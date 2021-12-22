Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 84639
ИКТ 7429
Организации 5594
Ведомства 1296
Ассоциации 632
Технологии 2766
Системы 16307
Персоны 30235
География 1453
Статьи 1044
Пресса 839
ИАА 575
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1387
Мероприятия 803

СЗИ Средства защиты информации Information security tools

СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools


22.12.2021 Александр Гольцов -

Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta
09.04.2019 Государство заставит российских ИБ-вендоров потратиться, а «варягов» уйти
27.07.2018 «Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0
08.09.2016 «Рутокен» совместим с новой версией СЗИ «Страж NT»
30.08.2016 «Аладдин Р.Д.» получил лицензию Минобороны РФ на создание СЗИ
31.05.2016 Avanpost PKI интегрирован со средством защиты от несанкционированного доступа «Аккорд-АМДЗ»
16.05.2016 СЗИ от НСД Dallas Lock Linux совместима с электронными ключами eToken
28.04.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0-С проанализирована на уязвимости по новым требованиям ФСТЭК России
15.04.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0-С внесена в Реестр российских программ для ЭВМ и БД
08.02.2016 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-К подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России
17.12.2015 Комплексные решения придут на смену классическим средствам защиты информации от несанкционированного доступа
08.09.2015 Готовятся в выпуску обновления СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 редакции «К»
31.08.2015 Обновленная версия СЗИ от НСД Secret Net LSP для Linux поступила в продажу
26.08.2015 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 совместима с ОС Windows 10
29.07.2015 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 совместима с InfoWatch Traffic Monitor
18.06.2015 Доступен технический релиз Secret Net LSP 1.3 для Linux
25.05.2015 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 совместима с «Контуром ИБ SearchInform 4.0»
12.05.2015 Обновленная версия СЗИ от НСД Secret Net LSP для Linux поступила в продажу
22.04.2015 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 совместима с «Рутокен ЭЦП Flash» и «Рутокен ЭЦП Bluetooth»
12.03.2015 СЗИ Secret Net 7.3 протестирован на совместимость с электронными идентификаторами «Рутокен»
26.02.2015 USB-токены и смарт-карты от «Аладдин Р.Д.» совместимы с СЗИ Secret Net 7 от «Кода Безопасности»
20.01.2015 Вышел технический релиз СЗИ от НСД Secret Net LSP 1.2
16.12.2014 КРЭТ займется созданием средств защиты информации в системе военного и государственного управления
03.12.2014 Обновленные версии СЗИ от НСД Dallas Lock прошли инспекционный контроль во ФСТЭК России
02.06.2014 Новая версия СЗИ Security Studio Endpoint Protection поступила в продажу
21.05.2014 Обновленная версия СЗИ от НСД Dallas Lock прошла инспекционный контроль во ФСТЭК
21.03.2014 Обновленный Secret Net 7 с поддержкой Windows 8/8.1 и Windows Server 2012/2012 R2 поступил в продажу
02.09.2013 В продажу поступила сертифицированная ФСТЭК СЗИ от НСД Dallas Lock 8.0-C
17.06.2013 Обновленная версия СЗИ от НСД Secret Net 7 поступила в продажу
18.12.2012 Новая версия СЗИ Secret Net от «Кода Безопасности» поступила в продажу
28.11.2012 Новый виток в развитии СЗИ от НСД Secret Net
09.10.2012 СЗИ Dallas Lock 8.0-K поступила в продажу
09.07.2012 Электронные ключи и смарт-карты eToken защищают данные пользователей СЗИ «Аура»
13.03.2012 15 тыс. токенов «Актив» обеспечивают ИБ пользователей СЗИ «Страж NT»
16.02.2012 Ключи eToken совместимы с СЗИ «Страж NT»
24.08.2011 СЗИ «Кода Безопасности» адаптируют для работы с ОС «Альт Линукс СПТ 6.0»
21.07.2011 Обновленная версия СЗИ «Континент-АП» поступила в продажу

