Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СЗИ Средства защиты информации Information security tools
Публикаций - 1082, упоминаний - 1145
СЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бокова Людмила 80 13
|Клишас Андрей 45 12
|Кожемяка Егор 15 9
|Голов Андрей 42 8
|Мылицын Роман 85 5
|Климарев Михаил 47 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 4
|Ульянинкова Оксана 4 4
|Емельянников Михаил 39 4
|Рахметов Руслан 34 4
|Чапчаев Андрей 43 4
|Акимов Максим 170 3
|Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 3
|Хинштейн Александр 68 3
|Гайкович Владимир 39 3
|Горелов Дмитрий 55 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Мельникова Анастасия 197 3
|Раменский Демьян 12 2
|Иванов Владимир 53 2
|Куренев Алексей 6 2
|Пьянченко Андрей 5 2
|Уздемир Сергей 6 2
|Кадыков Иван 4 2
|Янкин Андрей 22 2
|Девянин Петр 6 2
|Селиванов Дмитрий 51 2
|Конусов Андрей 84 2
|Фишер Андрей 59 2
|Плешков Алексей 44 2
|Федин Алексей 3 2
|Евдокимов Андрей 67 2
|Рустамов Рустам 202 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Панков Александр 67 2
|Устюжанин Дмитрий 49 2
|Николаева Наталья 21 2
|Сивцев Илья 30 2
|Исанин Антон 9365 2
|Белова Светлана 7 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru