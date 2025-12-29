Разделы

МТС запустила пилот бесконтактной оплаты на iPhone и Apple Watch с баланса телефона в розничных торговых точках

МТС в рамках пилота с сетью кофеен Camera Obscura объявляет о возвращении бесконтактной оплаты привычным способом для владельцев устройств Apple в розничных торговых точках. Списание средств происходит с баланса телефона абонента МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С целью улучшения клиентского опыта МТС запустила пилотный проект совместно с сетью кофеен Camera Obscura. Абоненты МТС смогут оплачивать покупки как раньше бесконтактно с помощью привычного сервиса для всех владельцев iPhone и Apple Watch — через «Эппл Кошелек». Оплата происходит с лицевого счета абонента МТС. Попробовать расплатиться как раньше можно в двух кофейнях сети в рамках пилота. В начале 2026 г. планируется расширить пилот на всю сеть, а затем масштабировать его и на другие торговые сети.

Для совершения платежей не надо скачивать дополнительные приложения, также устройство не требует включения экрана и подключения к интернету. Подтверждение операций осуществляется с помощью отпечатка пальца (Touch ID) или лица (Face ID) на iPhone или Apple Watch.

«В последнее время появилось много сервисов бесконтактной оплаты, но для владельцев iPhone и Apple Watch ни один из них не стал полноценной заменой привычного ранее всем сервиса. Мы возвращаем нашим абонентам этот привычный способ оплаты в офлайне без необходимости использовать физическую банковскую карту. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить клиентам лучший платежный опыт – простой, удобный и безопасный», – сказал вице-президент, руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Подключить сервис можно по ссылке, а протестировать технологию можно по следующим адресам в Москве — пр-кт Андропова, 18 корп. 1 и 18 корп. 9.