Публикаций - 1082, упоминаний - 1145

СЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 104
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 91
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 56
Код Безопасности 432 51
Yandex - Яндекс 5015 50
IBM - International Business Machines Corp 8941 38
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 29
Softline - Софтлайн 1870 28
Meta Platforms - Facebook 4267 28
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 28
Amazon Inc - Amazon.com 2650 26
Конфидент 72 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Apple Inc 10683 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 24
Intel Corporation 11262 23
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 21
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 18
Huawei 3222 18
Oracle Corporation 6035 17
Telegram Group 805 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 15
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 13
VMware 2025 12
VK - Mail.ru Group 3057 12
Samsung Electronics 9333 11
SAP SE 4595 11
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 11
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 34 9
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 9
Новые облачные технологии (НОТ) 277 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 8
Крок - Croc 1616 8
Информзащита 641 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 34
РЖД - Российские железные дороги 1458 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 20
Почта России ПАО 1853 20
Альфа-Банк 1476 13
Росводоканал 69 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
Совкомбанк ПАО 171 4
Газпром ПАО 1008 4
X5 Group - Пятёрочка 309 3
Ренессанс Страхование 83 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 21 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Пробизнесбанк АКБ 126 2
Альфа-Капитал УК 56 2
Банк Санкт-Петербург 126 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
Самолёт ГК 216 2
Роснефть НК 434 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 2
Societe Generale - Росбанк 438 2
Лукойл Информ 87 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Societe Generale Group 68 2
X5 Group 709 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
РОСНО СК 171 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
МДМ Банк 246 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Газпром межрегионгаз 60 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 1
АСК 36 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 361
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 331
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 165
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 150
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 92
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 80
Правительство РФ 8292 76
Президент Российской Федерации 3770 71
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 46
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 38
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 27
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 15
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 14
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 11
Таможня - Таможенная служба 421 10
Счётная палата РФ 628 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 5
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 5
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Демократическая политическая партия США 91 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 281
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 235
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 222
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 201
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 164
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 145
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 131
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 121
Website - Вебсайт 9736 88
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 70
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 67
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 67
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 62
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 62
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 61
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 61
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 58
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 57
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 55
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 53
Мобильное приложение - Mobile app 4966 53
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 51
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 49
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 49
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 47
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 47
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 38
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 36
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 36
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 35
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 33
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 32
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 32
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 64
Google Android 11959 64
Код Безопасности - Secret Net Studio 122 43
Linux OS 7669 43
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 39
Microsoft Windows 10 11713 35
Microsoft Windows 2000 2856 34
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 47 32
Apple iOS 6422 26
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 22
Aladdin JaCarta 257 22
Microsoft Office 3247 20
Microsoft SQL Server 1416 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 19
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 210 16
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 14
Oracle Java - язык программирования 2554 13
Apple macOS 1457 12
Код Безопасности - Secret Net LSP 17 11
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 11
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 51 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 10
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 107 9
WhatsApp Messenger 745 8
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 71 8
Код Безопасности - TrustAccess 20 8
Depositphotos - фотобанк 385 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 7
Intel x86 - архитектура процессора 1391 7
InfoTeCS - ViPNet Client 68 7
Linux - Debian GNU 339 7
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 6
Код Безопасности - Континент АПКШ 51 6
Энстрим Лотос - Операционная система 13 6
Бокова Людмила 80 13
Клишас Андрей 45 12
Кожемяка Егор 15 9
Голов Андрей 42 8
Мылицын Роман 85 5
Климарев Михаил 47 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 4
Ульянинкова Оксана 4 4
Емельянников Михаил 39 4
Рахметов Руслан 34 4
Чапчаев Андрей 43 4
Акимов Максим 170 3
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 3
Хинштейн Александр 68 3
Гайкович Владимир 39 3
Горелов Дмитрий 55 3
Мишустин Михаил 376 3
Мельникова Анастасия 197 3
Раменский Демьян 12 2
Иванов Владимир 53 2
Куренев Алексей 6 2
Пьянченко Андрей 5 2
Уздемир Сергей 6 2
Кадыков Иван 4 2
Янкин Андрей 22 2
Девянин Петр 6 2
Селиванов Дмитрий 51 2
Конусов Андрей 84 2
Фишер Андрей 59 2
Плешков Алексей 44 2
Федин Алексей 3 2
Евдокимов Андрей 67 2
Рустамов Рустам 202 2
Чернышенко Дмитрий 320 2
Панков Александр 67 2
Устюжанин Дмитрий 49 2
Николаева Наталья 21 2
Сивцев Илья 30 2
Исанин Антон 9365 2
Белова Светлана 7 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 175
Россия - РФ - Российская федерация 108428 111
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 24
Нидерланды 2197 17
Германия - Федеративная Республика 8903 17
Земля - планета Солнечной системы 7427 16
Африка - Африканский регион 2928 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 13
Азия - Азиатский регион 3803 12
Россия - СФО - Новосибирск 3269 12
Япония 10069 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 11
Бразилия - Федеративная Республика 1945 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 9
Россия - СФО - Омская область 517 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 7
Россия - ЦФО - Тульская область 965 7
Австрия - Австрийская Республика 1020 7
Россия - УФО - Свердловская область 1102 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 6
Россия - ПФО - Самарская область 939 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 5
Россия - УФО - Тюменская область 838 5
Чехия - Чешская Республика 1053 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 5
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Швеция - Королевство 2072 3
Узбекистан - Республика 1285 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 426
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 246
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 169
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 74
Юриспруденция 1629 68
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 51
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 50
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 32
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 28
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 25
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 22
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 19
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 11
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 11
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 8
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 7
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 7
Эргономика 840 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 5
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 4
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
Информационное общество - Государственная программа 1238 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
РИА Новости 766 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
CVE Details 3 1
91Mobiles 590 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
IDC - International Data Corporation 4671 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Juniper Research 468 2
Gartner - Гартнер 3301 2
Forrester Research 810 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 1 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Tolly Group 14 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Информзащита Учебный центр 38 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
Новый год - Новогодние каникулы 0 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
CNews FORUM Кейсы 53 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще