Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AdTech
Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса
см также MarTech
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Публикаций - 45, упоминаний - 54
AdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 83 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Коренков Сергей 10 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Вольпе Борис 70 2
|Альбрехт Наталья 4 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Румянцева Ирина 3 1
|Пешняк Борис 3 1
|Аленников Денис 1 1
|Пуликов Артем 2 1
|Альков Илья 1 1
|Исмагилов Станислав 1 1
|Ильманбетова Найля 1 1
|Ковязин Виктор 3 1
|Мещеряков Василий 1 1
|Черняк Алексей 2 1
|Довжиков Алексей 1 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Дмитриева Наталья 5 1
|Августан Ольга 7 1
|Калинин Дмитрий 8 1
|Калаев Дмитрий 13 1
|Васильев Антон 2 1
|Федотов Михаил 13 1
|Цуприков Михаил 1 1
|Таланов Константин 1 1
|Басов Алексей 80 1
|Сивков Арташес 16 1
|Плуготаренко Сергей 50 1
|Казарян Карен 31 1
|Зенин Максим 8 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
|РАЭК Экономика Рунета 8 1
|AdIndex 3 1
|РАЭК Мобильная Экономика 1 1
|РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
|eMarketer 77 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
|VK - Mail.ru Group Digital Camp 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770263, в очереди разбора - 673945.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770263, в очереди разбора - 673945.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru