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Технологии Распознавания



28.12.2021 Тамара Морозова - В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии 1
27.05.2020 Российская Oz Forensics стала второй в мире по точности технологии распознавания лиц 1
19.05.2020 Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускоренной регистрации пациентов 1
08.05.2020 В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор 1
24.04.2020 Распознавание документов Smart IDReader внедрено в азербайджанском приложении Odlar Yurdu 1
22.04.2020 «Яндекс» представил обновленный «Яндекс.Мессенджер» 1
17.04.2020 Подтверждена совместимость ПО для распознавания документов Smart IDReader и «Ред ОС» 1
16.04.2020 Apple выпустила дешевый iPhone. Цена в России 1
03.04.2020 Microsoft прекращает инвестировать в распознавание лиц 1
03.03.2020 ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ 1
11.02.2020 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» запустили оплату по биометрии в кофейнях CoffeeBean 1
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
21.01.2020 Клиенты ««Правокард»» распознают документы с помощью технологии Smart IDReader 1
26.12.2019 Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness 1
03.12.2019 Системы контроля доступа с O.Vision протестируют на 5G-сети «Билайн» в Сколково 1
15.11.2019 «Лаборатория Касперского»: две трети промышленных компаний замалчивают произошедшие киберинциденты 1
24.10.2019 Россияне «подарили» Linux драйвер для файловой системы Microsoft 1
24.10.2019 Программный комплекс FindFace получил сертификацию ФСБ России 1
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry 1
14.10.2019 Отель VOX Hotel внедрил систему распознавания лиц Spy.space 1
10.10.2019 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» провели первый биометрический платеж 1
26.09.2019 «Метриум» внедрила технологию распознавания документов Smart IDReader 1
24.09.2019 «Яндекс» научил «Почту» для iOS писать письма под диктовку и читать их вслух 1
16.09.2019 Microsoft отказался продавать властям ПО для распознавания лиц 1
10.09.2019 Цены на все новые iPhone рассекречены за сутки до анонса 1
09.09.2019 Экс-директор по ИТ «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели» уволился ради своей рок-группы 1
09.09.2019 Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ 1
02.09.2019 Впервые рассекречены цены новых iPhone 11 1
22.08.2019 Как работает искусственный интеллект «умного» города» 1
16.08.2019 Умные технологии «Билайн» помогут «Лиза Алерт» быстрее находить пропавших людей 1
14.08.2019 Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов 1
01.08.2019 «Лаборатория Касперского»: интернет-мошенники начали искать жертв с помощью рекламы на Youtube 1
01.08.2019 ТюмГУ использует решение Smart Engines для обработки данных абитуриентов 1
23.07.2019 «Тинькофф» начинает продажу собственных речевых технологий Tinkoff Voicekit 1
05.07.2019 Новый iPhone 11 станет самым скучным и уродливым в истории 1
03.06.2019 Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц 1
28.05.2019 СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт 1
22.05.2019 «Ситилинк» обучил свои терминалы пониманию речи покупателей через «Яндекс.облако» 1
17.05.2019 Клиника «Инмед» внедрила технологии распознавания Smart IDReader в информационную систему на базе «1С:Медицина. Больница» 1
30.04.2019 «Авибус» внедрил технологию Smart IDReader для продажи автобусных билетов 1

