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Apple Inc
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Apple Inc - Эппл Рус

20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику 1
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 22
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 15
18.10.2021 Apple до неузнаваемости изменит дизайн MacBook, взяв за основу фирменную внешность iPhone 14
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 2
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 3
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
14.10.2021 Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом 10
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 3
13.10.2021 Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок 14
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир» 1
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
11.10.2021 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 3
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 3
08.10.2021 Apple годами обманывает пользователей. iPhone никогда не показывает правильное состояние батареи 10
07.10.2021 My.Games Venture Capital проинвестировала $3 млн в поддержку игровых студий из СНГ 1
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 4
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
07.10.2021 Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 2
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
30.09.2021 Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит 11
29.09.2021 1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему 3
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 1
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 1
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 7
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 4
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 1
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
23.09.2021 Google превратила Chrome в инструмент массовой слежки за пользователями. Как защититься 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 4
21.09.2021 «Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS 3
20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 1
17.09.2021 Самая интересная «фишка» новых iPhone 13 Pro искусственно отключена в дешевых комплектациях 10

Публикаций - 7680, упоминаний - 26078

Apple Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 1690
Microsoft Corporation 11017 1213
Google LLC 7128 779
Huawei 2726 452
Xiaomi 904 411
Intel Corporation 4152 289
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 264
Facebook 3765 245
Lenovo Group 1636 235
LG Electronics 1832 207
Amazon Inc - Amazon.com 1467 190
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 189
Twitter 2204 177
Qualcomm Technologies 1001 170
Sony 2319 164
HP Inc. 2898 154
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 142
Nokia Corporation 2416 136
Yandex - Яндекс 4099 134
Dell EMC 2387 125
AMD - Advanced Micro Devices 1664 113
Nvidia Corp 2011 109
VK - Mail.ru Group 2482 108
Acer Group 1357 103
HTC Corporation 1185 103
IBM 3527 94
ZTE Corporation 549 91
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 90
OPPO Electronics 222 85
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 83
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 82
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 80
MediaTek 314 74
Telegram Group 702 66
Cisco Systems 2037 58
SEC Consult Services 929 57
SAP SE 3207 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 55
Vivo 125 53
OnePlus - BBK Electronics 131 52
Связной ГК 877 100
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 94
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 56
LinkedIn 520 55
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 44
Uber Technologies 258 43
Uber 257 43
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 43
Visa International 1344 38
Евросеть 883 33
Tesla Motors 241 32
eBay Inc 528 31
re:Store 106 29
KGI Securities 47 26
Walmart - Wal-Mart Stores 151 26
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 23
AliExpress 275 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 21
Barnes & Noble 52 20
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
SoftBank Group 101 15
Альфа-Банк 1123 14
BMW 248 13
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 12
EPIC Telecom Invest 69 12
Техносила 133 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
JD.com - Jingdong Mall 45 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 11
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 11
Carl Zeiss 174 11
Nike 85 10
Volvo Cars 155 10
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 9
Boeing 98 9
Открытие ФК 538 9
GlobalFoundries - GF 67 9
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 9
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 103
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 78
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 55
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 49
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 44
Президент Российской Федерации 1439 37
Правительство РФ 2200 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 29
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 26
Президент США 105 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 21
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 18
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 18
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 17
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 13
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 13
Таганский районный суд города Москвы 44 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 12
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 11
Пентагон - Министерство обороны США 277 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 8
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 8
Верховный суд Российской Федерации 174 8
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 7
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 7
United States district court - Федеральные окружные суды США 20 6
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 6
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 11
ЛДПР 68 10
Руссофт - Russoft 250 10
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 10
Единая Россия - Политическая партия 171 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 5
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 4
GSMA All IP Interconnect Russia 5 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
АЮР - Ассоциация юристов России 16 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 3
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
Linux Foundation 157 2
Демократическая политическая партия США 36 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Free TON Community 5 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 891
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 621
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 586
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 406
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 248
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 222
USB Type-C - USB-C 901 200
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 187
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 177
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 146
Smartphone - Смартфон 773 141
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 139
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 136
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 136
Flash 472 126
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 117
Lightning 131 110
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 107
ARM64 - Архитектура процессора 1017 106
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 104
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 102
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 98
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 97
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 91
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 89
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 88
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 83
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 79
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 78
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 74
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 68
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 66
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 60
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 58
3G - Стандарт мобильной связи 3709 58
DDR - Double data rate 1066 55
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 51
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 50
Google Android 10750 1825
Apple iOS 5741 1375
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 1083
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 576
Apple iPad 3263 490
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 421
Microsoft Windows 10 6612 392
Apple iPhone 6 547 361
Microsoft Windows Phone OS 1472 318
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 283
Apple - App Store 2198 282
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 265
Apple macOS 922 261
Apple Mac 1454 256
Apple iPhone 5 710 237
Google Play - Google Store - Android Market 2515 235
Apple iPhone 3 383 231
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 226
Samsung Galaxy Note 558 223
Nvidia GeForce GTX 2054 212
Apple iPhone 7 246 205
Apple iPad Pro 226 194
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 173
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 163
Google Nexus - Серия смартфонов 398 142
Apple iPhone 8 157 141
Symbian OS 764 139
Microsoft Windows 7 1662 139
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 139
Apple iPad mini 375 134
Microsoft Windows 8 1228 133
Apple macOS X 900 132
Apple Touch ID 207 130
Apple Safari - Браузер 599 130
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 121
Apple Pay 385 120
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 120
Samsung Galaxy 345 119
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 119
Apple Siri - Голосовой помощник 302 118
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 325
Steve Jobs - Стив Джобс 700 107
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 78
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 67
Путин Владимир 1820 50
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 47
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 31
Чайка Владимир 27 23
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 22
Jun Lei - Цзунь Лей 43 21
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 19
Виноградова Наталья 49 18
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 18
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 18
Гуцериев Михаил 107 17
Дуров Павел 216 16
Борзилов Давид 36 15
Галушкин Олег 168 14
Жаров Александр 165 14
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 13
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 12
Зайцев Михаил 145 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 11
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 10
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 10
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 10
Blass Evan - Бласс Эван 32 10
Мельникова Анастасия 166 10
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 11 9
Иванов Олег 124 9
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 9
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 9
Rubin Andy - Рубин Энди 59 9
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 8
Schiller Phil - Шиллер Филип 57 8
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 8
Maestri Luca - Маэстри Лука 12 8
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 8
Артемьев Игорь 66 8
Россия - Российская федерация - РФ 57180 2034
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 1706
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 813
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 344
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 314
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 275
Япония 2760 273
Германия - Федеративная Республика 3614 225
Европа 3730 205
Индия - Республика 2161 157
Франция - Французская Республика 2112 150
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 124
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 113
США - Купертино 204 95
Южная Корея - Республика 1450 95
США - Калифорния 969 86
Украина 3347 70
Китай - Тайвань 589 53
Канада 1294 52
Европа Западная 610 52
Австралия - Австралийский Союз 1118 50
США - Сан-Франциско 689 45
Восточная Европа 1669 44
Италия - Итальянская Республика 1371 44
Беларусь - Белоруссия 2081 42
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 42
Ближний Восток 1468 40
Казахстан - Республика 2621 40
Бразилия - Федеративная Республика 1121 39
США - Нью-Йорк 1087 37
Испания - Королевство 1248 37
Африка 1482 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 35
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 35
Азия - Азиатский регион 1512 34
Специальный административный район Гонконг 546 32
Россия - ПФО - Казань 1510 32
Испания - Барселона 529 31
Северная Америка 1405 29
Индонезия - Республика 384 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 74
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 67
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 36
Trade-in 54 24
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 23
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