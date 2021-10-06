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AdTech
Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса
см также MarTech


06.10.2021 В МТС назначен директор по рекламным технологиям 1
09.09.2021 «Билайн бизнес» запускает решение «Бизнес.Репутация» 1
30.06.2021 В myTarget App Marketplace стал доступен сервис Vinstant.pro 1
26.05.2021 В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий 1
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов 2
15.03.2021 В Москве проведут акселератор для стартапов в банковской сфере 1
12.03.2021 Rambler Group начала использовать нейросети для «умного» таргетинга 1
11.03.2021 «Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга 2
25.01.2021 Банк «Точка» и United Investors проинвестируют стартапы на 150 миллионов рублей 1
18.01.2021 DataDarvin и myTarget помогут предпринимателям автоматизировать О2О-маркетинг 1
30.12.2020 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах с помощью больших данных 1
23.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает сервис, повышающий эффективность онлайн-продаж в 10 раз 1
18.12.2020 Российский разработчик SLAM-технологий привлек 35 млн рублей «ангельских» инвестиций 1
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей 1
03.09.2020 В России грандиозное падение продаж рекламы по всем статьям кроме интернета 1
28.05.2020 В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10 1
06.05.2020 Мобильные устройства — одни из самых популярных «точек входа» для хакеров 1
25.02.2020 Mail.ru Group запустила курс по digital-профессиям для студентов 1
13.02.2020 GPMD покажет рекламу в мобильных приложениях сети Hyper 1
30.01.2020 Из-за кадрового голода зарплаты ИТ-шников в России стабильно растут на 5-10% в год 1
21.11.2019 Mail.ru Group запускает маркетплейс рекламных приложений 1
30.10.2019 МКБ запустит сервис push-уведомлений для своих клиентов 1
21.10.2019 Поддельный русский Tor Browser ворует биткоины и деньги с кошельков Qiwi 1
18.10.2019 «Билайн» и GoTech выбрали стартапы для тестирования в пилотной зоне 5G 1
11.10.2019 Visa и технопарк «Сколково» объединяют усилия для развития финтеха в России 1
06.06.2019 «Билайн» и «Максимателеком» начали сотрудничество в области цифровой рекламы и публичного Wi-Fi 1
24.12.2018 Подведены итоги исследования «Венчурный Барометр 2018» 1
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 1
05.12.2018 «ВКонтакте» запустила формат «Реклама сайтов» в ленте новостей 1
18.10.2018 Российско-Белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года 1
07.09.2018 «Билайн» запустил бизнес-инкубатор для digital-стартапов своих сотрудников 1
19.03.2018 В России впервые сравнялось число зрителей онлайн-видео на мобильниках и на десктопах 1
01.03.2018 Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть 1
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 1
13.12.2016 МТС сообщил о росте подключений b2b-услуг в Красноярском крае 2
28.11.2016 МТС сообщил о росте B2B-услуг малого бизнеса в Саратовской области 2
24.05.2016 Impluse VC и Phystech Ventures инвестировали в британский стартап Locomizer, созданный российскими учеными 1
16.07.2014 Борьба со спамом изменит рынок мобильной рекламы 1
16.01.2014 Альфа-банк объявил войну операторам из-за дорогих SMS 2
05.11.2013 Как выйти в лидеры на рынке планшетов? 1

Публикаций - 45, упоминаний - 54

AdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
VK - Mail.ru Group 2487 6
МаксимаТелеком 102 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
App Annie 73 2
Google LLC 7177 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Квант НПП КП 23 2
Facebook 3768 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Prology 39 1
3Q 38 1
Просистемы 1 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Wandera 3 1
Bitdefender Россия 1 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 7 1
LastPass 15 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Microsoft Corporation 11168 1
Samsung Electronics 5730 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
ESET 989 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
BeepCar - Бипкар 16 2
Pandao 21 2
О2О Delivery club 153 2
ESforce 22 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Открытие ФК 538 1
Phystech Ventures 11 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 6 1
Gotech Innovation 8 1
A-Store 4 1
Uber 257 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Uber Technologies 258 1
X5 Group 600 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Qiwi 783 1
Tesla Motors 241 1
Wildberries 128 1
Газпром ПАО 524 1
Russ Outdoor 7 1
Visa International 1346 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
Белинфонд - Белорусский инновационный фонд 1 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
AdTech Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы 17 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
SLAM - Simultaneous Localization and Mapping - Система одновременной локализации и построения карты - Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения 6 1
ТГБ - текстово-графический блок 2 1
C&C - Command and Control server 61 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Smartphone - Смартфон 774 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 6
VK - Mail.Ru myTarget 99 4
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
VK - Mail.ru Одноклассники 862 3
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
VK Live 9 2
Google AdMob Сертификация 7 2
VK - Mail.Ru Infra 22 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
VK - Mail.Ru Icebox 25 2
Apple - App Store 2198 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
JavaScript - Язык программирования 635 2
МТС Коммуникатор 20 2
Bitdefender Mobile Security 3 1
МКБ Banktech - акселерационная программа 3 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 211 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 3 1
Maelico Hyper Audience 1 1
CSI Set Prisma 12 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
I-Free CoinKeeper 1 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 3 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
VK - Mail.ru Диск-О 9 1
Hustle Castle 11 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Pixonic War Robots 17 1
FireEye 51 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 359 1
CSI Set Retail 44 1
Добродеев Борис 83 2
Фурсин Алексей 100 2
Коренков Сергей 10 2
Гришин Дмитрий 148 2
Вольпе Борис 70 2
Альбрехт Наталья 4 1
Дорохина Юлия 42 1
Румянцева Ирина 3 1
Пешняк Борис 3 1
Аленников Денис 1 1
Пуликов Артем 2 1
Альков Илья 1 1
Исмагилов Станислав 1 1
Ильманбетова Найля 1 1
Ковязин Виктор 3 1
Мещеряков Василий 1 1
Черняк Алексей 2 1
Довжиков Алексей 1 1
Соловьев Алексей 60 1
Дмитриева Наталья 5 1
Августан Ольга 7 1
Калинин Дмитрий 8 1
Калаев Дмитрий 13 1
Васильев Антон 2 1
Федотов Михаил 13 1
Цуприков Михаил 1 1
Таланов Константин 1 1
Басов Алексей 80 1
Сивков Арташес 16 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Казарян Карен 31 1
Зенин Максим 8 1
Гребенников Сергей 28 1
Воробьев Андрей 126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Казахстан - Республика 2650 1
Казахстан - Алматы 265 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Япония 2811 1
Европа 3788 1
Казахстан - Усть-Каменогорск 10 1
Украина - Чернобыль 7 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Мошенничество 53 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
Русский язык 1000 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 5 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
РАЭК Экономика Рунета 8 1
AdIndex 3 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
eMarketer 77 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
VK - Mail.ru Group Digital Camp 1 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Visa Everywhere Initiative - международный конкурс инновационных идей 1 1
BRICS Solutions Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770263, в очереди разбора - 673945.
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