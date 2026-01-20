Apple спасена. Российскому изобретателю отказали в иске на 300 миллиардов за функцию экстренного вызова на iPhone

Московский городской суд в январе 2026 г. признал законным отказ в иске российскому бизнесмену и изобретателю в иске о взыскании с компании Apple почти 300 млрд руб. из-за нарушения его прав. Согласно материалам дела, изобретатель запатентовал мобильный телефон с экстренной связью и был уверен, что в Apple используют все признаки этой модели без согласия истца.

Отказ истцу

Московский городской суд (Мосгорсуд) в январе 2026 г. признал законным отказ в иске российскому изобретателю Арташесу Икономову о взыскании почти 300 млрд руб. с компании Apple за нарушение его прав, пишет «Коммерсант».

По информации Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на данные суда, в 2013 г. господин Икономов запатентовал полезную модель — телефон с функцией экстренной связи. Как заявлял изобретатель, в 2015 г. он встречался с руководством Apple в штаб-квартире американской технологической компании и рассказал о своей технологии экстренного вызова. Однако, по его словам, представителей компании эта разработка не заинтересовала.

Через несколько лет изобретатель узнал, что Apple использует его разработку, и начал судебный процесс в России, о чем информировал CNews. В 2019 г. он подал иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием запретить компании продавать iPhone с функцией экстренный вызов т.е. save our souls (SOS) и компенсировать ему 295 млрд руб. Дочерняя компания Apple, «Эппл Рус» подала встречный иск.

Unsplash - Laurenz Heymann Мосгорсуд признал законным отказ изобретателю, требовавшему с Apple почти 300 млрд руб. за функцию экстренного вызова

В 2020 г. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск Apple. Впрочем, в 2022 г. иск Икономова также был отклонен, о чем писал CNews. Апелляция по делу затянулась на несколько лет, поскольку рассмотрение было приостановлено из-за назначения экспертизы. Мосгорсуд также оставил судебное постановление без изменений, а жалобу Арташеса Икономова не удовлетворил.

В 2024 г., после нескольких лет судебных разбирательств, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) России все же аннулировала патент изобретателя по требованию Apple.

Претензии к Apple

Предприниматель Арташес Икономов прокомментировал РБК в январе 2025 г. суть своих претензий к компании. В частности, он рассказал про свой патент на технологию экстренной связи, но представителей Apple она якобы не заинтересовала. Сам же разговор был под соглашением о неразглашении.

Господин Икономов пояснил, что указанная сумма в 295 млрд руб. — это оценка, сделанная на основе заключения экспертов, которые опирались на нормативные акты, представленные суду.

Икономов в разговоре с РБК настаивает, что не является и никогда не являлся патентным троллем т.е. представляет собой целенаправленную скупку или регистрацию физическим или юридическим лицом патентов и товарных знаков в целях получения возможности предъявлять финансовые претензии тем, кто их использует.

Предприниматель указал, что, в отличие от последних, подал иск только к одной компании Apple. В то же время он считает, что права на остальные его патенты нарушают и другие компании, например Сбербанк, который, как он утверждает, использует его технологию в платежных системах. Но другие компании не крали его разработки после переговоров, как это сделала Apple, поэтому Арташес Икономов с ними не судится, рассказал он РБК.

Прекращение продаж устройств в России

Компания Apple полностью прекратила продажи всех своих устройств через свой официальный сайт, об этом стало известно 2 марта 2022 г. При попытке приобрести любой из ее гаджетов сайт переходит на страницу с надписью «Магазин Apple Store в данный момент закрыт».

Представители Apple заявили, что решение о прекращении продаж напрямую связано с происходящим на Украине т.е. 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции (СВО) на территории Донецкой и Луганской народных республик, что моментально вылилось в многочисленные санкции со стороны большинства крупнейших стран мира.

Также сразу после начала СВО России на Украине министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал письмо лично генеральному директору Apple Тиму Куку (Tim Cook). В нем он попросил его остановить поставки и продажи техники Apple в России и попутно закрыть всем россиянам доступ к магазину приложений App Store.