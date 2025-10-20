Аналитики МТС AdTech и «МТС Банка» второй год подряд фиксируют снижение интереса к ноябрьским распродажам

Аналитики МТС AdTech и «МТС Банка» изучили, как меняется отношение россиян к ноябрьским распродажам. 82% опрошенных готовы отказаться от покупок в этот период. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

МТС AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в октябре 2025 г.

В «МТС Банке» отмечают тренд с 2024 г.: в 2024 г. не зафиксирован всплеск продаж в ноябре по сравнению с другими месяцами года, несмотря на то, что ноябрь в последние годы традиционно считается месяцем масштабных распродаж, а ряд компаний устраивают свои акции весь месяц. На снижение интереса к ноябрьским распродажам могли повлиять маркетплейсы, которые регулярно проводят распродажи в течение года.

В МТС AdTech отмечают, что еще одна причина – поддельные скидки – 87% опрошенных россиян сталкивались с мнимым снижением цен или, напротив, их повышением вопреки обещаниям.

Среди всех категорий значительный рост продаж в ноябре 2024 г. наблюдался на смартфоны и гаджеты — на 28% по сравнению со средними значениями других месяцев года. Также в ноябре вырос спрос на видеоигры — на 30% и мобильные игры — на 11%. При этом в предыдущие годы в ноябре аналитики традиционно наблюдали рост продаж в магазинах электроники, бытовой техники, одежды, обуви, косметики, товаров для дома, а также в фитнес-клубах.

В МТС AdTech выяснили, что в 2025 г. всего 18% планируют совершать покупки в период 11.11 и «Черной пятницы». Большинство же — 82% респондентов — готовы отказаться или уже перестали совершать покупки в этот период.

Из 82% россиян, готовых отказаться от участия в распродажах, практически половина (37%) так и поступит, если необходимую вещь или услугу можно будет купить по подходящей цене. Для каждого третьего (30%) возможная причина отказа от распродаж — большой информационный шум и лишние расходы. И только 15% респондентов уже не совершают покупки в этот период.

Зумеры меньше других поколений склонны отказаться от распродаж, 26% людей в возрасте от 18 до 29 лет признались, очень любят скидки. Каждый третий (по 31%) «икс» и «игрек» считают, что вокруг распродаж слишком много шума и они чреваты лишними расходами. Среди тех, кто уже отказался от покупок в период распродаж, лидируют представители беби-бумеров (29%).

«Отказ от покупок на распродажах может быть связан с тем, что 87% россиян сталкивались с фейковыми скидками в эти периоды: из них 45% часто видят повышение цены, а каждый третий (30%) иногда замечает, как продавец сначала завышает цену, а потом снижает ее до обычной. Всего 12% респондентов отметили, что редко сталкиваются с фейковыми скидками, так как доверяют проверенным брендам. Данные исследований МТС AdTech показывают запрос россиян на рост финансовой грамотности (80% респондентов заявили об этом весной этого года), следовательно, можно ожидать, что люди будут более трезво рассматривать предложения на распродажах. Для продавцов это сигнал о том, что лучшая коммуникация – это честная коммуникация», — сказала директор департамента продаж рекламных продуктов и технологий МТС AdTech Татьяна Ковалевская.

Чаще всего поддельные скидки замечают респонденты из Северо-Западного (51%), Сибирского (46%) и Центрального (46%) федерального округа. О том, что им редко встречаются фейковые скидки, чаще остальных говорят участники опроса из Уральского (15%) и Сибирского (14%) федерального округа. Никогда не сталкивались в период распродаж с фейковыми скидками преимущественно опрошенные из Дальневосточного (22%), Приволжского (16%) и Уральского (16%) федерального округа.

Почти половина респондентов (42%) на распродажах покупаю то, что понравилось, и есть необходимость в покупке. Спонтанно совершают покупки 39% россиян, и только каждый пятый (19%) — составляет список покупок заранее, чтобы не купить ничего лишнего.

Покупать товары сразу, из личных средств, предпочитают 44% респондентов. Однако больше половины опрошенных (56%) не отказываются от идеи покупок в рассрочку или в кредит. Из них 23% готовы рассмотреть покупки в рассрочку или с оплатой частями, в зависимости от предложенных условий, 14% — от доступных средств, товара и его стоимости. Практически каждый пятый (19%) считают покупки в рассрочку или с выплатой частями отличной возможностью купить все необходимое.

Участники опроса МТС AdTech уточнили, что в период распродаж чаще всего покупают товары себе и близким — так делает каждый второй; себе, близким и друзьям что-то покупают 24% респондентов, и каждый пятый (20%) делает покупки только для себя.