс - Bitrix 423 13
Ситилинк - Citilink 255 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5131 97
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2072 91
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 61
Уралсиб Банк 474 60
РЖД - Российские железные дороги 1439 54
ГПБ - Газпромбанк 833 47
Societe Generale - Росбанк 435 44
ПГК - Первая грузовая компания 117 40
Альфа-Банк 1453 40
Почта России ПАО 1841 36
Открытие ФК 2423 35
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 33
X5 Group 686 32
МКБ - Московский кредитный банк 318 32
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 998 30
МТС банк 282 30
Аэрофлот 636 29
ПСБ - Промсвязьбанк 667 28
Ингосстрах СПАО 300 28
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 28
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 26
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 25
Segezha Group - Сегежа Групп 94 25
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 24
OKS Group 34 24
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 277 23
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 763 22
НРД - Национальный расчетный депозитарий 111 21
Синара Банк - СКБ-банк 107 20
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 128 20
Абсолют Банк 115 20
РСХБ - Россельхозбанк 226 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 237 17
Банк Зенит 212 17
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 156 16
Почта Банк 318 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 14
Геобанк КБ 38 14
Qiwi 864 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3138 64
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7867 47
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2126 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1212 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1298 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2022 36
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2673 26
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1305 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10838 20
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1430 19
Правительство РФ 7718 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 17
Правительство Москвы 1566 16
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1746 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2131 15
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 28 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1042 12
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 11
Федеральное казначейство России 1262 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 104 10
Счётная палата РФ 610 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2442 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2441 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2315 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 164 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1442 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 868 5
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 542 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 269 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 101 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 973 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 113 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 560 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 406 3
МИК - Московский инновационный кластер 69 2
АФТ - Ассоциация Финтех 199 18
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 6
АРБ - Ассоциация российских банков 176 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 4
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2185 1
Ассоциация банков и страховщиков Кабардино-Балкарской республики 1 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24123 277
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15896 203
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9969 112
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6132 86
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7133 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 8906 66
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1155 63
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 378 60
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4503 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4878 51
Big Data - Большие данные 3131 51
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9632 43
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39884 43
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2899 43
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3073 36
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк 1772 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4332 35
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 505 35
Сервер - Серверные платформы 7909 34
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5817 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9529 33
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8403 32
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4558 32
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 570 31
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1541 30
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2502 30
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1212 30
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1474 29
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 1641 27
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1891 27
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1745 25
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2768 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1538 22
Website - Вебсайт 6975 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1668 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3523 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 1989 20
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1605 20
Agile software development - Гибкая методология разработки 328 19
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3315 17
1С:ERP Управление предприятием 256 28
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 406 26
Google Android 11827 26
Apple iOS 6361 26
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 45 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2377 22
СБП - Система быстрых платежей Банка России 281 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 239 14
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 82 12
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 12
FlexSoft - FXL Платформа 33 11
НКТ - Р7-Офис 109 11
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 21 11
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 544 10
IBM Public Cloud 10 10
Microsoft Office 3218 9
Linux OS 7589 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 683 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 190 9
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 8
Microsoft Windows 10 11385 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 722 8
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1054 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1039 7
Apple iPad 3606 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 927 6
ЦФТ Faktura 158 6
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 213 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 797 5
IBM Power Systems - Серия серверов 214 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 751 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 361 5
Apple Pay 422 5
ЦФТ Банк 70 5
R-Style Softlab - RS-Bank 263 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6099 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1211 5
ЭОС Дело СЭД 2996 4
Oracle Siebel CRM 206 4
Oracle Java - язык программирования 2526 4
Чаркин Евгений 203 53
Казарин Станислав 115 40
Натрусов Артем 141 37
Дьяченко Валерий 69 35
Валчев Стоян 48 34
Сотин Денис 106 33
Карпов Иван 46 31
Белоусов Максим 72 31
Путятинский Сергей 57 30
Сыкулев Андрей 67 29
Клепиков Алексей 80 28
Урьяс Вадим 81 28
Абакумов Евгений 110 27
Нестеров Алексей 84 27
Семенихин Игорь 40 27
Шадаев Максут 447 27
Богданов Кирилл 107 26
Трофимова Людмила 34 26
Прохорова Алла 48 26
Халматов Максим 48 25
Портной Михаил 26 25
Соловьев Алексей 66 25
Егоров Владимир 62 25
Слышкин Василий 64 25
Емелин Александр 29 25
Васильев Владислав 42 25
Мискевич Евгений 32 25
Емельченков Сергей 86 25
Генкина Екатерина 27 25
Платонов Михаил 42 25
Рубин Адар 31 25
Сороченков Алексей 26 25
Лебедев Антон 35 25
Степченков Максим 42 25
Москальков Дмитрий 26 25
Юсупов Шамиль 25 25
Горчаков Денис 29 25
Ямщиков Владимир 35 25
Каюмов Шамиль 37 25
Смык Виталий 30 25
Россия - Российская федерация - РФ 105725 288
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33078 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12437 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12211 45
Европа Восточная 2904 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45227 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13267 26
Того - Тоголезская Республика 26874 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13057 23
Украина 6066 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11432 21
Европа 11283 19
Казахстан - Республика 4429 16
Беларусь - Белоруссия 3445 12
Россия - СФО - Новосибирск 3225 10
Грузия 1053 10
Азия - Азиатский регион 3735 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 591 8
Индия - Республика 4222 8
Африка - Африканский регион 2800 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1170 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3020 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2170 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1700 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2016 6
Япония 9779 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1323 5
Израиль 1748 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2781 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5294 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2138 5
Монголия 259 5
Германия - Федеративная Республика 8599 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2098 4
Ближний Восток 2540 4
Турция - Турецкая республика 1656 4
Франция - Французская Республика 5526 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2139 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 910 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1419 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 13446 100
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3057 94
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5673 80
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9891 79
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3842 53
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1603 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 9780 14
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3280 10
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 138 9
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