Публикаций - 69, упоминаний - 69

Технологии Распознавания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Engines - Смарт Энджинс 213 18
Apple Inc 10158 7
Google LLC 9468 7
Meta - Facebook 4143 5
VisionLabs - ВижнЛабс 116 5
NtechLab - НтехЛаб 83 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7837 4
Microsoft Corporation 21044 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7534 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3764 3
Amazon Inc - Amazon.com 2532 3
5025 3
Ростех - Ростехнологии 2354 3
Yandex - Яндекс 4563 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6247 3
Samsung Electronics 8963 3
Xiaomi 990 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 176 2
Криптонит ГК - Kryptonite 34 2
Palantir 9 2
OpenAI 23 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8552 2
Twitter 2304 2
Google DeepMind 17 2
VK - Mail.ru Group 2831 2
AnyVision 5 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
Geoscan Technologies - Геоскан 5 1
СберДевайсы - SberDevices 65 1
NetApp - Network Appliance 600 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 9 1
Ciber - Сайбер 27 1
Sanyo Electric 329 1
Омега 29 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 28 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
UBIC Technologies 2 1
ЦФТ Базис - Центр финансовых технологий Базис 2 1
Huawei - Игл софтлаб 1 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 27 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4875 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 716 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1943 2
Walmart - Wal-Mart Stores 357 2
Почта Банк 306 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 121 2
Русский стандарт Банк 344 2
СКБ-банк 93 2
X5 Group 650 2
ID Finance 8 2
РВК - Российская венчурная компания 511 2
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 230 2
Почта России ПАО 1802 2
Ant Financial Services Group 5 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1332 1
Дикси - Сеть магазинов 95 1
S7 Airlines 95 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 258 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 8 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
BCG Digital Ventures 2 1
Профи Менеджер Удостоверяющий центр 1 1
РСХБ - Россельхозбанк 199 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 19 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 97 1
Альфа-Банк 1328 1
Ингосстрах СПАО 279 1
ПСБ - Промсвязьбанк 635 1
Совкомбанк ПАО 157 1
Ак Барс Банк 184 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 1
Яндекс.Еда 101 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 227 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1848 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7428 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 428 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1722 1
Рособоронэкспорт 65 1
ФРИИ Инвест 3 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 46 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1032 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 1
Правительство РФ 2827 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2377 1
ЛДПР 97 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 245 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 2501 6
Мобильное приложение - Mobile app 433 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 652 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3076 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1850 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1159 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1530 3
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 420 3
Lightning 150 3
USB Type-C - USB-C 1003 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 13 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 44 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 694 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 785 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4407 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12393 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8991 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6338 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 381 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1864 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 227 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1208 1
Dual Pixel 47 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 612 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 117 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 271 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 46 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1037 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 284 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 23 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 127 1
VGG16 - архитектурная модель сверточной нейронной сети 1 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 186 1
Биометрия - Дактилоскоп - Дактилоскопия 14 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 143 15
Google Android 11573 11
Apple iOS 6248 9
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 5
Apple iPhone 11 162 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 272 4
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 41 3
Apple Touch ID 217 3
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 104 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 174 3
Apple iPad 3542 3
Amazon Rekognition 5 3
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 130 3
Linux OS 7240 3
Apple Face ID 134 3
Apple iPad Pro 251 3
NtechLab FindFace 34 3
Apple 3D Touch 58 3
Apple iPhone 7 255 2
Apple iPhone 2018 8 2
ID Finance Plazo 3 2
Apple iPhone 2019 7 2
ID Finance AmmoPay 6 2
ID Finance Solva 3 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 320 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 162 2
AWS - Amazon Web Services 609 2
Apple Pencil 69 2
Samsung Galaxy Note 608 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1230 2
Apple Pay 405 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2049 1
Google Android TV 190 1
Kaspersky Internet Security 347 1
Яндекс.Навигатор 114 1
Ред ОС 271 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 398 1
Microsoft Azure 1216 1
Google YouTube - Видеохостинг 2179 1
Арлазаров Владимир 134 7
Ханин Александр 44 3
Минин Александр 6 2
Батин Борис 13 2
Беров Иван 41 2
Anandkumar Anima - Анандкумар Анима 3 2
Казак Екатерина 2 2
Вермишян Геворк 62 2
Сахненко Сергей 72 2
Добродеев Борис 90 2
Стрешинский Иван 33 2
Галицкий Александр 93 2
Бутенко Владислав 4 2
Черепенников Антон 56 2
Кузьмичев Вячеслав 1 1
Кадейшвили Любовь 1 1
Хайруллин Айрат 40 1
Генин Олег 1 1
Holder Eric - Холдер Эрик 6 1
Матюшин Михаил 2 1
Галеев Сергей 18 1
Реут Ирина 1 1
Лебедев Игорь 8 1
Сазонова Наталья 1 1
Осадчикова Наталья 2 1
Пономаренко Сергей 6 1
Беспалов Дмитрий 1 1
Промоторов Дмитрий 1 1
Судовиков Дмитрий 1 1
Тараба Дмитрий 23 1
Сушкевич Антон 59 1
Кузьмичев Владимир 1 1
Герасимов Артем 6 1
Кухаренко Артём 12 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
Иванова Надежда 2 1
Демидов Евгений 1 1
Комков Алексей 16 1
Козырев Алексей 274 1
Бровко Василий 46 1
Россия - Российская федерация - РФ 83338 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34191 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10937 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26878 7
Казахстан - Республика 4148 4
Япония 7917 4
Европа 7271 4
Бразилия - Федеративная Республика 1898 3
Польша - Республика 1462 3
Япония - Токио 885 2
Беларусь - Минск 534 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12059 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2000 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1090 2
Испания - Королевство 2569 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11614 2
Грузия 1032 2
Израиль 1686 2
США - Колумбия - Вашингтон 1076 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 2
Швеция - Королевство 1877 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 297 1
Россия - ПФО - Казань 1892 1
Сингапур - Республика 1520 1
Германия - Берлин 606 1
Норвегия - Королевство 1049 1
Словения - Республика 198 1
США - Калифорния 3074 1
Нидерланды 2014 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 269 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 77 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 140 1
США - Калифорния - Сан-Диего 285 1
США - Флорида - Орландо 119 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 504 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 193 1
Армения - Республика 1047 1
Россия - УФО - Свердловская область 1032 1
Индия - Республика 4106 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 565 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 240 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 627 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4202 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1674 2
Федеральное законодательство 416 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1505 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
Экономический эффект 81 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 32 1
Мошенничество 92 1
Страховой брокер 14 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 320 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 130 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1262 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1031 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1251 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
ZDnet 560 1
Thomson Reuters - Рейтер 5685 1
WSJ - The Wall Street Journal 1195 1
Ведомости 277 1
Business Insider 185 1
КиноПоиск - портал о кино 124 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 1
Коммерсантъ - Издательский дом 797 1
Global Times 13 1
SlashLeaks 10 1
Associated Press 1965 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 25 1
BCG - Boston Consulting Group 77 2
Fortune Global 500 268 1
CNews Инновация года - награда 27 1
Global Market Insights 7 1
S&P 500 226 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 779 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 176 1
РАН - Российская академия наук 974 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
ТГУ - Томский государственный университет 85 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
Актион-МЦФЭР НОЧУ ОДПО - Высшая школа Главбуха 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 389 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 2
Криптонит Startup Challenge 13 2
Олимпийские игры - Olympic Games 490 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 1
Spb Startup Day 2 1
SAP Forum 28 1
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Время Инноваций - награда 2 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 14 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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