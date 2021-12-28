Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Технологии Распознавания
Публикаций - 69, упоминаний - 69
Технологии Распознавания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 134 7
|Ханин Александр 44 3
|Минин Александр 6 2
|Батин Борис 13 2
|Беров Иван 41 2
|Anandkumar Anima - Анандкумар Анима 3 2
|Казак Екатерина 2 2
|Вермишян Геворк 62 2
|Сахненко Сергей 72 2
|Добродеев Борис 90 2
|Стрешинский Иван 33 2
|Галицкий Александр 93 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Черепенников Антон 56 2
|Кузьмичев Вячеслав 1 1
|Кадейшвили Любовь 1 1
|Хайруллин Айрат 40 1
|Генин Олег 1 1
|Holder Eric - Холдер Эрик 6 1
|Матюшин Михаил 2 1
|Галеев Сергей 18 1
|Реут Ирина 1 1
|Лебедев Игорь 8 1
|Сазонова Наталья 1 1
|Осадчикова Наталья 2 1
|Пономаренко Сергей 6 1
|Беспалов Дмитрий 1 1
|Промоторов Дмитрий 1 1
|Судовиков Дмитрий 1 1
|Тараба Дмитрий 23 1
|Сушкевич Антон 59 1
|Кузьмичев Владимир 1 1
|Герасимов Артем 6 1
|Кухаренко Артём 12 1
|Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
|Иванова Надежда 2 1
|Демидов Евгений 1 1
|Комков Алексей 16 1
|Козырев Алексей 274 1
|Бровко Василий 46 1
|BCG - Boston Consulting Group 77 2
|Fortune Global 500 268 1
|CNews Инновация года - награда 27 1
|Global Market Insights 7 1
|S&P 500 226 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru