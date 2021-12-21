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Ланит ГК
ЛАборатория Новых Информационных Технологий

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий


21.12.2021 Запущена «Лаборатория инноваций Норбит»
15.11.2021 «ЛАНИТ - Би Пи Эм» проведет вебинар «Подготовка к старту проекта: устраняем ключевые риски»
11.11.2021 Эксперты ЛАНИТ на CNews Forum 2021 рассказали о новой роли цифровизации
09.11.2021 Эксперты ЛАНИТ расскажут о цифровизации экономики на CNews Forum 2021
Как вывести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP
Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году
Мурат Маршанкулов, «ЛАНИТ»: За «цифрой» должен стоять смысл. И для многих технологических проектов он – в идее устойчивого развития
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа
14.10.2021 «Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров
11.10.2021 «Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит»
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture
10.09.2021 «Ланит-Сибирь» завершила работы по системной интеграции в здании Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярска
09.08.2021 «Ланит – Би пи эм» завершила проект Universal Banking для крупнейшего банка Кувейта
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России
24.05.2021 «Ланит - би пи эм» завершила первый этап цифровой трансформации банка Boubyan Bank
11.05.2021 «Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно
05.04.2021 «Ланит» внедрил электронный документооборот в ГУО МИД России на базе СЭД «Landocs: Экспресс»
02.04.2021 «Ланит» инвестировал в сервис бесплатной аренды смартфонов «Запросто!»
26.03.2021 «Швабе» и «Ланит» стали партнерами
19.03.2021 «Ланит-Урал» установила автоматизированные системы управления на объектах Томинского ГОК
16.03.2021 В «Сетевой академии ЛАНИТ» назначен директор
15.03.2021 «Ланит» и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве
Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование
12.01.2021 МКБ подписал соглашение по агентскому импортному факторингу с ГК «Ланит» на сумму 3 млрд рублей
30.12.2020 «Ланит» признан лидером рынков инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии CNews
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения
22.12.2020 ГК «Ланит» разработала электронный архив абонентских договоров для Tele2
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России
11.12.2020 Умер Игорь Дуброво, экс-гендиректор «Ланита», один из первых информатизаторов банковской системы СССР и России
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит»
25.11.2020 «Ланит» и Huawei будут вместе продвигать телеком-решения
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20%
24.11.2020 «Ланит-Интеграция» и ВШЭ разработали радар перспективных технологий для сельского хозяйства
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию
23.10.2020 Yandex.Cloud и «Ланит» создадут гибридные облака для государственных и коммерческих заказчиков

Публикаций - 1507, упоминаний - 2665

Ланит ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит - Норбит - Norbit 265 201
Microsoft Corporation 21000 191
Крок 1552 167
IBM 8681 148
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 145
IBS - ИБС ИТ Услуги 1328 131
Oracle Corporation 5809 119
Softline - Софтлайн 1757 97
5022 95
SAP SE 4375 93
iTeco - Ай-Теко 856 87
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7776 86
Ланит Интеграция 103 70
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 68
АйТи 1066 59
Intel Corporation 10791 58
HP Inc. 5102 53
NVision Group - Энвижн Груп 625 53
Онланта 78 51
НКК - Национальная компьютерная корпорация 231 51
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3748 51
Компьюлинк ГК - Compulink 319 51
Инфосистемы Джет 836 50
Cisco Systems 4635 48
Ланит Treolan - Треолан 101 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7507 43
Yandex - Яндекс 4566 43
CleverDATA 55 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8525 41
Информзащита 611 41
Abbyy 1056 39
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 38
ФОРС - Центр разработки 284 38
Apple Inc - Эппл Рус 10109 36
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 436 36
Астерос - Asteros 583 36
Dell EMC 4468 34
ITG - INLINE Technologies Group 131 32
Инсистемс 40 32
Корус Консалтинг ГК 946 31
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4835 109
Почта России ПАО 1777 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1907 43
РЖД - Российские железные дороги 1326 32
X5 Group 650 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 29
ГПБ - Газпромбанк 799 27
Альфа-Банк 1329 26
Газпром ПАО 748 23
Роснефть НК 418 20
ВТБ Банк Москвы 432 20
Citibank - Ситибанк 250 19
ПСБ - Промсвязьбанк 636 19
Уралсиб Банк 426 18
Visa International 1640 18
УЭК - Универсальная электронная карта 523 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 769 17
Транснефть 206 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 16
МДМ Банк 164 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 100 15
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 15
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 15
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 15
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 14
Газпром нефть 399 14
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 14
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 14
re:Store 117 14
Lego 189 13
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 68 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 166 12
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 12
Mary Kay - Мэри Кэй 85 11
Бинбанк 189 11
Открытие ФК 567 11
О’Кей - Сеть магазинов 67 11
Аэрофлот 616 10
Ингосстрах СПАО 279 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7340 143
Федеральное казначейство России 864 73
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2753 66
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 64
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 62
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1731 54
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 43
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2017 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1849 40
Правительство РФ 2648 39
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2348 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1969 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2030 25
Счётная палата РФ 555 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1244 22
Президент Российской Федерации 1723 21
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2317 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1163 20
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 19
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 611 18
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 159 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 14
Правительство Москвы 815 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 12
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 12
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 465 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 11
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1985 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 30
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 9
Руссофт - Russoft 342 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 3
АРБ - Ассоциация российских банков 147 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 30 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
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IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
РПЦ - Русская православная церковь 38 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
ФИПС - Палата по патентным спорам 1 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
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Грибов Владимир 30 27
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Леушев Андрей 69 20
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Востриков Юрий 19 17
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Солопов Вячеслав 19 14
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Захир Максим 22 14
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Россия - ЦФО - Тульская область 927 14
Россия - УФО - Тюменская область 746 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1683 14
Япония 7895 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4094 242
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3656 121
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5048 96
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 86
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 59
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 39
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 940 35
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1214 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1468 27
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 622 23
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 411 22
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 11
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 11
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 10
Информационное общество - Государственная программа 301 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 182 9
Русский язык 1654 9
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 8
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 8
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 5
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 125 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 5
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 20 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 158 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 4
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 4
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 45 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 29
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Forbes - Форбс 559 7
Прайм - Агентство экономической информации 639 6
Ведомости 273 5
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 552 4
РИА Новости 717 4
Коммерсантъ - Издательский дом 790 4
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РОИ - Российская общественная инициатива 71 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 2
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 706 2
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CNews TV 476 1
Bloomberg 936 1
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ComputerWorld 136 1
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23ABC News 127 1
The Guardian - Британская газета 314 1
Digital Trends - Издание 30 1
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IDC - International Data Corporation 4524 83
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Gartner 3182 59
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IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 10
Forrester Research 784 10
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 6
IDC Russia - IDC Россия 146 5
Fortune 100 86 5
CNews Рынок ИТ-услуг 18 4
Juniper Research 419 3
CNews IaaS рейтинг 12 3
BCG - Boston Consulting Group 77 3
Markets&Markets Research 88 3
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Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 2
Gartner Dataquest 329 2
TAdviser100 3 2
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Forrester Wave 23 2
RAEX - Эксперт РА 69 2
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
Data Insight - Исследовательское агентство 79 1
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Research and Markets 20 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Zecurion Analytics 25 1
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Интерфакс-100 12 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
GfK Rus - ГФК-Русь 173 1
CNews Мишень 7 1
451 Research Group 45 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 44 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 29
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 8
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 7
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 546 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 204 4
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 3
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 3
University of Birmingham - Бирмингемский университет 15 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 3
Сириус - Образовательный центр 108 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 2
Школа новых технологий 19 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 2
РАН - Российская академия наук 935 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 2
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 94 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 15 2
Академия АйТи 51 2
Информзащита Учебный центр 38 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 13 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 4 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 22 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 42 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 9 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 74
CNews AWARDS - награда 334 25
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 19
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 19
Docflow 105 13
CNews APPWards 36 9
Олимпийские игры - Olympic Games 473 6
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 163 3
Softool 60 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 2
CNews Баттл 37 2
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 2
IDF - Intel Developer Forum 145 1
100+ Forum Russia 2 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Intel Developer Forum 104 1
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 12 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
Perform Moscow 2 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
TAdviser SummIT 4 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
NetApp Insight - конференция 6 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 59214.
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