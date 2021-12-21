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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ланит ГК
ЛАборатория Новых Информационных Технологий
Публикаций - 1507, упоминаний - 2665
Ланит ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Генс Георгий 72 69
|Чехонин Антон 61 55
|Серебряков Виктор 44 43
|Реймер Денис 53 38
|Гуральников Сергей 162 37
|Громов Иван 100 32
|Ермолаев Артем 343 31
|Евраев Михаил 227 31
|Путин Владимир 2439 30
|Генс Филипп 31 30
|Таран Сергей 39 27
|Грибов Владимир 30 27
|Родионов Александр 31 26
|Мацоцкий Сергей 166 25
|Прохоров Фёдор 81 25
|Лысенко Эдуард 218 24
|Гаттаров Руслан 135 23
|Бобровников Борис 98 22
|Сафронов Юрий 67 22
|Медведев Дмитрий 1590 21
|Шадаев Максут 416 21
|Леушев Андрей 69 20
|Шевченко Владимир 135 20
|Богачев Игорь 172 20
|Козырев Алексей 274 20
|Попов Алексей 329 19
|Вирцер Евгений 23 17
|Агафонов Андрей 19 17
|Востриков Юрий 19 17
|Халяпин Сергей 80 17
|Маршанкулов Мурат 17 16
|Садовенко Илья 62 16
|Лановенко Валерий 45 16
|Никифоров Николай 1131 15
|Солопов Вячеслав 19 14
|Афанасьев Денис 30 14
|Чучелов Андрей 44 14
|Захир Максим 22 14
|Разумовский Дмитрий 70 14
|Морлок Александр 15 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru